МЕССНЕР Рейнхольд

Итальянский аль­пи­нист, пу­те­ше­ст­вен­ник, об­щественный дея­тель, пи­са­тель. Пер­вый в ис­то­рии по­ко­ри­тель всех 14 вер­шин-«вось­ми­ты­сяч­ни­ков».

Вос­пи­ты­вал­ся в мно­го­дет­ной се­мье (8 брать­ев и се­ст­ра). С 16 лет его на­став­ни­ком был Г. Бул, про­па­ган­ди­рую­щий аль­пий­ский стиль гор­ных вос­хо­ж­де­ний в Ги­ма­ла­ях (пред­по­ла­га­ет ско­ро­ст­ные вос­хо­ж­де­ния не­боль­ши­ми груп­па­ми или ин­ди­ви­ду­аль­ные; без соз­да­ния про­ме­жу­точ­ных ла­ге­рей). В 1964–69 со­вер­шил ряд вос­хо­ж­де­ний в Аль­пах, вклю­чая т. н. со­ло-вос­хо­ж­де­ния. В 1970 по­ко­рил вме­сте с млад­шим бра­том Гюн­те­ром (по­гиб при спус­ке) свой пер­вый «вось­ми­ты­сяч­ник» – вер­ши­ну Нан­га-Пар­бат (8126 м) в Ги­ма­ла­ях. В те­че­ние 15 лет (1972–86) со­вер­шил ещё 13 вос­хо­ж­де­ний на «вось­ми­ты­сяч­ни­ки»: в 1972 на Ма­нас­лу (8163 м); в 1975 на Га­шер­брум I, или Хид­ден-пик (8068 м); в 1978 без ис­поль­зо­ва­ния до­пол­нит. ки­сло­ро­да по т. н. клас­сич. мар­шру­ту на Джо­мо­лун­гму (8848 м) с юж. сед­ла по юго-вост. греб­ню (с П. Ха­бе­ле­ром); в 1978 оди­ноч­ное бес­ки­сло­род­ное вос­хо­ж­де­ние на Нан­га-Пар­бат; в 1979 на Чо­го­ри, или К-2 (8611 м), в аль­пий­ском сти­ле; в 1980 оди­ноч­ное бес­ки­сло­род­ное вос­хо­ж­де­ние на Джо­мо­лун­гму, о ко­то­ром на­пи­сал кни­гу «Хру­сталь­ный го­ри­зонт» (рус. пер. 1990); в 1981 на Ши­ша­бан­гму (8012 м); в 1982 по­сле­до­ва­тель­но по­ко­рил 4 вер­ши­ны – Кан­ченд­жан­гу (8598 м), Га­шер­брум I, Брод-Пик (8047), Чо-Ою (8201 м); в 1983 по­вто­рил вос­хо­ж­де­ние на Чо-Ою; в 1984 на Га­шер­брум I и Га­шер­брум II (8035 м); в 1985 на Ан­на­пур­ну (8091 м) и Дхау­ла­ги­ри (8167 м); в 1986 на Ма­ка­лу (8463 м) и Лхоц­зе (8516 м). Все­го на его сче­ту ок. 3000 по­ко­рён­ных вер­шин, в т. ч. 100 пер­во­вос­хо­ж­де­ний. По­сле по­ко­ре­ния всех «вось­ми­ты­сяч­ни­ков» со­вер­шил ряд экс­тре­маль­ных пу­те­ше­ст­вий, в т. ч. на Сев. и Юж. по­лю­сы, че­рез Грен­лан­дию и Ан­тарк­ти­ду со­от­вет­ст­вен­но, че­рез пус­ты­ню Го­би и др. Ак­тив­ный по­пу­ля­ри­за­тор аль­пи­низ­ма, ав­тор св. 40 книг. М. по­свя­щён амер. ф. «Месс­нер» (по­бе­дил в 2002 на 9-м Моск. ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ле гор­ных и при­клю­чен­че­ских филь­мов в но­ми­на­ции «Гор­ные филь­мы»).

Сочинения:

Die rote Rakete am Nanga Parbat. Münch., 1971;

All 14 eight-thousanders. Seatt­le, 1988;

Free spirit: a climber’s life. L., 1998;

Der nackte Berg. Nanga Parbat – Bruder, Tod und Einsamkeit. 3. Aufl. Münch., 2002;

The Goddess of Turquoise. The way to Cho Oyu. [S. l.], 2007 (co-auth.).