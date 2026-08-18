МЕТИСАЦИЯ
В антропологии процесс смешения рас человека между собой. Потомков от смешанных браков называют метисами.
М. – постоянное и естественное явление в истории человечества, происходящее в зонах соприкосновения рас и ведущее к образованию новых рас. В частности, в результате М. образовались совр. контактные расы (напр., южносибирская раса – метисы европеоидов и монголоидов, эфиопская раса – метисы европеоидов и негроидов). Зап.-европ. колониальная экспансия и работорговля 16–17 вв. вызвали М. значит. части населения Америки. К усилению М. во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. привели миграционные процессы после крушения колониальных систем. Существование М. говорит о видовом единстве человечества и противоречит расистской концепции происхождения рас от разл. предковых форм (см.Полигения).
Автор статьи: А. П. Пестряков.