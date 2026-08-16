МЕТАСТАЗИО Пьетро

Итальянский либ­рет­тист , по­эт, дра­ма­тург.

(наст. фам. Тра­пас­си, Trapassi) Из се­мьи ла­воч­ни­ка. В 1708 был усы­нов­лён пи­са­те­лем и юри­стом Дж. В. Гра­ви­ной; по­лу­чил клас­сиче­ское об­ра­зо­ва­ние, изу­чал юрис­пру­ден­цию и фи­ло­со­фию. В 1714 всту­пил в ор­ден ми­но­ри­тов, стал аб­ба- том. Чл. ака­де­мии «Ар­ка­дия» (1719). В 1719–22 ра­бо­тал ад­во­ка­том, од­но­вре­мен­но брал уро­ки ком­по­зи­ции и пе­ния у Н. Пор­по­ры. В 1724–30 жил по­пе­ре­мен­но в Ри­ме и Ве­не­ции; с 1730 – в Ве­не, слу­жил при­двор­ным по­этом у Кар­ла VI. Пер­вое соч. М. – тра­ге­дия «Юс­ти­ни­ан» («Giusti­no», 1712), на­пи­сан­ная под вли­я­ни­ем Гра­ви­ны и вклю­чён­ная в пер­вый сб-к его сти­хов («Poesie», 1718). С 1720 со­чи­нял либ­рет­то к муз.-те­ат­раль­ным пред­став­ле­ни­ям ма­лых форм. Боль­шой ус­пех име­ло на­пи­сан­ное по за­ка­зу не­апо­ли­тан­ских вла­стей муз.-дра­ма­тич. «дей­ст­во» (azio­ne) «Сад Гес­пе­рид» («Gli orti Esperidi», 1721, му­зы­ка Пор­по­ры). В 1723 де­бю­ти­ро­вал в Не­апо­ле в ка­че­ст­ве опер­но­го либ­рет­ти­ста (пе­ре­ра­бо­тал либ­рет­то Д. Да­ви­да для опе­ры «Си­фас, царь Ну­ми­дии» Ф. Фео). В 1724 на­пи­сал своё пер­вое ав­тор­ское либ­рет­то – муз. тра­ге­дию «По­ки­ну­тая Ди­до­на» («Di­done abban­do­na­ta», музыка Д. Сар­ро; в гл. пар­тии – пе­ви­ца М. Бул­га­рел­ли); в том же го­ду соз­дал своё един­ст­вен­ное ин­тер­мец­цо «Им­пре­са­рио с Ка­нар­ских ост­ро­вов» («L’impre­sario del­le Cana­rie»). Поль­зу­ясь под­держ­кой Бул­га­рел­ли и пев­ца-ка­ст­ра­та Н. Гри­маль­ди, на­пи­сал либ­рет­то для опер-се­риа (drammi per mu­sica) «Си­рой, царь Пер­сии» («Siroe rè di Persia», 1726), «Аэций» («Ezio»), «Ка­тон в Ути­ке» («Ca­tone in Utica», обе 1728), «Уз­нан­ная Се­ми­ра­ми­да» («Semi­ra­mide riconosciu­ta»), «Алек­сандр в Ин­дии» («Alessandro nell’Indie», обе 1729) и «Ар­так­серкс» («Ar­taserse», 1730); опе­ры на эти либ­рет­то бы­ли по­став­ле­ны в Не­апо­ле, Ве­не­ции и Ри­ме и сра­зу же за­вое­ва­ли по­пу­ляр­ность. В сю­жет­ном от­но­ше­нии опер­ные либ­рет­то М. (наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них на­пи­са­ны в 1730–1740) соз­да­ны по об­раз­цу клас­сич. тра­ге­дий (про­ти­во­стоя­ние чув­ст­ва и дол­га, ко­неч­ная по­бе­да по­след­не­го): «Ди­мит­рий» («Demetrio», 1731), «Олим­пиа­да» («Olimpiade», 1733), «Де­мо­фонт» («De­mo­foonte», 1733; сре­ди ав­то­ров опер – М. С. Бе­ре­зов­ский), «Ми­ло­сер­дие Ти­та» («La Clemenza di Tito», 1734; сре­ди ав­то­ров опер – В. А. Мо­царт), «Ахилл на Ски­ро­се» («Achille in Sciro», 1736), «Ат­ти­лий Ре­гул» («At­ti­lio Regolo», 1740) и др. С 1740, в пе­ри­од прав­ле­ния имп. Ма­рии Те­ре­зии и Ио­си­фа II, ко­гда ин­те­рес вен­ско­го дво­ра к опе­ре-се­риа сни­зил­ся, творч. ак­тив­ность М. умень­ши­лась; он соз­да­вал б. ч. тек­сты се­ре­нат, муз.-те­ат­раль­ных «празд­неств» и др. Пре­мье­ры опер на либ­рет­то М. со­стоя­лись в Дрез­де­не [«Ан­ти­гон» («An­ti­gono», 1743)], Мад­ри­де [«Ни­тет­ти» («Nit­teti», 1756)], Ин­сб­ру­ке [«Ро­мул и Гер­си­лия» («Ro­molo ed Ersilia», 1765)]. По­след­нее из на­пи­сан­ных М. либ­рет­то – «Руд­же­ро» («Ruggiero», 1771). В по­след­ние го­ды жиз­ни М. пе­ре­стал пи­сать для те­ат­ра и за­нял­ся тео­ре­тич. ис­тол­ко­ва­ни­ем сво­ей дра­ма­тур­гич. прак­ти­ки на ос­но­ве по­эти­ки Ари­сто­те­ля и Го­ра­ция: трак­тат «Из­ло­же­ние по­эти­ки Ари­сто­те­ля и рас­су­ж­де­ния о ней» («Estratto dell’arte poetica d’Aristotele e considerazioni su la medesi­ma», опубл. в 1782) и др.

М. – один из наиболее зна­чи­тель­ных итал. дра­ма­тургов 18 в. – вы­со­ко це­нил­ся му­зы­кан­та­ми и ли­те­ра­то­ра­ми. К либ­рет­то М. об­ра­ща­лись прак­ти­че­ски все итал. и ав­ст­ро-нем. ком­по­зи­то­ры, а так­же ряд чеш., франц., исп., англ., рус. ком­по­зи­то­ров 18 в. На его опер­ные либ­рет­то ком­по­зи­то­ра­ми-со­вре­мен­ни­ка­ми на­пи­са­но ок. 900 опер. Он сам от­давал пред­поч­те­ние опе­рам Л. Вин­чи, И. А. Хас­се (ко­то­рый по­ло­жил на му­зы­ку поч­ти все опер­ные либ­рет­то М.) и Н. Йом­мел­ли; с ни­ми М. под­дер­жи­вал лич­ный кон­такт и вёл пе­ре­пис­ку. Не­ко­то­рые из его либ­рет­то бы­ли по­став­ле­ны в те­ат­рах как дра­ма­тич. пье­сы. М. за­вер­шил ре­фор­ма­тор­ские пре­об­ра­зо­ва­ния, на­ча­тые сев.-итал. либ­рет­ти­ста­ми 1700–10-х гг. (А. Дзе­но и др.), и син­те­зи­ро­вал осо­бен­но­сти ан­тич­ной и франц. клас­си­ци­ст­ской дра­ма­тур­гии, исп. и итал. те­ат­ра; его либ­рет­то опер-се­риа ста­ли об­раз­ца­ми это­го жан­ра. Им соз­да­но так­же св. 30 либ­рет­то для ма­лых опер­ных форм (azione teatrale, festa teatrale, com­ponimento musicale) и 8 ора­то­рий: «Стра­сти Ии­су­са Хри­ста» («La passione di Gesù Cristo», 1730), «Уз­нан­ный Ио­сиф» («Giuseppe riconosciuto», 1733), «Ос­во­бо­ж­дён­ная Бе­ту­лия» («La Betulia li­be­ra­tа», 1734, му­зы­ка Мо­цар­та – 1771) и др. Как и опер­ные либ­рет­то М., они лег­ли в ос­но­ву мно­же­ст­ва муз. про­из­ве­де­ний.

В Рос­сии опе­ры на сти­хи М. ис­пол­ня­лись в осн. на итал. яз. (ста­ви­лись с 1737). «Ми­ло­сер­дие Ти­та» и «Фе­ми­стокл» бы­ли пе­ре­ве­де­ны Г. Р. Дер­жа­ви­ным; из­вес­тен так­же пе­ре­вод «Ми­ло­сер­дия Ти­та», при­пи­сы­вае­мый Ф. Г. Вол­ко­ву; про­за­ич. пе­ре­вод либ­рет­то «Ост­ров не­оби­тае­мый» («L’isola disabitata», 1753) соз­дал, по всей ве­ро­ят­но­сти, В. И. Лу­кин(1769); «Ти­то­во ми­ло­сер­дие» Я. Б. Княж­нин транс­фор­ми­ро­вал в са­мо­стоят. тра­ге­дию.

Сочинения:

Opere. Firenze, 1819. Vol. 1–16; Tutte le opere. Mil., 1951–1965. Vol. 1–5;

Oratori sacri. Venezia, 1996;

Melodrammi e canzonet­te. Mil., 2005.

Авторы статьи: И. П. Су­сид­ко, Ю. Н. Га­ла­тен­ко.