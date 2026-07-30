МЕСЯЦЕСЛОВ
Календарно упорядоченная система христианских праздников, памятей святых, воспоминаний священных и исторических событий.
Эта система является синтезом нескольких древних литургических традиций. Их наиболее архаич. пласт представлен в греч. рукописях доиконоборческого периода палестино-синайского региона, а также в переведённых с греч. языка др.-груз. и др.-арм. памятниках. Относительно полные гимнографич. рукописи палестино-синайского региона датируются не ранее 8 в. (напр., визант. Тропологий младшей разновидности), др.-груз. и др.-арм. памятники отражают состояние литургич. традиции кон. 4–7 вв.
Благодаря литургич. реформе, осуществлённой в Константинополе в 8 – нач. 9 вв. и обычно связываемой с деятельностью монахов Студийского монастыря, в визант. столичном богослужении произошёл синтез константинопольских монастырских и кафедральных, а также палестинских богослужебных традиций. Это способствовало формированию константинопольского эортологич. ядра – наиболее устойчивого комплекса важнейших праздников православной Церкви, который нашёл отражение в Константинопольском синаксареи послужил основой для формирования М. служебных Миней. Этот комплекс праздников имел локальные разновидности: палестино-синайскую, итало-греческую (для которой характерно наличие праздников, посвящённых святым Италии). Древнейший слав. М. (кон. 9 – нач. 10 вв.) характеризуется помимо небольшого количества слав. памятей (напр., святых Кирилла и Мефодия) наличием значит. количества «западных» памятей (свт. Аполлинария Равеннского, мч. Вита, мч. Еразма, свт. Мартина Турского, мч. Стефана I, папы Римского). В 10–11 вв. в связи с «византинизацией» слав. богослужения и его постепенной ориентацией на константинопольские образцы происходило сближение М. слав. служебных Миней с богослужебной практикой константинопольских монастырей. Унификация М. особенно заметна с 14 в. в связи с распространением основанного на студийской традиции и обогащённого некоторыми палестинскими особенностями Иерусалимского богослужебного устава (монастырского Типикона).
В нач. 21 в. православный мир пользуется единым М., основанным на Иерусалимском уставе; при этом в каждой поместной Церкви существуют местные памяти, которые отражены в богослужебных книгах и в церковных календарях, издаваемых этими церквами.
2) Сборник сокращённых житий святых. В рукописных визант. и славяно- рус. М. наряду с житиями упоминались местные праздники и разл. историч. события: воен. победы, вражеские нашествия, основания городов, освящения церквей, а также стихийные бедствия. С распространением Иерусалимского устава и позднее с развитием книгопечатания содержание М. постепенно унифицировалось. В России в 1-й пол. 18 в. создан полный М., в котором собраны памяти святых из разных церковных книг («Пролога», Четьих-Миней, Типикона, Следованной псалтири, Святцев). С 18 в. М. издавались массовыми тиражами, получили широкое распространение во всех слоях общества. В 19 в. нововведения в М. рассматривала особая комиссия при Синоде.
Авторы статьи: Р. Н. Кривко, О. В. Лосева.