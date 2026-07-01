МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализиров. дома, в т. ч. общежитие, гостиница-приют, дом манёвренного фонда, спец. дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законом.
М. ж. позволяет определённо индивидуализировать субъекта и имеет значение при решении ряда вопросов материального и процессуального права. Так, в соответствии с М. ж. определяется место совершения некоторых юридич. актов (заключения и расторжения брака, установления опеки, исполнения обязательств и т. д.), исполнения обществ. обязанностей и пользования связанными с ними правами (напр., осуществление избират. прав и права на референдум), подсудность уголовных и гражд. дел и т. п. В связи с этим в праве ряда государств предполагается для каждого только одно М. ж. (юридич., необходимое), в праве же др. государств допускается возможность нескольких М. ж., признаётся существование людей без М. ж. (странствующий актёр и т. п.).
Каждый вправе беспрепятственно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Эта свобода установлена на междунар. уровне и в нац. законодательстве большинства государств, в т. ч. в Конституции РФ. Однако реализация права на выбор места пребывания и жительства, свободу передвижения может быть связана с соблюдением установленного законом порядка, а также с определёнными ограничениями.
М. ж. гражданина определяется путём его регистрационного учёта. Так, Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (1993) устанавливает обязанность граждан регистрироваться по месту пребывания и по М. ж. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признаётся М. ж. их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
Закон места жительства (lex domicilii) – коллизионная привязка, означающая применение права государства, на территории которого данное лицо проживает.