МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ - местонахожде­ние юри­ди­че­ско­го ли­ца, юри­ди­че­ский ад­рес, оп­ре­де­ляе­мый ме­стом государственной ре­ги­ст­ра­ции юри­ди­че­ско­го ли­ца.

Со­глас­но за­ко­ну, государственная ре­ги­ст­ра­ция юри­дического ли­ца РФ осу­ще­ст­вля­ет­ся по мес­ту на­хо­ж­де­ния его по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го ис­пол­нительного ор­га­на, а в слу­чае от­сут­ст­вия по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го ис­пол­нительного ор­га­на - ино­го ор­га­на или ли­ца, имею­щих пра­во дей­ст­во­вать от име­ни юри­дического ли­ца без до­ве­рен­но­сти. Место нахождения име­ет зна­че­ние при ре­ше­нии ря­да во­про­сов ма­те­ри­аль­но­го и про­цес­су­аль­но­го пра­ва . Так, в ча­ст­но­сти, ме­стом, в ко­то­ром долж­но быть ис­пол­не­но обя­за­тель­ст­во, в за­ви­си­мо­сти от ха­рак­те­ра обя­затель­ст­ва при­зна­ёт­ся место нахождение кре­ди­то­ра или ме­сто жи­тель­ст­ва долж­ни­ка. Место нахождения оп­ре­де­ля­ет под­суд­ность гражданских дел (спо­ры раз­ре­ша­ют­ся по месту нахождения юри­дического ли­ца - от­вет­чи­ка), при­ме­ни­мое пра­во в от­но­ше­ни­ях спо­ря­щих сто­рон, ос­лож­нён­ных иностранным эле­мен­том, ме­сто за­клю­че­ния до­го­во­ра или ме­сто ис­пол­не­ния обя­за­тельств и др.

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