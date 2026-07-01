МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Самостоятельное (в пределах, установленных конституцией и законами государства) осуществление населением своей публичной власти по вопросам местного значения.
М. с. осуществляется непосредственно (местный референдум) или через избранные народом органы (мэра и др.). Оно неразрывно связано с адм. делением территории государства и с территориальными публичными коллективами людей, сложившимися в адм.-терр. границах (в населённых пунктах, районах и т. д.). Территориальные публичные коллективы в муниципальных и региональных образованиях (если последние создаются для М. с., а не являются только адм.-терр. единицами с назначаемыми сверху должностными лицами) – самостоят. публично-правовые образования, которые имеют свою собственность, принимают свой бюджет, сами регулируют вопросы своей местной жизни в пределах, установленных законами государства (а также субъектов федераций в федерациях). Органы М. с. не входят в систему органов гос. власти. Но они не изолированы от органов государства – имеют с ними общие задачи, выполняют акты, изданные органами государства (субъектов федерации); органы государства оказывают помощь (в т. ч. материальную) органам М. с. и могут поручить им выполнение некоторых своих полномочий с передачей необходимых для этого материальных средств. Система М. с. – один из гл. факторов социальной стабильности государства.
В зарубежных странах различается муниципальное и региональное М. с. Муниципальное самоуправление существует в таких единицах, которые не делятся на др. муниципальные образования (обычно это небольшие населённые пункты, но иногда и большие города, напр. Марсель во Франции или Нью-Йорк в США). Региональное самоуправление существует в крупных единицах, включающих в свой состав неск. небольших муниципальных образований низового и иногда даже ср. звена (напр., режьоны во Франции, включающие департаменты, которые состоят из коммун). Соответственно этому в зарубежных странах существует неск. систем местного самоуправления.
В англосаксонской системе (Великобритания, США, Австралия, Канада и др.) жители малых поселений (общин, приходов обычно с населением менее 150 чел.) решают местные вопросы на собраниях, где вправе голосовать лица, имеющие избират. права. Для решения текущих дел собрание избирает старосту (существуют разные названия). В др. адм.-терр. единицах избирается совет и по решению населения мэр или небольшой коллегиальный исполнит. орган. Возможен наёмный управляющий, оплачиваемый советом.
В романо-герм. системе (некоторые страны континентальной Европы) на низовом уровне в территориальных коллективах (напр., в коммунах во Франции) избираются совет и мэр. Мэр затем утверждается обычно министром внутр. дел, и как гос. служащий он решает вопросы гос. значения, возникающие в коммуне. Но по существу мэр – глава М. с. В вышестоящих территориальных коллективах (департаменты, режьоны) вопросами гос. значения занимаются чиновники, префекты, назначаемые правительством, а местные вопросы решают выборные советы и их выборный исполнит. орган – председатель совета.
В лат.-амер. системе население в муниципиях (есть иные названия) отдельно избирает совет и префекта (регидора и др.), но затем префект по должности становится председателем совета и назначается правительством (министром внутр. дел) – представителем государства в муниципии, т. е. гос. чиновником, обладающим большой властью.
В некоторых араб. странах (Египет, Сирия и др.) есть избираемые советы, в странах мусульм. фундаментализма совет заменяет совещат. орган мусульм. уммы при монархе – аш-шура, но в некоторых городах (в частности, в городах Сауд. Аравии) созданы частично выборные, частично назначаемые советы.
В России правовые основы действующего М. с. установлены Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (2003). Детально М. с. регулируется законами субъектов Федерации. М. с. в РФ обеспечивает самостоят. решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью в гор., сельских поселениях и на др. территориях с учётом исторических и иных местных традиций. Структура органов М. с. определяется населением самостоятельно. Органы М. с. самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану обществ. порядка, а также решают иные вопросы местного значения. Органы М. с. могут наделяться законом отд. гос. полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
Каждое муниципальное образование принимает свой устав, в котором в соответствии с законодательством регулируются система и деятельность его органов М. с. Законодательство определяет территориальные основы М. с. Экономич. основу М. с. составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, имуществ. права муниципальных образований. В собственности муниципальных образований может также находиться имущество, переданное субъектом РФ или Федерацией для выполнения некоторых полномочий гос. органов, имущество, переданное для обеспечения деятельности М. с. (адм. здания, транспортные средства), некоторые автомобильные дороги, мосты и др., имущество, переданное для обеспечения водоснабжения, электроснабжения и др. Муниципальные образования могут создавать свои предприятия и учреждения, получать от них доходы. Местный бюджет формируется за счёт некоторых местных налогов, отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов РФ, штрафов и т. д., самообложения населения (оно возможно в определённых размерах в соответствии с законом). В России экономич. основа М. с. слабая, не более 3–5% муниципальных образований (оценка) могут самостоятельно обеспечить необходимые расходы, остальные живут на дотации и субвенции Федерации и субъектов РФ (в зарубежных странах, даже в наиболее развитых, муниципальные образования тоже получают 40–60% средств от государства).
Муниципальные образования и их органы не подчинены друг другу по вертикали. В пределах закона муниципальные образования автономны и самостоятельно решают свои местные вопросы.
Структура органов местного самоуправления в РФ. М. с. в Рос. Федерации осуществляется представит. органом М. с., главой муниципальной администрации, местной администрацией (исполнительно-распорядит. органом), контрольным органом, иными органами, если они предусмотрены уставом муниципального образования и обладают собств. решающими полномочиями по вопросам местного значения. Наличие в этой структуре представит. органа, главы местной администрации и исполнительно-распорядит. органа обязательно (за исключением мелких муниципальных образований, где, напр., полномочия представит. органа осуществляет сход граждан). Представительный орган (муниципальное собрание, совет и др.) формируется неодинаково в поселениях (городских и сельских) и муниципальных районах. В поселениях он состоит из депутатов, избираемых гражданами. В муниципальных районах представит. орган также может избираться, а может состоять по должности из глав поселений, входящих в муниципальный район, и из депутатов, избранных непрямыми выборами представит. органами поселений и из их числа. Закон определяет количество депутатов – 7–50 чел. (последнее – для крупных городов). Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной (оплачиваемой) основе могут работать не более 10% депутатов. Депутаты, если они плохо выполняют свои обязанности и по др. причинам, могут быть досрочно отозваны избирателями путём голосования. Представит. орган имеет права юридич. лица. Глава муниципального образования – высшее должностное лицо муниципального образования, обладающее собств. полномочиями по решению вопросов местного значения. Он избирается непосредственно гражданами или представит. органом муниципального образования из его состава (тот или иной способ выборов определяется законом соответствующего субъекта РФ, в состав которого входит муниципальное образование). На практике в большинстве муниципальных образований глава муниципальной администрации (мэр) избирается из состава совета и является его председателем, а местной администрацией руководит глава исполнит. органа. Представит. орган может назначить главой исполнит. органа по конкурсу управляющего (менеджера). Глава муниципального образования представляет муниципальное образование в отношениях с др. муниципальными образованиями, органами государства, гражданами; он подписывает документы, обнародует правовые акты муниципального образования, сам издаёт правовые акты. По некоторым вопросам (бюджет и др.) только он может вносить проекты решений в представит. орган. Глава муниципального образования может прекратить свои полномочия по уважительным причинам (стойкая неспособность по состоянию здоровья и др.), в случае обвинит. приговора против него и др., он может быть уволен в отставку по указанным в законе причинам (преим. неисполнение своих обязанностей) решением 2/3 состава представит. органа (с 2009). Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счётная палата, ревизионная комиссия и др.) может быть избран непосредственно гражданами или представит. органом. Исполнительный орган муниципального образования может возглавлять мэр, иное назначенное должностное лицо, управляющий, назначенный по конкурсу. В муниципальном образовании существует своя муниципальная служба (всего 330 тыс. чел., в ср. 14 муниципальных служащих на одно муниципальное образование). Муниципальные служащие должны быть вне партий и политич. деятельности. Органы государства и субъектов РФ осуществляют контроль в отношении М. с., но не с точки зрения целесообразности решаемых его органами вопросов на собств. средства, а с позиций соблюдения законности и целевого расходования средств, предоставленных государством и субъектом РФ (если эти средства не являются дотациями). Представит. орган М. с. может быть распущен Президентом РФ или главой субъекта РФ в случае принятия им противоправного нормативного правового акта, нарушающего Конституцию РФ, законы Рос. Федерации или субъекта РФ, если такой акт будет предварительно признан судом противоправным и если представит. орган не отменит его в установленный срок. По этой же причине глава муниципального образования может быть отрешён от должности. Органы и должностные лица М. с. несут ответственность перед гражданами. Депутаты и мэр могут быть досрочно отозваны избирателями. Муниципальные образования и их органы, признанные юридич. лицами, несут гражданско-правовую ответственность за причинение ущерба физич. и юридич. лицам.
В соответствии с Конституцией РФ М. с. гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнит. расходов, возникших в результате решений, принятых органами гос. власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления.
Автор статьи: В. Е. Чиркин.