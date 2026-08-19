МЕСТА

Кор­по­ра­ция ско­тов­ла­дель­цев в Ис­па­нии в 13–19 вв.

Воз­ник­ла в 1273 в Лео­но-Кас­тиль­ском ко­ро­лев­ст­ве на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния не­сколь­ких ме­ст­ных ско­тов­ла­дельч. со­об­ществ, по­лу­чив­ших от ко­ро­ля Аль­фон­со Х Муд­ро­го ряд при­ви­ле­гий. Был соз­дан Поч. со­вет М. (сло­вом «М.» пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­ли об­щин­ное па­ст­би­ще, за­тем ме­ст­ные ско­тов­ла­дельч. кор­по­ра­ции) для кон­тро­ля над пу­тя­ми пе­ре­го­на ско­та, тер­ри­то­рия­ми его вы­па­са и во­до­поя в мас­шта­бах все­го ко­ро­лев­ст­ва (в ср.-век. Ис­па­нии из-за по­сто­ян­ных во­ен. дей­ст­вий ско­то­вод­ст­во об­ла­да­ло за­мет­но бо­лее вы­со­кой рен­та­бель­но­стью по срав­не­нию с зем­ле­де­ли­ем). Ре­ше­ния со­ве­та име­ли ста­тус за­ко­нов.

М. де­ли­лась на 4 со­об­ще­ст­ва (ас­самб­леи, или ку­ад­ри­льи) – Ле­о­на , Со­рии, Се­го­вии и Ку­эн­ки – в со­от­вет­ст­вии с осн. мар­шру­та­ми пе­ре­го­на ско­та, ко­то­рые про­хо­ди­ли с се­ве­ра Пи­ре­ней­ско­го п-ова на юг. Ку­ад­ри­льи со­зы­ва­лись два­ж­ды в год (осе­нью – на юге, вес­ной – на севе­ре по­лу­ост­ро­ва). На со­б­ра­ни­ях уре­гу­ли­ро­ва­лись кон­флик­ты, ус­та­нав­ли­ва­лись мар­шру­ты пе­ре­го­нов ско­та, раз­ме­ры и про­це­ду­ры сбо­ра по­да­тей, вы­би­ра­лись долж­но­ст­ные ли­ца (на долж­но­сти мог­ли из­би­рать­ся вла­дель­цы не ме­нее 150 го­лов ско­та) – аль­каль­ды, об­ла­дав­шие су­деб­ны­ми пол­но­мо­чия­ми, про­ку­ра­до­ры и ре­сеп­то­ры, за­ни­мав­шие­ся сбо­ром по­да­тей, кон­та­до­ры, ве­дав­шие рас­хо­да­ми средств и ос­тав­ши­ми­ся без хо­зя­ев ста­да­ми. Ко­ро­лев­ская власть кон­тро­ли­ро­ва­ла дея­тель­ность М. че­рез вер­хов­но­го аль­каль­да. С 1500 вер­хов­ным аль­каль­дом на­зна­чал­ся са­мый стар­ший пред­ста­ви­тель Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та.

Бо­гат­ст­во чле­нов М. оп­ре­де­ля­лось раз­ме­ром стад, пре­ж­де все­го овец, а так­же му­лов и ло­ша­дей, по­треб­ность в ко­то­рых за­ви­се­ла от ин­тен­сив­но­сти во­ен. дей­ст­вий. Зна­чит. чис­ло чле­нов М. яв­ля­лись мел­ки­ми и ср. ско­тов­ла­дель­ца­ми, т. к. для всту­п­ле­ния в кор­по­ра­цию не тре­бова­лось вла­деть боль­шим по­го­ловь­ем ско­та. Про­цве­та­нию М. в 13–16 вв. спо­соб­ст­во­ва­ли подъ­ём сук­но­де­лия, в пер­вую оче­редь во Флан­д­рии, и воз­ник­но­ве­ние по­сто­ян­но­го спро­са на кас­тиль­скую шерсть, от­ли­чав­шую­ся вы­со­ким ка­че­ст­вом. Не­об­хо­ди­мость вы­во­за шер­сти оп­ре­де­ли­ла тес­ную связь ме­ж­ду со­ве­том М. и Мор­ской эр­ман­да­дой Кас­ти­лии (см. в ст. Эр­ман­да­ды) – сою­зом не­сколь­ких пор­то­вых го­ро­дов (Сан-Ви­сен­те-де-ла- Бар­ке­ра, Ге­та­рия, Сан-Се­ба­сть­ян), воз­ник­шим в 1296.

В 18 в. на­чал­ся упа­док М., она ли­ши­лась ря­да сво­их при­ви­ле­гий. В 1836 по ко­ро­лев­ско­му ука­зу со­вет М. был пре­об­ра­зо­ван в ас­со­циа­цию, что фак­ти­че­ски оз­на­ча­ло ли­к­ви­да­цию кор­по­ра­ции.

Автор статьи: Г. А. По­по­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)