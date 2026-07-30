МЕТАБОЛА

В древнегреческой тео­рии му­зы­ки (гар­мо­ни­ке) пе­реме­на в зву­ко­вы­сот­ной струк­ту­ре, как пра­ви­ло, при­во­дя­щая к пе­ре­ме­не это­са (ха­рак­те­ра) му­зы­ки.

О М. пи­сал Ари­сток­сен в трак­та­те «Эле­мен­ты гар­мо­ники» (гла­ва о М. не сохр.). Его по­сле­до­ва­тель Кле­о­нид в трак­та­те «Вве­де­ние в гар­мо­ни­ку» раз­ли­ча­ет 4 зна­че­ния М.: по ро­ду (см. в ст. Ро­ды ин­тер­валь­ных сис­тем); по зву­ко­ря­ду (см. в ст. Со­вер­шен­ная сис­те­ма); по ла­ду; по ме­ло­пее (см. в ст. Ме­ло­дия ). От М. по зву­ко­ря­ду и ла­ду сле­ду­ет от­ли­чать транс­по­зи­цию, т. е. пе­ре­нос всех зву­ко­вы­сот на дру­гую (от­но­си­тель­но ис­ход­но­го, «ба­зо­во­го» уров­ня) вы­со­ту. В слу­чае транс­по­зи­ции, по Пто­ле­мею («Гар­мо­ни­ка», кн. 2, гл. 6–7), ме­ло­дия не ме­ня­ет­ся, а ме­ня­ет­ся «тон» (сте­пень на­пря­же­ния го­ло­са или, напр., струн ли­ры). В слу­чае ла­до­вой М. «ме­ло­дия ут­ра­чи­ва­ет свой пер­во­на­чаль­ный по­ря­док, а вы­со­та име­ет зна­че­ние не са­ма по се­бе, но как про­из­вод­ное от ме­ло­са»; транс­по­зи­ция же «не вну­ша­ет чув­ст­вам ощу­ще­ние раз­ли­чия в та­кой сте­пе­ни, что ока­зы­ва­ет­ся за­тро­нут этос, а лишь ощу­ще­ние раз­ли­чия по вы­со­те».

М. по ла­ду ти­по­ло­ги­че­ски род­ст­вен­на от­кло­не­нию и мо­ду­ля­ции. Од­на­ко, по­сколь­ку эти тер­ми­ны за­кре­пи­лись в зна­че­нии пе­ре­хо­да из од­ной гар­мо­ниче­ской то­наль­но­сти в дру­гую в му­зы­ке 17–21 вв., име­но­вать мо­даль­ную по сво­ей при­ро­де М. мо­ду­ля­ци­ей не­це­ле­со­об­раз­но (как это при­ня­то в анг­лоя­зыч­ных ис­сле­до­ва­ни­ях, напр. у Т. Ма­ти­се­на).

В отеч. муз. нау­ке тер­мин «М.» ввёл в упот­реб­ле­ние в 19 в. Ю. К. Ар­нольд (пред­ло­жил ис­поль­зо­вать его по от­но­ше­нию к бо­го­слу­жеб­но­му пе­нию пра­во­слав­ной Церк­ви). Ю. Н. Хо­ло­пов рас­про­стра­нил по­ня­тие «М.» на вся­кую мо­даль­ную му­зы­ку (в т. ч. на рус. нар. пес­ни), под­ра­зу­ме­вая пе­ре­ме­ну ин­тер­валь­но­го ро­да (напр., пе­ре­ме­ну пен­та­то­ни­ки на диа­то­ни­ку) и пе­ре­ме­ну ла­до­во­го зву­ко­ря­да (ла­до­вая пе­ре­мен­ность).

См. так­же Мо­даль­ность.

2) В ан­тич­ной ри­то­ри­ке фи­гу­ра ре­чи, раз­но­вид­ность по­лип­то­то­на ; пред­став­ля­ла со­бой мно­го­крат­ное по­вто­ре­ние од­но­го и то­го же ме­сто­име­ния в раз­ных па­де­жах.

Автор статьи: С. Н. Ле­бе­дев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)