МЕТИСЫ

По­том­ки от меж­ра­со­вых бра­ков (см. в статье Метисация ).

Обыч­но ха­рак­те­ри­зу­ют­ся про­ме­жу­точ­ны­ми ан­тро­по­ло­гич. ха­рак­те­ри­сти­ка­ми в срав­не­нии с та­ко­вы­ми у ис­ход­ных рас. М. жиз­не­спо­соб­ны, пло­до­ви­ты и свои­ми че­ло­ве­че­ски­ми ка­че­ст­ва­ми ни­как не от­ли­ча­ют­ся от пред­ста­ви­те­лей «чис­тых» рас. В Аме­ри­ке М. на­зы­ва­ют лю­дей, про­ис­хо­дя­щих от ев­ро­пео­и­дов и ин­дей­цев . В не­ко­то­рых стра­нах упот­реб­ля­ют­ся на­зва­ния для разл. ти­пов М.: сам­бо – по­месь ин­дей­цев с нег­рои­да­ми, мула­ты – ев­ро­пео­и­дов с нег­рои­да­ми, квар­те­ро­ны – лю­ди с 1/4 нег­ри­тян­ской кро­ви и т. п.

Автор статьи: А. П. Пе­ст­ря­ков.

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