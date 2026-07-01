МЕТАКСАС , ИОАННИС

Метаксас ( греч . Μεταξάς) , Иоаннис (12.04.1871, о. Итака — 29.06.1941, Афины) — военный, государственный и политический деятель Греции. Премьер-министр Греции (13 апреля 1936 — 29 января 1941), генерал-лейтенант, происходил из аристократической семьи. Установив 4 августа 1936 авторитарную диктатуру, во внутренней политике был сторонником антикоммунистических и националистических взглядов. С целью политической мобилизации общества пытался использовать методы и принципы итальянского фашизма и германского национал-социализма. Во внешней политике ориентировался на Британию, но при этом выступал за нейтралитет Греции. Так называемый «режим 4-го августа» (Καθεστώς της 4ης Αυγούστου) или «диктаторский режим» (το δικτατορικό καθεστώς), как вошел в новогреческую историю период с 4 августа 1936 до смерти его главы, основывался на национально-патриархальных идеологических принципах. Продвижение фашистской Италии на Балканы привело к ее конфронтации с Грецией. В ответ на ультиматум, выдвинутый Италией и содержавший фактически требование отказа от проведения Грецией своей собственной внешней политики и нарушавший ее территориальный суверенитет, М. заявил 28 октября 1940 отказом. Этот день, вошедший в историю современной Греции как начало сопротивления иностранной интервенции и получивший название дня «Нет» (Όχι), празднуется ныне как один из национальных праздников. В условиях начавшейся Итало-греческой войны, в ходе которой итальянские войска, имевшие преимущества, все-таки не смогли достичь поставленных целей, а греческие силы перешли в наступление уже на территории Албании, М. проявил себя как умелый организатор и политик.

Соч. : Λόγοι και Σκέψεις 1936—1941. Τ. 1, 2. Αθήναι, 1969; Το προσωπικό του ημερολόγιο. Τ. 1—4. Αθἠνα, 2005.

Лит. : Το πολίτευµα του Ιωάννου Μεταξά. Εκ του προσωπικού του αρχείου. Μεταξά Λ. Ι. (επιµ.). Αθήναι, 1945; Κιτσίκης Δ. Η Ελλάς της 4ης Αυγούστου και αι Μεγάλαι Δυνάμεις. Τα αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, 1936—1941. Αθήνα, 1974; Улунян Ар. А. Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии и внутренней истории (От социалистических кружков к партии коминтерновского типа 60-е гг. ХIХ в. — 1941 г.). Ч. 2. М., 1992; Ιωακείμ Ι. Γ . Ιωάννης Μεταξάς: Η ανοδική πορεία του από τη στρατιωτική στην πολιτική δράση (1871—1922). Αθήνα, 2005. Ар. А. Улунян .