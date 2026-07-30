МЕСЯЦЕСЛОВ

Ка­лен­дар­но упо­ря­до­чен­ная сис­те­ма хри­сти­ан­ских празд­ни­ков, па­мя­тей свя­тых, вос­по­ми­на­ний свя­щен­ных и ис­то­рических со­бы­тий.

Эта сис­те­ма яв­ля­ет­ся син­те­зом не­сколь­ких древ­них ли­тур­гических тра­ди­ций. Их наи­бо­лее ар­ха­ич. пласт пред­став­лен в греч. ру­ко­пи­сях дои­ко­нобор­че­ско­го пе­рио­да па­ле­сти­но-си­най­ско­го ре­гио­на, а так­же в пе­ре­ве­дён­ных с греч. язы­ка др.-груз. и др.-арм. па­мят­ни­ках. От­но­си­тель­но пол­ные гим­но­гра­фич. ру­ко­пи­си па­ле­сти­но-си­най­ско­го ре­гио­на да­ти­ру­ют­ся не ра­нее 8 в. (напр., ви­зант. Тро­по­ло­гий млад­шей раз­но­вид­но­сти), др.-груз. и др.-арм. па­мят­ни­ки от­ра­жа­ют со­стоя­ние ли­тур­гич. тра­ди­ции кон. 4–7 вв.

Бла­го­да­ря ли­тур­гич. ре­фор­ме, осу­ще­ст­в­лён­ной в Кон­стан­ти­но­по­ле в 8 – нач. 9 вв. и обыч­но свя­зы­вае­мой с дея­тель­но­стью мо­на­хов Сту­дий­ско­го мо­на­сты­ря, в ви­зант. сто­лич­ном бо­го­слу­же­нии про­изо­шёл син­тез кон­стан­ти­но­поль­ских мо­на­стыр­ских и ка­фед­раль­ных, а так­же па­ле­стин­ских бо­го­слу­жеб­ных тра­ди­ций. Это спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию кон­стан­ти­но­поль­ско­го эор­то­ло­гич. яд­ра – наи­бо­лее ус­той­чи­во­го ком­плек­са важ­ней­ших празд­ни­ков пра­во­слав­ной Церк­ви, ко­то­рый на­шёл от­ра­же­ние в Кон­стан­ти­но­поль­ском си­нак­са­реи по­слу­жил ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния М. слу­жеб­ных Ми­ней. Этот ком­плекс празд­ни­ков имел ло­каль­ные раз­но­вид­но­сти: па­ле­сти­но-си­най­скую, ита­ло-гре­че­скую (для ко­то­рой ха­рак­тер­но на­ли­чие празд­ни­ков, по­свя­щён­ных свя­тым Ита­лии). Древ­ней­ший слав. М. (кон. 9 – нач. 10 вв.) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­ми­мо не­боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва слав. па­мя­тей (напр., свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия) на­ли­чи­ем зна­чит. ко­ли­че­ст­ва «за­пад­ных» па­мя­тей (свт. Апол­ли­на­рия Ра­венн­ско­го, мч. Ви­та, мч. Ераз­ма, свт. Мар­ти­на Тур­ско­го , мч. Сте­фа­на I, па­пы Рим­ско­го). В 10–11 вв. в свя­зи с «ви­зан­ти­ни­за­ци­ей» слав. бо­го­слу­же­ния и его по­сте­пен­ной ори­ен­та­ци­ей на кон­стан­ти­но­поль­ские об­раз­цы про­ис­хо­ди­ло сбли­же­ние М. слав. слу­жеб­ных Ми­ней с бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­кой кон­стан­ти­но­поль­ских мо­на­сты­рей. Уни­фи­ка­ция М. осо­бен­но за­мет­на с 14 в. в свя­зи с рас­про­стра­не­ни­ем ос­но­ван­но­го на сту­дий­ской тра­ди­ции и обо­га­щён­но­го не­ко­то­ры­ми па­ле­стин­ски­ми осо­бен­но­стя­ми Ие­ру­са­лим­ско­го бо­го­слу­жеб­но­го ус­та­ва (мо­на­стыр­ско­го Ти­пи­ко­на).

В нач. 21 в. пра­во­слав­ный мир поль­зу­ет­ся еди­ным М., ос­но­ван­ным на Ие­ру­са­лим­ском ус­та­ве; при этом в ка­ж­дой по­ме­ст­ной Церк­ви су­ще­ст­ву­ют ме­ст­ные па­мя­ти, ко­то­рые от­ра­же­ны в бо­го­слу­жеб­ных кни­гах и в цер­ков­ных ка­лен­да­рях, из­да­вае­мых эти­ми церк­ва­ми.

2) Сбор­ник со­кра­щён­ных жи­тий свя­тых. В ру­ко­пис­ных ви­зант. и сла­вя­но- рус. М. на­ря­ду с жи­тия­ми упоми­на­лись ме­ст­ные празд­ни­ки и разл. ис­то­рич. со­бы­тия: во­ен. по­бе­ды, вра­же­ские на­ше­ст­вия, ос­но­ва­ния го­ро­дов, ос­вя­ще­ния церк­вей, а так­же сти­хий­ные бед­ст­вия. С рас­про­стра­не­ни­ем Ие­ру­са­лим­ско­го ус­та­ва и позд­нее с раз­ви­ти­ем кни­го­пе­ча­та­ния со­дер­жа­ние М. по­сте­пен­но уни­фи­ци­ро­ва­лось. В Рос­сии в 1-й пол. 18 в. соз­дан пол­ный М., в ко­то­ром со­б­ра­ны па­мя­ти свя­тых из раз­ных цер­ков­ных книг («Про­ло­га», Че­тьих-Ми­ней, Ти­пи­ко­на, Сле­до­ван­ной псал­ти­ри, Свят­цев). С 18 в. М. из­да­ва­лись мас­со­вы­ми ти­ра­жа­ми, по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во всех сло­ях об­ще­ст­ва. В 19 в. но­во­вве­де­ния в М. рас­смат­ри­ва­ла осо­бая ко­мис­сия при Си­но­де.

Авторы статьи: Р. Н. Крив­ко, О. В. Ло­се­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)