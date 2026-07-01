МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Вид оружия, в котором для бросания средства поражения используется мускульная сила человека, воздействующая либо непосредственно, либо с помощью предварительно скрученных, растянутых или изогнутых упругих элементов. Различают ручное М. о. и тяжёлое М. о. (метательные машины).
Ручное М. о. предназначалось для поражения живой силы. К нему относились: непосредственно бросаемые человеком снаряды [джерид, дротик, сулица, бумеранг, некоторые разновидности холодного оружия, пригодные как для рукопашного боя, так и для метания (копьё, палица, томагавк и др.)]; приспособления, увеличивающие размах метания (праща, копьеметалка и др.); М. о. с упругими элементами (лук, арбалет, ручной самострел). Ручное М. о. возникло повсеместно в глубокой древности – первоначально им служил обыкновенный камень, затем специально изготовленные снаряды (копьё, палица и др.). Простейшие приспособления (праща и копьеметалка), известные ещё с каменного века, обеспечивали бросание снаряда на расстояние до 150 м. Появившийся несколько позднее лук не только увеличил дальность поражения цели, но и значительно повысил точность стрельбы. Первое упоминание самострела, превосходившего лук по дальности и точности стрельбы, относится в Европе к 10 в. Однако сложность изготовления и низкая скорострельность (1–2 выстрела в мин против 8–12 у лука) значительно ограничили его распространение. На Руси с 12 в. лук превратился в массовое оружие, которым вооружались пешие и конные воины, кроме того, на вооружении последних длительное время находилась сулица.
Тяжёлое М. о., или метательные машины, предназначалось для поражения живой силы и разрушения оборонит. сооружений. Метательные машины подразделялись на машины настильной и навесной стрельбы. Первые были двух типов: баллисты [лёгкий вариант баллисты назывался аркбаллистой (станковым самострелом)] и бриколи. Ко вторым относились катапульты и фрондиболы. Напряжение или скручивание упругих элементов и подъём груза метательных машин осуществляли неск. человек с помощью ворота или др. приспособлений. Тяжёлое М. о. появилось значительно позднее ручного, сначала в странах Древнего Востока, а затем в Древней Греции и Древнем Риме. Первые метательные машины обладали большими габаритами и массой, не могли в собранном виде перемещаться вместе с войском, сооружались вблизи осаждаемой крепости непосредственно перед штурмом. Они успешно применялись вавилонянами при взятии Иерусалима (586 до н. э.), персами – Сард (546 до н. э.), воинами Александра Македонского – Тира (332 до н. э.); кроме того, баллисты и катапульты воюющие стороны применяли на суше и кораблях в Пелопоннесской войне и Пунических войнах. С 1 в. до н. э. в сражениях использовались подвижные метательные машины, входившие в состав рим. легионов. Первое упоминание о применении славянами метательных машин относится к 7 в. н. э. На Руси эти машины применялись при взятии неприятельских городов и защиты собственных, в полевых сражениях рус. войско в основном обходилось без тяжёлого М. о. На Руси метательные машины не имели твёрдо установившихся названий и в летописях, независимо от типа, именовались «порóки», а изготовлявшие и применявшие их в сражениях люди – «порочными мастерами».
С появлением огнестрельного оружия М. о. постепенно утратило своё значение, наиболее долговечным оказался лук – на вооружении рос. иррегулярных войск находился до 19 в.; одно из последних применений метательных машин – при взятии Казани в 1552. В ходе 1-й мировой войны герм. войска пытались возродить метательные машины, применив аркбаллисты для бесшумного метания разрывных снарядов в окопы своих противников. К ручному М. о. совр. армий могут быть отнесены ручные гранаты.