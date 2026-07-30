МЕТАЛЛОФОНЫ
Общее название группы музыкальных инструментов – металлических ударных идиофонов (гонг, колокол, безмембранные барабаны, а также собственно М.).
В более узком смысле (собственно М.) – ударные идиофоны, состоящие из набора металлич. пластинок, закреплённых в определённом порядке, на которых играют палочками (молоточками); внешне похожи на ксилофон. Такие М. издавна широко распространились в странах Юго-Вост. Азии, входят в состав индонез. гамелана. В Европе известны с 18 в. Среди совр. разновидностей – вибрафон, оркестровые колокола и колокольчики. Принцип М. лёг в основу некоторых клавишных музыкальных инструментов – карийона, челесты. Простейшие М. используются в школьной практике.