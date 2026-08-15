МЕТАВРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Cражение между римскими и карфагенскими войсками во время 2-й Пунической войны (см. Пунические войны) произошедшее 24.6.207 до н. э. у р. Метавр в Умбрии (Италия).
После поражения при Каннах римляне сумели собрать новую армию, которая нанесла поражение войскам Карфагена в Сицилии и Испании. Положение карфагенской армии Ганнибала в Италии ухудшилось. В 208 до н. э. на помощь ей из Испании вышло карфагенское войско (ок. 30 тыс. чел.; 10 боевых слонов) под команд. младшего брата Ганнибала Гасдрубала. Навстречу ему выступила рим. армия (св. 35 тыс. чел.) во главе с консулом Марком Ливием, к которой вскоре присоединился 7-тысячный отряд консула Гая Клавдия Нерона. Гасдрубал решил уклониться от сражения и продолжить движение в Юж. Италию, но на левом берегу р. Метавр карфагенская армия была настигнута рим. конницей и он был вынужден принять бой. Сражение начали карфагеняне атакой на левый фланг рим. армии, но ощутимого успеха не достигли. В ходе боя Нерон, отряд которого находился на правом фланге римлян, частью сил совершил манёвр и нанёс удар во фланг и в тыл правого крыла противника, что решило исход сражения – карфагенское войско было частью уничтожено, частью рассеяно (ок. 5,4 тыс. чел. попало в плен), Гасдрубал погиб. Потери римлян составили ок. 8 тыс. убитыми и ранеными.
Победа в М. с. позволила римлянам перехватить стратегич. инициативу в войне и поставила в очень трудное положение армию Ганнибала, который был вынужден отступить из Апулии и отказаться от активных действий.