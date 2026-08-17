МЭТЛАНД Фредерик Уильям

Британский юрист и ис­то­рик-ме­дие­вист, член Британской ака­де­мии (1902), член-корреспондент Прусской ко­ро­лев­ской АН (1900).

Из се­мьи линг­вис­та. В 1863–69 учил­ся в Итон­ском кол­лед­же , в 1876 окон­чил (со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра) юри­дич. ф-т в Кем­брид­же. С 1876 вёл ад­во­кат­скую прак­ти­ку в Лон­до­не, с 1902 су­дья. С 1884 пре­по­да­вал пра­во в Кем­брид­же, с 1888 проф. Один из ос­но­ва­те­лей пер­во­го в Ве­ли­ко­бри­та­нии об­ще­ис­то­рич. ж. «English Histori­cal Review» (1886), а так­же Сел­ден­ско­го об-ва по изу­че­нию англ. пра­во­вой исто­рии и пуб­ли­ка­ции па­мят­ни­ков англ. ср.-век. пра­ва (1887), с 1895 его ди­ректор. Поч. д-р пра­ва Окс­форд­ско­го ун-та (1899).

М. яв­ля­ет­ся ос­но­ва­те­лем кри­тич. на­прав­ле­ния в англ. ме­дие­ви­сти­ке кон. 19 – нач. 20 вв. Он под­верг пе­ре­смот­ру зна­че­ние мно­гих об­ще­при­ня­тых ис­то­рич. тер­ми­нов и по­ня­тий с це­лью ис­клю­чить мо­дер­ни­за­цию и при­бли­зить их к ис­то­рич. дей­ст­ви­тель­но­сти. М. кон­ста­ти­ро­вал не­яс­ность и мно­го­знач­ность та­ких тер­ми­нов, как «ма­нор», «вил­ла», «го­род» и др.; под­верг кри­ти­ке точ­ку зре­ния о том, что в ис­то­рич. прак­ти­ке су­ще­ст­во­ва­ли со­ци­аль­ные и эко­но­мич. яв­ле­ния, ко­то­рые эти по­ня­тия вы­ра­жа­ли. Кри­ти­цизм М. кос­нул­ся прак­ти­че­ски всех тео­рий, сло­жив­ших­ся в англ. ме­дие­ви­сти­ке во 2-й пол. 19 в.: об­щин­ной тео­рии и её при­ме­не­ния к англ. ис­то­рии; клас­сич. ма­но­ри­аль­ной тео­рии Си­бо­ма – Ви­но­гра­до­ва (см. в стать­ях П. Г. Ви­но­гра­дов, Ма­нор); тео­рии про­ис­хо­ж­де­ния го­ро­дов и на­цио­нал-ли­бе­раль­ной кон­цеп­ции кон­сти­туц. ис­то­рии Анг­лии. В про­ти­во­вес этим тео­ри­ям М. вы­дви­нул ряд собств. по­ло­же­ний (в кни­гах «Domesday book and beyond: three essays in the early history of England», 1897; «Township and boro­ugh», 1898; «The constitutional history of England», 1908): он рас­смат­ри­вал ма­нор не как хо­зяйств. ком­плекс, а как фис­каль­ную еди­ни­цу; был сто­рон­ни­ком гар­ни­зон­ной тео­рии воз­ник­но­ве­ния ср.-век. го­ро­дов; счи­тал, что англ. пар­ла­мент, ре­шаю­щую роль в воз­ник­но­ве­нии ко­то­ро­го сыг­ра­ла ко­ро­лев­ская власть, не имел са­мо­сто­ят. зна­че­ния. В ос­но­ве ме­то­да М. ле­жал юри­дич. под­ход: гл. ис­точ­ни­ком при изу­че­нии ис­то­рич. про­цес­са он счи­тал эво­лю­цию го­су­дар­ст­ва и пра­ва, свя­зы­вал фео­да­лизм с на­ли­чи­ем пра­во­вой сис­те­мы, опи­рав­шей­ся на ус­лов­ное зем­ле­владе­ние и вас­саль­ные свя­зи ме­ж­ду вы­ше- и ни­же­стоя­щи­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми. М. ввёл в на­уч. обо­рот боль­шое ко­ли­че­ст­во но­вых ис­точ­ни­ков, в т. ч. «Со­тен­ные свит­ки», «по­смерт­ные рас­сле­до­ва­ния»; на­чал ис­поль­зо­вать пра­во­вые ис­точ­ни­ки для изу­че­ния со­ци­аль­ной и эко­но­мич. ис­то­рии. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ной его ра­бо­той ста­ла на­пи­сан­ная совм. с Ф. Пол­ло­ком 2-том­ная «Ис­то­рия анг­лий­ско­го пра­ва до эпо­хи Эду­ар­да I» («History of English law befo­re the time of Edward I», 1895), в ко­то­рой пред­став­лен ана­лиз клю­че­вых по­ня­тий англ. ср.-век. пра­ва. Пуб­ли­ка­ция М. (совм. с М. Бейт­сон) ко­ро­лев­ских хар­тий, дан­ных Кем­брид­жу в 12–17 вв. («The Charters of the bo­rough of Cambrid­ge», 1901), да­ла тол­чок раз­ви­тию в англ. ме­дие­ви­сти­ке ме­то­да ло­каль­ных ис­сле­до­ва­ний. Ра­бо­ты М. спо­соб­ст­во­ва­ли стре­ми­тель­но­му раз­ви­тию кри­тич. на­прав­ле­ния, гос­под­ство­вав­ше­го в ме­дие­ви­сти­ке Ве­ли­ко­бри­та­нии и США до сер. 1930-х гг.