МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Направление в английской поэзии 1-й половины – середины 17 в.
Гл. представителем М. ш. считается Дж. Донн; к ней принадлежат также Дж. Херберт, Г. Воэн, Р. Крэшо, Э. Марвелл, Дж. Кливленд, А. Каули. Поэтов М. ш. характеризует пристрастие к основанным на неожиданном сближении далёких идей метафорам-кончетто, типичное в целом для поэзии барокко (в этом смысле М. ш. соотносится с такими явлениями, как маринизм в Италии иликонсептизм в Испании). Изощрённый интеллектуализм, использование в переносном смысле науч. понятий и терминов (заимствованных из астрономии, географии, геометрии и т. п.) парадоксально сочетаются в произведениях М. ш. с непосредственностью подчёркнуто личностного, «автобиографического» высказывания, живостью языка, нередко близкого разговорному. С кон. 17 в. поэзия М. ш. стала восприниматься как чрезмерно усложнённая, рассудочная; именно тогда к ней начали применять в негативном смысле эпитет «метафизическая» (одним из первых – Дж. Драйден). Окончательно назв. направления закрепилось благодаря С. Джонсону, который произвёл переоценку центрального для творчества М. ш. принципа «остроумия» (воспетого в «Оде остроумию» Каули, опубл. в 1656), осудив его как насильственное соединение разнородных понятий.
В 20 в. поэтов-метафизиков заново открыл Т. С. Элиот, нашедший в их поэзии утраченное в совр. лит-ре равновесие эмоционального и интеллектуального начал. М. ш. оказала заметное влияние на англ. поэзию 1930–40-х гг., в России – на И. А. Бродского.
Издание:
Metaphysical poets / Ed. H. Gardner. L., 1957.
Автор статьи: В. Н. Забалуев.