МЕТОД ПРОЕКТОВ
Система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов.
М. п. возник во 2-й пол. 19 в. в США. Основывался на теоретич. концепциях прагматистской педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания» (Дж. Дьюи). Подробное освещение получил в работах У. Х. Килпатрика, Э. Коллингса (США). При реализации М. п. учащиеся оказываются в разл. жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их с помощью имеющегося жизненного опыта, а также тех знаний, которые нужны для достижения поставленной практич. цели. Учебная программа заранее не разрабатывается, а создаётся детьми вместе с учителем, темы изучения черпаются из окружающей действительности.
В 1920-х гг. М. п. начал применяться в практике работы сов. школы. Сторонники М. п. (В. Н. Шульгин, М. В. Крупенина, Б. В. Игнатьев и др.) считали его единственным средством преобразования школы учёбы в школу жизни, где приобретение знаний будет осуществляться на основе и в связи с трудом учащихся. Универсализация М. п. привела к отрицанию учебных предметов, систематич. усвоения знаний под руководством учителя на уроке. Выполнение учениками заданий-проектов (таких, как «Поможем ликвидировать неграмотность», «Поможем нашему заводу-шефу выполнить промфинплан» и др.) было поставлено в центр процесса обучения. Уровень общеобразоват. подготовки школьников резко снизился. Универсализация М. п. была осуждена в постановлении ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» (1931).
Вновь интерес к М. п. в рос. педагогике возник в кон. 20 в. Представления о его роли и месте в процессе обучения изменились: М. п. (проектное обучение, проектная деятельность) не рассматривается как альтернатива классно-урочной системе, он органично вписывается в неё. Широкое распространение М. п. обусловлено тем, что он даёт возможность ученикам приобрести опыт решения личностно и социально значимых проблем на основе применения имеющихся знаний и овладения новыми. Этапами реализации М. п. являются: выбор темы проекта совместно учителем и учащимися; формирование рабочих групп; проектирование хода работы (совместная разработка с учащимися заданий для отд. групп, помощь в составлении плана их выполнения); выполнение проекта, консультирование учителем учащихся, помощь в выполнении заданий; подготовка и представление отчёта; защита проекта – в форме вечера, конференции, открытого урока, смотра знаний и т. д.; анализ и оценка результатов. К теме проекта предъявляются определённые требования: она должна заинтересовать учащихся, быть выполнимой, предоставлять возможность организовать разл. виды деятельности в рамках проекта, предполагать эффектное его завершение, соответствовать возрастным особенностям учащихся. Выделяются следующие виды проектов: исследовательские, творч., приключенч., игровые, информац., практико-ориентированные. Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, предметными и межпредметными, комплексными.
Автор статьи: И. М. Осмоловская.