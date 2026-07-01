МЕТАБОЛИЗМ

Те­че­ние в японской ар­хи­тек­ту­ре 1960-х – начале 1970-х гг.

Об­ра­зо­ва­но в То­кио ар­хи­тек­то­ра­ми Та­ка­си Аса­да, Киё­но­ри Ки­ку­та­ке, Ки­сё Ку­ро­ка­ва, кри­ти­ком Но­бо­ру Ка­вад­зое, пром. ди­зай­нером Кенд­зи Экуа­ном и гра­фич. ди­зай­не­ром Киё­си Авад­зу; вско­ре к ним при­сое­ди­ни­лись ар­хи­тек­то­ры Фу­ми­хи­ко Ма­ки и Ма­са­то Ота­ка. Про­ти­во­пос­тав­ля­ло се­бя мо­дер­низ­му , ко­то­рый уча­ст­ни­ки дви­же­ния счи­та­ли ста­тич­ной схе­мой, ос­но­ван­ной на тра­диц. трак­тов­ке ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва и не со­от­вет­ст­вую­щей тре­бо­ва­ни­ям со­вре­мен­но­сти. Идеи М. час­тич­но раз­де­ля­ли Кэнд­зо Тан­гэ, Ара­та Исод­за­ки. В ма­ни­фе­сте «Ме­та­бо­лизм 1960: пред­ло­же­ния для но­во­го ур­ба­низ­ма» ос­но­ва­те­ля­ми М. пред­ла­га­лось рас­смат­ри­вать го­род как жи­вой ор­га­низм (от­сю­да – назв. «М.»), по­сто­ян­но раз­ви­ваю­щий­ся и из­ме­няю­щий­ся: из час­тей с дли­тель­ным сро­ком служ­бы сле­до­ва­ло фор­ми­ро­вать ин­фра­струк­ту­ру, к ко­то­рой под­сое­ди­ня­лись не­дол­го­веч­ные «мо­ду­ли» – отд. зда­ния и т. д.; ка­ж­дый из эле­мен­тов мог быть за­ме­нён на ана­ло­гич­ный по ме­ре на­доб­но­сти. Важ­ная для М. идея мо­биль­но­сти пе­ре­кли­ка­лась с ис­ка­ния­ми со­вре­мен­ной ему брит. груп­пы «Ар­киг­рэм» («Archi­gram»). В осн. прин­ци­пы М. во­пло­ти­лись в мас­штаб­ных фу­ту­ри­стич. гра­до­стро­ит. про­ек­тах (вдох­нов­лён­ный мо­ле­ку­ла­ми ДНК план «Го­род-спи­раль», 1961, арх. Ку­ро­ка­ва; ме­га­по­лис на во­де «Мор­ской го­род», 1963, арх. Ки­ку­та­ке, и др.); сре­ди по­стро­ек наи­бо­лее пол­но идеи М. от­ра­зи­лись в жи­лой баш­не «Nakagin Capsule Tower» в То­кио (1970–72, Ку­ро­ка­ва) с за­ме­няе­мы­ми квар­ти­ра­ми-кап­су­ла­ми.

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