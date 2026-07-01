МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ШКОЛА

На­прав­ле­ние в английской по­эзии 1-й половины – середины 17 в.

Гл. пред­ста­ви­те­лем М. ш. счи­та­ет­ся Дж. Донн ; к ней при­над­ле­жат так­же Дж. Хер­берт, Г. Во­эн, Р. Крэ­шо, Э. Мар­велл, Дж. Клив­ленд, А. Кау­ли. По­этов М. ш. ха­рак­тери­зу­ет при­стра­стие к ос­но­ван­ным на не­ожи­дан­ном сбли­же­нии да­лё­ких идей ме­та­фо­рам-кон­чет­то, ти­пич­ное в це­лом для по­эзии ба­рок­ко (в этом смыс­ле М. ш. со­от­но­сит­ся с та­ки­ми яв­ле­ния­ми, как ма­ри­низм в Ита­лии иликон­сеп­тизм в Ис­па­нии). Изо­щрён­ный ин­тел­лек­туа­лизм, ис­поль­зо­ва­ние в пе­ре­нос­ном смыс­ле на­уч. по­ня­тий и тер­ми­нов (за­им­ст­во­ван­ных из ас­тро­но­мии, гео­гра­фии, гео­мет­рии и т. п.) па­ра­док­саль­но со­че­та­ют­ся в про­из­ве­де­ни­ях М. ш. с не­по­сред­ст­вен­но­стью под­чёрк­ну­то лич­но­ст­но­го, «ав­то­био­гра­фи­че­ско­го» вы­ска­зы­ва­ния, жи­во­стью язы­ка, не­ред­ко близ­ко­го раз­го­вор­но­му. С кон. 17 в. по­эзия М. ш. ста­ла вос­при­ни­мать­ся как чрез­мер­но ус­лож­нён­ная, рас­су­доч­ная; имен­но то­гда к ней на­ча­ли при­ме­нять в не­га­тив­ном смыс­ле эпи­тет «ме­та­фи­зи­че­ская» (од­ним из пер­вых – Дж. Драй­ден). Окон­ча­тель­но назв. на­прав­ле­ния за­кре­пи­лось бла­го­да­ря С. Джон­со­ну, ко­то­рый про­из­вёл пе­ре­оцен­ку цен­траль­но­го для твор­че­ст­ва М. ш. прин­ци­па «ост­ро­умия» (вос­пе­то­го в «Оде ост­ро­умию» Кау­ли, опубл. в 1656), осу­див его как на­силь­ст­вен­ное со­еди­не­ние раз­но­род­ных по­ня­тий.

В 20 в. по­этов-ме­та­фи­зи­ков за­но­во от­крыл Т. С. Эли­от, на­шед­ший в их по­эзии ут­ра­чен­ное в совр. лит-ре рав­но­ве­сие эмо­цио­наль­но­го и ин­тел­лек­ту­аль­но­го на­чал. М. ш. ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на англ. по­эзию 1930–40-х гг., в Рос­сии – на И. А. Брод­ско­го.

Издание:

Metaphysical poets / Ed. H. Gardner. L., 1957.

Автор статьи: В. Н. За­ба­лу­ев.

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