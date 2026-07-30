МЕТЕРЕН Эмануэл ван
Фламандский историк.
Из семьи антверпенского типографа. В 1550 переехал в Лондон, где занялся торговлей, присоединился к кальвинизму и стал членом лондонского синода нидерл. реформированной Церкви. С 1583 до конца жизни возглавлял нидерл. купеч. корпорацию в Лондоне. Взяв за основу собранную им богатую коллекцию документов, М. в 1593 издал в Германии на нем. яз. 1-й том хроники «Historia unnd Abcontrafeytungh, fürnemlich der Niderlendischer Geschichten, und Kriegshendeln, mit höchstem Fleiss beschrieben...», в которой освещались политич. история Нидерландов кон. 15 – нач. 16 вв. и осн. события Нидерландской революции 16 в. В 1596 опубликовал 2-й том хроники. В 1598 вышел перевод обоих томов хроники на латыни, а в нач. 17 в. – ряд новых изданий на разл. языках. В 1611 М. выпустил уточнённое и дополненное издание своего труда. Хроника вызвала нападки со стороны Генеральных штатов, обвинивших М. в 1599 в искажении фактов «в ущерб некоторым принцам и господам» и в разглашении гос. тайны. В 1603 Кальвинистский синод в Бриле высказал жалобы на ущерб, нанесённый хроникой М. престижу некоторых церковнослужителей. Однако, несмотря на осуждение, после смерти М. его труд продолжал переиздаваться (в 1618 в Гааге на нидерл. яз.; в 1670 в Амстердаме на франц. яз.; в 1640 в Амстердаме на нем. яз.; в 1669 во Франкфурте-на-Майне на нем. яз.) и поныне остаётся одним из важнейших источников по истории Нидерландов кон. 15 – нач. 16 вв.