МЕССНЕР Рейнхольд
Итальянский альпинист, путешественник, общественный деятель, писатель. Первый в истории покоритель всех 14 вершин-«восьмитысячников».
Воспитывался в многодетной семье (8 братьев и сестра). С 16 лет его наставником был Г. Бул, пропагандирующий альпийский стиль горных восхождений в Гималаях (предполагает скоростные восхождения небольшими группами или индивидуальные; без создания промежуточных лагерей). В 1964–69 совершил ряд восхождений в Альпах, включая т. н. соло-восхождения. В 1970 покорил вместе с младшим братом Гюнтером (погиб при спуске) свой первый «восьмитысячник» – вершину Нанга-Парбат (8126 м) в Гималаях. В течение 15 лет (1972–86) совершил ещё 13 восхождений на «восьмитысячники»: в 1972 на Манаслу (8163 м); в 1975 на Гашербрум I, или Хидден-пик (8068 м); в 1978 без использования дополнит. кислорода по т. н. классич. маршруту на Джомолунгму (8848 м) с юж. седла по юго-вост. гребню (с П. Хабелером); в 1978 одиночное бескислородное восхождение на Нанга-Парбат; в 1979 на Чогори, или К-2 (8611 м), в альпийском стиле; в 1980 одиночное бескислородное восхождение на Джомолунгму, о котором написал книгу «Хрустальный горизонт» (рус. пер. 1990); в 1981 на Шишабангму (8012 м); в 1982 последовательно покорил 4 вершины – Канченджангу (8598 м), Гашербрум I, Брод-Пик (8047), Чо-Ою (8201 м); в 1983 повторил восхождение на Чо-Ою; в 1984 на Гашербрум I и Гашербрум II (8035 м); в 1985 на Аннапурну (8091 м) и Дхаулагири (8167 м); в 1986 на Макалу (8463 м) и Лхоцзе (8516 м). Всего на его счету ок. 3000 покорённых вершин, в т. ч. 100 первовосхождений. После покорения всех «восьмитысячников» совершил ряд экстремальных путешествий, в т. ч. на Сев. и Юж. полюсы, через Гренландию и Антарктиду соответственно, через пустыню Гоби и др. Активный популяризатор альпинизма, автор св. 40 книг. М. посвящён амер. ф. «Месснер» (победил в 2002 на 9-м Моск. междунар. фестивале горных и приключенческих фильмов в номинации «Горные фильмы»).
Сочинения:
Die rote Rakete am Nanga Parbat. Münch., 1971;
All 14 eight-thousanders. Seattle, 1988;
Free spirit: a climber’s life. L., 1998;
Der nackte Berg. Nanga Parbat – Bruder, Tod und Einsamkeit. 3. Aufl. Münch., 2002;
The Goddess of Turquoise. The way to Cho Oyu. [S. l.], 2007 (co-auth.).