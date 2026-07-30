МЕТАЛЛОФОНЫ

Об­щее на­зва­ние груп­пы музыкальных ин­ст­ру­мен­тов – ме­тал­лических удар­ных идио­фо­нов (гонг, ко­ло­кол, без­мем­бран­ные ба­ра­ба­ны, а так­же соб­ст­вен­но М.).

В бо­лее уз­ком смыс­ле (соб­ст­вен­но М.) – удар­ные идио­фо­ны, со­стоя­щие из на­бо­ра ме­тал­лич. пла­сти­нок, за­кре­п­лён­ных в оп­ре­де­лён­ном по­ряд­ке, на ко­то­рых иг­ра­ют па­лоч­ка­ми (мо­ло­точ­ка­ми); внеш­не по­хо­жи на кси­ло­фон. Та­кие М. из­дав­на ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись в стра­нах Юго-Вост. Азии, вхо­дят в со­став ин­до­нез. га­ме­ла­на. В Ев­ро­пе из­вест­ны с 18 в. Сре­ди совр. раз­но­вид­но­стей – виб­ра­фон, ор­ке­ст­ро­вые ко­ло­ко­ла и ко­ло­коль­чи­ки. Прин­цип М. лёг в ос­но­ву не­ко­то­рых кла­виш­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов – ка­рий­о­на, че­ле­сты. Про­стей­шие М. ис­поль­зу­ют­ся в школь­ной прак­ти­ке.

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