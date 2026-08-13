МЕТА, Мехта Зубин
Индийский дирижёр.
Сын скрипача и гл. дирижёра Бомбейского симфонич. оркестра Мели Меты. В 1957 окончил Венскую муз. академию, где учился у Г. Сваровски, дебютировал в Вене в том же году. 1-я пр. Междунар. конкурса дирижёров в Ливерпуле (1958). В 1961–67 гл. дирижёр Монреальского филармонич. оркестра, в 1960–78 дирижёр (с 1962 гл. дирижёр) Лос-Анджелесского филармонического оркестра. В 1965 дебюти- ровал как оперный дирижёр в «Метрополитен-опере» («Аида» Дж. Верди). С 1969 дирижёр, с 1977 муз. рук. (с 1981 пожизненный) Израильского филармонич. оркестра. В 1978–91 гл. дирижёр Нью-Йоркского филармонического оркестра, в 1998–2006 муз. рук. Баварской гос. оперы. Выступает в качестве приглашённого дирижёра с ведущими оркестрами мира. Владеет обширным симфонич. и оперным репертуаром. Среди аудиозаписей: мн. оперы Дж. Верди и Дж. Пуччини, все симфонии Г. Малера, все фп. концерты С. С. Прокофьева (солист Е. Бронфман), произведения амер. композиторов 20 в., 2-й концерт для ситара с оркестром Р. Шанкара (1982; солист – Шанкар).
Сочинение:
Die Partitur meines Lebens: Erinnerungen. Münch., 2006 (mit R. Matuschka).