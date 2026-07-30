МЕТЕРЕН Эмануэл ван

Фламандский ис­то­рик.

Из се­мьи ан­твер­пен­ско­го ти­по­гра­фа. В 1550 пе­ре­ехал в Лон­дон, где за­нял­ся тор­гов­лей, при­сое­ди­нил­ся к каль­ви­низ­му и стал чле­ном лон­дон­ско­го си­но­да ни­дерл. ре­фор­ми­ро­ван­ной Церк­ви. С 1583 до кон­ца жиз­ни воз­глав­лял ни­дерл. ку­печ. кор­по­ра­цию в Лон­до­не. Взяв за ос­но­ву со­б­ран­ную им бо­га­тую кол­лек­цию до­ку­мен­тов, М. в 1593 из­дал в Гер­ма­нии на нем. яз. 1-й том хро­ни­ки «Historia unnd Abcontrafeytungh, für­nem­lich der Niderlendischer Geschichten, und Kriegshendeln, mit höchstem Fleiss be­sch­rieben...», в ко­то­рой ос­ве­ща­лись по­ли­тич. ис­то­рия Ни­дер­лан­дов кон. 15 – нач. 16 вв. и осн. со­бы­тия Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции 16 в. В 1596 опуб­ли­ко­вал 2-й том хро­ни­ки. В 1598 вы­шел пе­ре­вод обо­их то­мов хро­ни­ки на ла­ты­ни, а в нач. 17 в. – ряд но­вых из­да­ний на разл. язы­ках. В 1611 М. вы­пус­тил уточ­нён­ное и до­пол­нен­ное из­да­ние сво­его тру­да. Хро­ни­ка вы­зва­ла на­пад­ки со сто­ро­ны Ге­не­раль­ных шта­тов , об­ви­нив­ших М. в 1599 в ис­ка­же­нии фак­тов «в ущерб не­ко­то­рым прин­цам и гос­по­дам» и в раз­гла­ше­нии гос. тай­ны. В 1603 Каль­ви­ни­ст­ский си­нод в Бри­ле вы­ска­зал жа­ло­бы на ущерб, нане­сён­ный хро­ни­кой М. пре­сти­жу не­ко­то­рых цер­ков­но­слу­жи­те­лей. Од­на­ко, не­смо­т­ря на осу­ж­де­ние, по­сле смер­ти М. его труд про­дол­жал пе­ре­из­да­вать­ся (в 1618 в Гаа­ге на ни­дерл. яз.; в 1670 в Ам­стер­да­ме на франц. яз.; в 1640 в Ам­стер­да­ме на нем. яз.; в 1669 во Франк­фур­те-на-Май­не на нем. яз.) и по­ны­не ос­та­ёт­ся од­ним из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Ни­дер­лан­дов кон. 15 – нач. 16 вв.