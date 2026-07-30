МЕТАБОЛА
В древнегреческой теории музыки (гармонике) перемена в звуковысотной структуре, как правило, приводящая к перемене этоса (характера) музыки.
О М. писал Аристоксен в трактате «Элементы гармоники» (глава о М. не сохр.). Его последователь Клеонид в трактате «Введение в гармонику» различает 4 значения М.: по роду (см. в ст. Роды интервальных систем); по звукоряду (см. в ст. Совершенная система); по ладу; по мелопее (см. в ст. Мелодия). От М. по звукоряду и ладу следует отличать транспозицию, т. е. перенос всех звуковысот на другую (относительно исходного, «базового» уровня) высоту. В случае транспозиции, по Птолемею («Гармоника», кн. 2, гл. 6–7), мелодия не меняется, а меняется «тон» (степень напряжения голоса или, напр., струн лиры). В случае ладовой М. «мелодия утрачивает свой первоначальный порядок, а высота имеет значение не сама по себе, но как производное от мелоса»; транспозиция же «не внушает чувствам ощущение различия в такой степени, что оказывается затронут этос, а лишь ощущение различия по высоте».
М. по ладу типологически родственна отклонению и модуляции. Однако, поскольку эти термины закрепились в значении перехода из одной гармонической тональности в другую в музыке 17–21 вв., именовать модальную по своей природе М. модуляцией нецелесообразно (как это принято в англоязычных исследованиях, напр. у Т. Матисена).
В отеч. муз. науке термин «М.» ввёл в употребление в 19 в. Ю. К. Арнольд (предложил использовать его по отношению к богослужебному пению православной Церкви). Ю. Н. Холопов распространил понятие «М.» на всякую модальную музыку (в т. ч. на рус. нар. песни), подразумевая перемену интервального рода (напр., перемену пентатоники на диатонику) и перемену ладового звукоряда (ладовая переменность).
См. также Модальность.
2) В античной риторике фигура речи, разновидность полиптотона; представляла собой многократное повторение одного и того же местоимения в разных падежах.
Автор статьи: С. Н. Лебедев.