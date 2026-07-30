МЕТЕРЛИНК Морис
Бельгийский писатель.
Писал на франц. яз. Сын состоятельного флам. нотариуса. Окончил юридич. ф-т ун-та Гента (1885), работал адвокатом. В 1885 в Париже познакомился с Ф. О. М. Вилье де Лиль-Аданом, под влиянием которого отказался от карьеры юриста, посвятив себя литературе. В 1896 окончательно переселился в Париж. В нач. 1900-х гг. парижский салон М. стал важным местом встреч европ. интеллектуалов. В 1914–18 выступал с антигерманскими статьями в прессе. Во время 2-й мировой войны после капитуляции Франции переехал в США (1940). В 1947 вернулся во Францию, жил в Ницце.
Дебютировал как поэт в 1883. Ранняя лирика отразила влияние школы «Парнас», а также франц. символизма (преим. С. Малларме). В поэтич. сб-ке «Теплицы» («Serres chaudes», 1889), развивая идеи о богоизбранности поэта, предстающего в виде пленника в замкнутом, душном мире (теплица – его символ), М. противопоставил натурализму и позитивизму чистое искусство, интуитивное творчество. Увлечение М. нем. романтизмом (Новалис, братья А. В. и Ф. Шлегели) и идеалистич. философией (Г. В. Ф. Гегель, А. Шопенгауэр), а также флам. фольклором, ср.-век. и ренессансным мистицизмом отразилось в поэтич. сб-ке «12 песен» («12 chansons», 1896; дополненное издание – «15 песен», 1900), а также в ранней драматургии, ставшей одним из наивысших достижений европ. символистского театра.
В 1889 М. опубликовал первую пьесу «Принцесса Мален» («La princesse Maleine»), воспроизводящую насыщенный описаниями кровавых злодеяний сюжет сказки Я. и В. Гримм. В ней была заявлена основная для всего творчества М. тема столкновения человека и рока – таинственных, неподконтрольных разуму сил, которые постоянно вмешиваются в жизнь людей. Трагизм бытия, его постоянное ускользание от рационального осмысления и непреодолимая враждебность человеку отображены М. в пьесах «Непрошеная» («L’intruse»), «Слепые» («Les aveugles», обе 1890), «Пелеас и Мелисанда» («Pelléas et Mélisande», 1892, в России пост. в петерб. Театре В. Ф. Комиссаржевской В. Э. Мейерхольдом, 1907; опера К. Дебюсси, 1902), «Алладина и Паломид» («Alladine et Palomides», 1894), «Там, внутри» («Intérieur», 1894; в России пост. в 1904 вместе с пьесами «Непрошеная» и «Слепые» в Московском Худож. театре К. С. Станиславским совм. с Г. С. Бурджаловым и Н. Г. Александровым), «Смерть Тентажиля» («La mort de Tintagilles», 1894; в России пост. Мейерхольдом в 1905) и др. Эстетич. взгляды М. нашли отражение в ст. «Трагизм повседневной жизни», вошедшей в книгу эссе «Сокровище смиренных» («Le tr ́esor des humbles», 1896). По мнению М., человек, волей случая заброшенный в этот мир, становится жертвой всевластия хаоса, ночи, смерти, «неизвестного». Стремясь описать непознаваемый разумом смысл мироздания, М. в своём «театре Смерти» разрушил устоявшиеся каноны драматургич. жанров, разработав тип короткой (обычно одноактной), не предполагавшей сложного сюжетного развёртывания пьесы-притчи (во многом близкой по структуре к сказке) c безликими, схожими с марионетками персонажами, ставшими символич. воплощением всего человечества. Для достижения глубокого эмоционального воздействия на зрителя М. отверг патетич. декламацию, широко используя намёки, недосказанность, диалоги с отсутствующими на сцене героями и др.; его герои часто молчат, ибо слово, по мысли М., неспособно передать весь ужас их положения.
С кон. 1890-х гг. драматургия М. приобретает более оптимистич. характер: в ней появляются темы противостояния судьбе посредством любви, нравственного самосовершенствования, духовного поиска, а также бунта против рока и смерти, что во многом предвещает идеи экзистенциализма: «Аглавена и Селизетта» («Aglavaine et Sélysette», 1896), «Ариана и Синяя Борода» («Ariane et Barbe-Bleue», 1899), «Сестра Беатриса» («La sœur Béatrice», 1900; пост. Мейерхольдом в петерб. Театре Комиссаржевской, 1906), «Монна Ванна» («Monna Vanna», 1902), «Жуазель» («Joyzelle», 1903), «Чудо святого Антония» («Le miracle de saint Antoine», 1903; пост. Мейерхольдом в 1906; в Студии Е. Б. Вахтангова, 1921) и др. Активное познание мира, сам процесс поиска истины становятся, по мысли М. (эссе «Сокровенный храм», «Le temple enseveli», 1902), залогом победы над роком. Эти воззрения воплотились в самом известном произведении М. – проникнутой мощным гуманистич. пафосом пьесе-феерии «Синяя птица» («L’oiseau bleu», 1908; в России пост. Станиславским в 1908).
Творчество М. после 1910 идёт на спад; из поздних пьес на библейские и историч. сюжеты [«Мария Магдалина» («Marie-Magdeleine», 1913), «Иуда Искариот» («Judas de Kerioth», 1929), «Принцесса Изабелла» («La Princess Isabelle», 1935)] популярностью пользовалась лишь драма «Жанна д’Арк» («Jeanne d’Arc», 1945). Среди др. произведений М. – многочисл. филос. эссе, пронизанные мистич. размышлениями о жизни и смерти человека и др. живых существ: «Жизнь пчёл» («La vie des abeilles», 1901), «Разум цветов» («L’intelligence des fleurs», 1907), «Смерть» («La mort», 1913), «Жизнь термитов» («La vie des termites», 1926), «Жизнь пространства» («La vie de l’espace», 1928), «Жизнь муравьёв» («La vie des fourmis», 1930). Автор книги мемуаров «Голубые пузыри» («Bulles bleues», 1948).
Драматургич. творчество М. оказало большое влияние на развитие европ. театра 20 в. (Ф. Кроммелинк, А. Арто и др.); принципы М. во многом близки установкам Г. Ибсена и А. П. Чехова. В России произведения М. широко известны с кон. 19 в.; они многократно переводились.
Нобелевская премия (1911).
Сочинения:
Сочинения. СПб., [1907]. T. 1–3;
Полное собрание сочинений. П., 1915. Т. 1–4;
Пьесы // Верхарн Э. Стихотворения. Зори. – Метерлинк М. Пьесы / Пер. Л. Андреева. М., 1972;
Избранные произведения. М., 1996;
Œuvres. Brux., 1999. Vol. 1–3; Жуазель. Пьесы. СПб., 2000.
Автор статьи: А. П. Скуратовская.