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МЕТИСЫ
Потомки от межрасовых браков (см. в статье Метисация).
Обычно характеризуются промежуточными антропологич. характеристиками в сравнении с таковыми у исходных рас. М. жизнеспособны, плодовиты и своими человеческими качествами никак не отличаются от представителей «чистых» рас. В Америке М. называют людей, происходящих от европеоидов и индейцев. В некоторых странах употребляются названия для разл. типов М.: самбо – помесь индейцев с негроидами, мулаты – европеоидов с негроидами, квартероны – люди с 1/4 негритянской крови и т. п.
Автор статьи: А. П. Пестряков.
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