МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ - местонахождение юридического лица, юридический адрес, определяемый местом государственной регистрации юридического лица.
Согласно закону, государственная регистрация юридического лица РФ осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Место нахождения имеет значение при решении ряда вопросов материального и процессуального права. Так, в частности, местом, в котором должно быть исполнено обязательство, в зависимости от характера обязательства признаётся место нахождение кредитора или место жительства должника. Место нахождения определяет подсудность гражданских дел (споры разрешаются по месту нахождения юридического лица - ответчика), применимое право в отношениях спорящих сторон, осложнённых иностранным элементом, место заключения договора или место исполнения обязательств и др.