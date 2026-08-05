МЕТАКСАС Иоаннис
Греческий государственный, политический и военный деятель.
Получил воен. образование в Греч. воен. академии в Афинах (1885–90), участник греко-тур. войны 1897. В 1899–1902 учился в Прус. воен. академии в Берлине. По возвращении на родину с 1903 офицер, с 1913 зам. начальника, с 1915 нач. генштаба греч. армии. Разделял прогерманскую ориентацию короля Константина I, пользовался его доверием. После отречения в июне 1917 Константина I эмигрировал вместе с ним. В 1917–20 интернирован франц. властями на о. Корсика. В 1920 в связи с возвращением Константина I на греч. трон прибыл в Грецию, но отказался принять назначение на руководящие воен. посты, требовал прекращения греко-турецкой войны 1919–22. В окт. 1922 после вторичного отречения Константина I основал правую Партию свободомыслящих (ПС, Κόμμα των Ελευθεροφρόνων). В окт. 1923 принял участие в монархич. мятеже генералов П. Гаргалидиса и Г. Леонадопулоса, после его подавления и установления в Греции республики в марте 1924 бежал из страны (в Греции был заочно приговорён к смертной казни). После объявления амнистии вернулся на родину, в 1926–1928 мин. информации в правительстве А. Заимиса, в 1932–33 мин. внутр. дел в правительстве П. Цалдариса. В 1935 воен. мин., затем вице-премьер. Активно добивался реставрации монархии. После воцарения Георга II с апр. 1936 премьер-мин. Греции. Под предлогом борьбы с «коммунистич. угрозой» при поддержке Георга II 4.8.1936 добился от парламента предоставления ему диктаторских полномочий, после чего установил авторитарный режим, ввёл цензуру, распустил парламент и политич. партии, произвёл аресты политич. противников, прежде всего коммунистов. Правительству М. удалось стабилизировать экономич. ситуацию в стране. На междунар. арене оно проводило политику нейтралитета, уделяло особое внимание развитию сотрудничества с Великобританией. В 1938 М. заключил договор о дружбе и нейтралитете с Турцией. В окт. 1940 после вторжения в Грецию итал. войск (см. Итало-греческая война 1940–41) ответил категорическим «Нет!» (греч. – Охи!) на требование о капитуляции, предъявленное ему Б. Муссолини (День Охи – 28 окт. – отмечается в Греции как нац. праздник). В янв. 1941 в период побед греч. армии над итальянцами скоропостижно скончался, возможно, был отравлен.