МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Вид ору­жия, в ко­то­ром для бро­са­ния сред­ст­ва по­ра­же­ния ис­поль­зу­ет­ся мус­куль­ная си­ла че­ло­ве­ка, воз­дей­ст­вую­щая ли­бо не­по­сред­ст­вен­но, ли­бо с по­мо­щью пред­ва­ри­тель­но скру­чен­ных, рас­тя­ну­тых или изо­гну­тых уп­ру­гих эле­мен­тов. Раз­ли­ча­ют руч­ное М. о. и тя­жё­лое М. о. (ме­та­тель­ные ма­ши­ны).

Руч­ное М. о. пред­на­зна­ча­лось для по­ра­же­ния жи­вой си­лы. К не­му от­но­си­лись: не­по­сред­ст­вен­но бро­сае­мые че­ло­ве­ком сна­ря­ды [дже­рид, дро­тик, су­ли­ца, бу­ме­ранг, не­ко­то­рые раз­но­вид­но­сти хо­лод­но­го ору­жия, при­год­ные как для ру­ко­паш­но­го боя, так и для ме­та­ния (ко­пьё, па­ли­ца, то­ма­гавк и др.)]; при­спо­соб­ле­ния, уве­ли­чи­ваю­щие раз­мах ме­та­ния (пра­ща, копь­е­ме­тал­ка и др.); М. о. с уп­ру­ги­ми эле­мен­та­ми (лук, ар­ба­лет, руч­ной са­мо­стрел). Руч­ное М. о. воз­ник­ло по­все­ме­ст­но в глу­бо­кой древ­но­сти – пер­во­на­чаль­но им слу­жил обык­но­вен­ный ка­мень, за­тем спе­ци­аль­но из­го­тов­лен­ные сна­ря­ды (ко­пьё, па­ли­ца и др.). Про­стей­шие при­спо­соб­ле­ния (пра­ща и копь­е­ме­тал­ка), из­вест­ные ещё с ка­мен­но­го ве­ка, обес­пе­чи­ва­ли бро­са­ние сна­ря­да на рас­стоя­ние до 150 м. Поя­вив­ший­ся не­сколь­ко позд­нее лук не толь­ко уве­ли­чил даль­ность по­ра­же­ния це­ли, но и зна­чи­тель­но по­вы­сил точ­ность стрель­бы. Пер­вое упо­ми­на­ние са­мо­стре­ла, пре­вос­хо­див­ше­го лук по даль­но­сти и точ­но­сти стрель­бы, от­но­сит­ся в Европе к 10 в. Од­на­ко слож­ность из­го­тов­ле­ния и низ­кая ско­ро­стрель­ность (1–2 вы­ст­ре­ла в мин про­тив 8–12 у лу­ка) зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чи­ли его рас­про­стра­не­ние. На Ру­си с 12 в. лук пре­вра­тил­ся в мас­со­вое ору­жие, ко­то­рым во­ору­жа­лись пе­шие и кон­ные вои­ны, кро­ме то­го, на воо­ру­же­нии по­след­них дли­тель­ное вре­мя на­хо­ди­лась су­ли­ца.

Тя­жё­лое М. о., или ме­та­тель­ные ма­ши­ны, пред­на­зна­ча­лось для по­ра­же­ния жи­вой си­лы и раз­ру­ше­ния обо­ро­нит. со­ору­жений. Ме­та­тель­ные ма­ши­ны под­раз­де­ля­лись на ма­ши­ны на­стиль­ной и на­вес­ной стрель­бы. Пер­вые бы­ли двух ти­пов: бал­ли­сты [лёг­кий ва­ри­ант бал­ли­сты на­зы­вал­ся арк­бал­ли­стой (стан­ко­вым са­мо­стре­лом)] и бри­ко­ли. Ко вто­рым от­но­си­лись ка­та­пуль­ты и фрон­ди­бо­лы. На­пря­же­ние или скру­чи­ва­ние уп­ру­гих эле­мен­тов и по­дъём гру­за ме­та­тель­ных ма­шин осу­ще­ст­в­ля­ли неск. че­ло­век с по­мо­щью во­ро­та или др. при­спо­соб­ле­ний. Тя­жё­лое М. о. поя­ви­лось зна­чи­тель­но позд­нее руч­но­го, сна­ча­ла в стра­нах Древ­не­го Вос­то­ка, а за­тем в Древ­ней Гре­ции и Древ­нем Ри­ме. Пер­вые ме­тательные ма­ши­ны об­ла­да­ли боль­ши­ми га­ба­ри­та­ми и мас­сой, не мог­ли в со­б­ран­ном ви­де пе­ре­ме­щать­ся вме­сте с вой­ском, со­ору­жа­лись вбли­зи оса­ж­дае­мой кре­по­сти не­по­сред­ст­вен­но пе­ред штур­мом. Они ус­пеш­но при­ме­ня­лись ва­ви­ло­ня­на­ми при взя­тии Ие­ру­са­ли­ма (586 до н. э.), пер­са­ми – Сард (546 до н. э.), вои­на­ми Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го – Ти­ра (332 до н. э.); кро­ме то­го, бал­ли­сты и ка­та­пуль­ты вою­ю­щие сто­ро­ны при­ме­ня­ли на су­ше и ко­раб­лях в Пе­ло­пон­нес­ской вой­не и Пу­ни­че­ских вой­нах. С 1 в. до н. э. в сра­же­ни­ях ис­поль­зо­ва­лись под­виж­ные ме­та­тель­ные ма­ши­ны, вхо­див­шие в со­став рим. ле­гио­нов. Пер­вое упо­ми­на­ние о при­ме­не­нии сла­вя­на­ми ме­та­тель­ных ма­шин от­но­сит­ся к 7 в. н. э. На Ру­си эти ма­ши­ны при­ме­ня­лись при взя­тии не­при­ятель­ских го­ро­дов и за­щи­ты соб­ст­вен­ных, в по­ле­вых сра­же­ни­ях рус. вой­ско в ос­нов­ном об­хо­ди­лось без тя­жё­ло­го М. о. На Ру­си ме­та­тель­ные ма­ши­ны не име­ли твёр­до ус­та­но­вив­ших­ся на­зва­ний и в ле­то­пи­сях, не­за­ви­си­мо от ти­па, име­но­ва­лись «порóки», а из­го­тов­ляв­шие и при­ме­няв­шие их в сра­же­ни­ях лю­ди – «по­роч­ны­ми мас­те­ра­ми».

С по­яв­ле­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия М. о. по­сте­пен­но ут­ра­ти­ло своё зна­че­ние, наи­бо­лее дол­го­веч­ным ока­зал­ся лук – на воо­ру­же­нии рос. ир­ре­гу­ляр­ных войск на­хо­дил­ся до 19 в.; од­но из по­след­них при­ме­не­ний ме­та­тель­ных ма­шин – при взя­тии Ка­за­ни в 1552. В хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны герм. вой­ска пы­та­лись воз­ро­дить ме­та­тель­ные ма­ши­ны, при­ме­нив арк­бал­ли­сты для бес­шум­но­го ме­та­ния раз­рыв­ных сна­ря­дов в око­пы сво­их про­тив­ни­ков. К руч­но­му М. о. совр. ар­мий мо­гут быть от­не­се­ны руч­ные гра­на­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)