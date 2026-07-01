МЕТАБОЛИЗМ
Течение в японской архитектуре 1960-х – начале 1970-х гг.
Образовано в Токио архитекторами Такаси Асада, Киёнори Кикутаке, Кисё Курокава, критиком Нобору Кавадзое, пром. дизайнером Кендзи Экуаном и графич. дизайнером Киёси Авадзу; вскоре к ним присоединились архитекторы Фумихико Маки и Масато Отака. Противопоставляло себя модернизму, который участники движения считали статичной схемой, основанной на традиц. трактовке архитектуры и градостроительства и не соответствующей требованиям современности. Идеи М. частично разделяли Кэндзо Тангэ, Арата Исодзаки. В манифесте «Метаболизм 1960: предложения для нового урбанизма» основателями М. предлагалось рассматривать город как живой организм (отсюда – назв. «М.»), постоянно развивающийся и изменяющийся: из частей с длительным сроком службы следовало формировать инфраструктуру, к которой подсоединялись недолговечные «модули» – отд. здания и т. д.; каждый из элементов мог быть заменён на аналогичный по мере надобности. Важная для М. идея мобильности перекликалась с исканиями современной ему брит. группы «Аркигрэм» («Archigram»). В осн. принципы М. воплотились в масштабных футуристич. градостроит. проектах (вдохновлённый молекулами ДНК план «Город-спираль», 1961, арх. Курокава; мегаполис на воде «Морской город», 1963, арх. Кикутаке, и др.); среди построек наиболее полно идеи М. отразились в жилой башне «Nakagin Capsule Tower» в Токио (1970–72, Курокава) с заменяемыми квартирами-капсулами.