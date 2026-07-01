МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Ме­сто, где гра­ж­да­нин по­сто­ян­но или пре­иму­ще­ст­вен­но про­жи­ва­ет (жи­лой дом, квар­ти­ра, слу­жеб­ное жи­лое по­ме­ще­ние, спе­циа­ли­зи­ров. до­ма, в т. ч. об­ще­жи­тие, гос­ти­ни­ца-при­ют, дом ма­нёв­рен­но­го фон­да, спец. дом для оди­но­ких пре­ста­ре­лых, дом-ин­тер­нат для ин­ва­ли­дов, ве­те­ра­нов и др.), а так­же иное жи­лое по­ме­ще­ние, в ко­то­ром гра­ж­да­нин по­сто­ян­но или пре­иму­ще­ст­вен­но про­жи­ва­ет в ка­че­ст­ве соб­ст­вен­ни­ка, по до­го­во­ру най­ма (под­най­ма), до­го­во­ру арен­ды ли­бо на иных ос­но­ва­ни­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном.

М. ж. по­зво­ля­ет оп­ре­де­лён­но ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­вать субъ­ек­та и име­ет зна­че­ние при ре­ше­нии ря­да во­про­сов ма­те­ри­аль­но­го и про­цес­су­аль­но­го пра­ва. Так, в со­от­вет­ст­вии с М. ж. оп­ре­де­ля­ет­ся ме­сто со­вер­ше­ния не­ко­то­рых юри­дич. ак­тов (за­клю­че­ния и рас­тор­же­ния бра­ка, ус­та­нов­ле­ния опе­ки, ис­пол­не­ния обя­за­тельств и т. д.), ис­пол­не­ния об­ществ. обя­зан­но­стей и поль­зо­ва­ния свя­зан­ны­ми с ни­ми пра­ва­ми (напр., осу­ще­ст­в­ле­ние из­би­рат. прав и пра­ва на ре­фе­рен­дум), под­суд­ность уго­лов­ных и гражд. дел и т. п. В свя­зи с этим в пра­ве ря­да го­су­дарств пред­по­ла­га­ет­ся для ка­ж­до­го толь­ко од­но М. ж. (юри­дич., не­об­хо­ди­мое), в пра­ве же др. го­су­дарств до­пус­ка­ет­ся воз­мож­ность не­сколь­ких М. ж., при­зна­ёт­ся су­ще­ст­во­ва­ние лю­дей без М. ж. (стран­ст­вую­щий ак­тёр и т. п.).

Ка­ж­дый впра­ве бес­пре­пят­ст­вен­но пе­ре­дви­гать­ся, вы­би­рать ме­сто пре­бы­ва­ния и жи­тель­ст­ва. Эта сво­бо­да ус­та­нов­ле­на на ме­ж­ду­нар. уров­не и в нац. за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва го­су­дарств, в т. ч. в Кон­сти­ту­ции РФ. Од­на­ко реа­ли­за­ция пра­ва на вы­бор мес­та пре­бы­ва­ния и жи­тель­ст­ва, сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния может быть свя­за­на с со­блю­де­ни­ем ус­та­нов­лен­но­го за­ко­ном по­ряд­ка, а так­же с оп­ре­де­лён­ны­ми ог­ра­ни­че­ния­ми.

М. ж. граж­да­ни­на оп­ре­де­ля­ет­ся пу­тём его регистра­ци­он­но­го учё­та. Так, За­кон РФ «О пра­ве гра­ж­дан РФ на сво­бо­ду пе­ре­дви­же­ния, вы­бор мес­та пре­бы­ва­ния и жи­тель­ст­ва в пре­де­лах РФ» (1993) ус­та­нав­ли­ва­ет обя­зан­ность гра­ж­дан ре­ги­ст­ри­ро­вать­ся по месту пре­бы­ва­ния и по М. ж. Ме­стом жи­тель­ст­ва не­со­вер­шен­но­лет­них, не дос­тиг­ших 14 лет, или гра­ж­дан, на­хо­дя­щих­ся под опе­кой, при­зна­ёт­ся М. ж. их за­кон­ных пред­ста­ви­те­лей – ро­ди­те­лей, усы­но­ви­те­лей или опе­ку­нов.

За­кон мес­та жи­тель­ст­ва (lex do­micilii) – кол­ли­зи­он­ная при­вяз­ка, оз­на­чаю­щая при­ме­не­ние пра­ва го­су­дар­ст­ва, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го дан­ное ли­цо про­жи­ва­ет.

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