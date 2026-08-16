МЕТОД ПРОЕКТОВ

Сис­те­ма обу­че­ния, при ко­то­рой уча­щие­ся при­об­ре­та­ют зна­ния и уме­ния в про­цес­се пла­ни­ро­ва­ния и вы­пол­не­ния по­сте­пен­но ус­лож­няю­щих­ся прак­ти­че­ских за­да­ний – про­ек­тов.

М. п. воз­ник во 2-й пол. 19 в. в США. Ос­но­вы­вал­ся на тео­ре­тич. кон­цеп­ци­ях праг­ма­ти­ст­ской пе­да­го­ги­ки , про­воз­гла­сив­шей «обу­че­ние по­сред­ст­вом де­ла­ния» ( Дж. Дьюи ). Под­роб­ное ос­ве­ще­ние по­лу­чил в ра­бо­тах У. Х. Кил­пат­ри­ка, Э. Кол­линг­са (США). При реа­ли­за­ции М. п. уча­щие­ся ока­зы­ва­ют­ся в разл. жиз­нен­ных си­туа­ци­ях, стал­ки­ва­ют­ся с за­труд­не­ния­ми, пре­одо­ле­ва­ют их с по­мощью имею­ще­го­ся жиз­нен­но­го опы­та, а так­же тех зна­ний, ко­то­рые нуж­ны для дос­ти­же­ния по­став­лен­ной прак­тич. це­ли. Учеб­ная про­грам­ма за­ра­нее не раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся, а соз­да­ёт­ся деть­ми вме­сте с учи­те­лем, те­мы изу­че­ния чер­па­ют­ся из ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­сти.

В 1920-х гг. М. п. на­чал при­ме­нять­ся в прак­ти­ке ра­бо­ты сов. шко­лы. Сто­рон­ни­ки М. п. (В. Н. Шульгин, М. В. Кру­пе­ни­на, Б. В. Иг­нать­ев и др.) счи­та­ли его един­ст­вен­ным сред­ст­вом пре­об­ра­зо­ва­ния шко­лы учё­бы в шко­лу жиз­ни, где при­об­ре­те­ние зна­ний бу­дет осу­ще­ст­в­лять­ся на ос­но­ве и в свя­зи с тру­дом уча­щих­ся. Уни­вер­са­ли­за­ция М. п. при­ве­ла к от­ри­ца­нию учеб­ных пред­ме­тов, сис­те­ма­тич. ус­вое­ния зна­ний под ру­ко­во­д­ством учи­те­ля на уро­ке. Вы­пол­не­ние уче­ни­ка­ми за­да­ний-про­ек­тов (та­ких, как «По­мо­жем ли­к­ви­ди­ро­вать не­гра­мот­ность», «По­мо­жем на­ше­му за­во­ду-ше­фу вы­пол­нить пром­фин­план» и др.) бы­ло по­став­ле­но в центр про­цес­са обу­че­ния. Уро­вень об­ще­об­ра­зо­ват. под­го­тов­ки школь­ни­ков рез­ко сни­зил­ся. Уни­вер­са­ли­за­ция М. п. бы­ла осу­ж­де­на в по­ста­нов­ле­нии ЦК ВКП(б) «О на­чаль­ной и сред­ней шко­ле» (1931).

Вновь ин­те­рес к М. п. в рос. пе­да­го­ги­ке воз­ник в кон. 20 в. Пред­став­ле­ния о его ро­ли и мес­те в про­цес­се обу­че­ния из­ме­ни­лись: М. п. (про­ект­ное обу­че­ние, про­ект­ная дея­тель­ность) не рас­смат­ри­ва­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва класс­но-уроч­ной сис­те­ме, он ор­га­нич­но впи­сы­ва­ет­ся в неё. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние М. п. обу­слов­ле­но тем, что он да­ёт воз­мож­ность уче­ни­кам при­об­ре­сти опыт ре­ше­ния лич­но­ст­но и со­ци­аль­но зна­чи­мых про­блем на ос­но­ве при­ме­не­ния имею­щих­ся зна­ний и ов­ла­де­ния но­вы­ми. Эта­па­ми реа­ли­за­ции М. п. яв­ля­ют­ся: вы­бор те­мы про­ек­та со­вме­ст­но учи­те­лем и уча­щи­ми­ся; фор­ми­ро­ва­ние ра­бо­чих групп; про­ек­ти­ро­ва­ние хо­да ра­бо­ты (со­вме­ст­ная раз­ра­бот­ка с уча­щи­ми­ся за­да­ний для отд. групп, по­мощь в со­став­ле­нии пла­на их вы­пол­не­ния); вы­пол­не­ние про­ек­та, кон­суль­ти­ро­ва­ние учи­те­лем уча­щих­ся, по­мощь в вы­пол­не­нии за­да­ний; под­го­тов­ка и пред­став­ле­ние от­чё­та; за­щи­та про­ек­та – в фор­ме ве­че­ра, кон­фе­рен­ции, от­кры­то­го уро­ка, смот­ра зна­ний и т. д.; ана­лиз и оцен­ка ре­зуль­та­тов. К те­ме про­ек­та предъ­яв­ля­ют­ся оп­ре­де­лён­ные тре­бо­ва­ния: она долж­на за­ин­те­ре­со­вать уча­щих­ся, быть вы­пол­ни­мой, пре­дос­тав­лять воз­мож­ность ор­га­ни­зо­вать разл. ви­ды дея­тель­но­сти в рам­ках про­ек­та, пред­по­ла­гать эф­фект­ное его за­вер­ше­ние, со­от­вет­ст­во­вать воз­рас­тным осо­бен­но­стям уча­щих­ся. Вы­де­ля­ют­ся сле­дую­щие ви­ды про­ек­тов: ис­сле­до­ва­тель­ские, творч., при­клю­ченч., иг­ро­вые, ин­фор­мац., прак­ти­ко-ори­ен­ти­ро­ван­ные. Про­ек­ты мо­гут быть ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми и груп­по­вы­ми, пред­мет­ны­ми и меж­пред­мет­ны­ми, ком­плекс­ны­ми.

Автор статьи: И. М. Ос­мо­лов­ская.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)