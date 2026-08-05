МЕТАКСАС Иоаннис

Греческий государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель.

По­лу­чил во­ен. об­ра­зо­ва­ние в Греч. во­ен. ака­де­мии в Афи­нах (1885–90), уча­ст­ник гре­ко-тур. вой­ны 1897. В 1899–1902 учил­ся в Прус. во­ен. ака­де­мии в Бер­ли­не. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну с 1903 офи­цер, с 1913 зам. на­чаль­ни­ка, с 1915 нач. ген­шта­ба греч. ар­мии. Раз­де­лял про­гер­ман­скую ори­ен­та­цию ко­ро­ля Кон­стан­ти­на I, поль­зо­вал­ся его до­ве­ри­ем. По­сле от­ре­че­ния в ию­не 1917 Кон­стан­ти­на I эмиг­ри­ро­вал вме­сте с ним. В 1917–20 ин­тер­ни­ро­ван франц. вла­стя­ми на о. Кор­си­ка . В 1920 в свя­зи с воз­вра­ще­ни­ем Кон­стан­ти­на I на греч. трон при­был в Гре­цию, но от­ка­зал­ся при­нять на­зна­че­ние на ру­ко­во­дя­щие во­ен. по­сты, тре­бо­вал пре­кра­ще­ния гре­ко-ту­рец­кой вой­ны 1919–22 . В окт. 1922 по­сле вто­рич­но­го от­ре­че­ния Кон­стан­ти­на I ос­но­вал пра­вую Пар­тию сво­бо­до­мыс­ля­щих (ПС, Κόμμα των Ελευθεροφρόνων). В окт. 1923 при­нял уча­стие в мо­нар­хич. мя­те­же ге­не­ра­лов П. Гар­га­ли­ди­са и Г. Ле­о­на­до­пу­ло­са, по­сле его по­дав­ле­ния и ус­та­нов­ле­ния в Гре­ции рес­пуб­ли­ки в мар­те 1924 бе­жал из стра­ны (в Гре­ции был за­оч­но при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни). По­сле объ­яв­ле­ния ам­ни­стии вер­нул­ся на ро­ди­ну, в 1926–1928 мин. ин­фор­ма­ции в пра­ви­тель­ст­ве А. Заи­ми­са, в 1932–33 мин. внутр. дел в пра­ви­тель­ст­ве П. Цал­да­ри­са. В 1935 во­ен. мин., за­тем ви­це-пре­мьер. Ак­тив­но до­би­вал­ся рес­тав­ра­ции мо­нар­хии. По­сле во­ца­ре­ния Ге­ор­га II с апр. 1936 пре­мь­ер-мин. Гре­ции. Под пред­ло­гом борь­бы с «ком­му­ни­стич. уг­ро­зой» при под­держ­ке Ге­ор­га II 4.8.1936 до­бил­ся от пар­ла­мен­та пре­дос­тав­ле­ния ему дик­та­тор­ских пол­но­мо­чий, по­сле че­го ус­та­но­вил ав­то­ри­тар­ный ре­жим, ввёл цен­зу­ру, рас­пус­тил пар­ла­мент и по­ли­тич. пар­тии, про­из­вёл аре­сты по­ли­тич. про­тив­ни­ков, пре­ж­де все­го ком­му­ни­стов. Пра­ви­тель­ст­ву М. уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать эко­но­мич. си­туа­цию в стра­не. На ме­ж­ду­нар. аре­не оно про­во­ди­ло по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та, уде­ля­ло осо­бое вни­ма­ние раз­ви­тию со­труд­ни­че­ст­ва с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. В 1938 М. за­клю­чил до­го­вор о друж­бе и ней­тра­ли­те­те с Тур­ци­ей. В окт. 1940 по­сле втор­же­ния в Гре­цию итал. войск (см. Ита­ло-гре­че­ская вой­на 1940–41) от­ве­тил ка­те­го­ри­че­ским «Нет!» (греч. – Охи!) на тре­бо­ва­ние о ка­пи­ту­ля­ции, предъ­яв­лен­ное ему Б. Мус­со­ли­ни (День Охи – 28 окт. – от­ме­ча­ет­ся в Гре­ции как нац. празд­ник). В янв. 1941 в пе­ри­од по­бед греч. ар­мии над италь­ян­ца­ми ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся, воз­мож­но, был от­рав­лен.