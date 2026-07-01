МЕССИЯ
В религии – ниспосланный Богом спаситель, который должен навечно установить своё царство.
[греч. μεσσίας, от арамейского אהישמ (мшиха), евр. הישמ (машиах), букв. – помазанный; греч. смысловой эквивалент – χριστός ]
На Древнем Востоке был широко распространён обряд помазания маслом, в т. ч. как часть ритуала возведения царя на престол. В Танахе термин «М.» («машиах») обозначает человека, избранного Богом («помазанник Господень» – 1 Цар. 24:7) и облечённого особой властью через ритуальное помазание елеем (оливковым маслом). М. прежде всего назывался царь, на которого возлагалась обязанность заботиться о народе (2 Цар. 2:4; 3 Цар. 1:39; в Ис. 45:1 М. назван перс. царь Кир), иногда священник (или только первосвященник) (Исх. 40:13–15; Лев. 8:12) и, возможно, пророк (3 Цар. 19:16). Начиная с периода вавилонского плена (6 в. до н. э.) в связи с гибелью Иудейского царства у евреев появляется представление о будущем идеальном правителе из рода царя Давида, господство которого положит конец войнам и раздорам на всей земле, ознаменует начало новой эпохи покоя и процветания (Ис. 11; Мих. 5:1–5; Ос. 3:5 и др.), а также представление о двух одновременно грядущих избавителях-помазанниках – священнике и правителе (Зах. 3–4). В сознании евр. народа эти пророчества связывались, скорее всего, с реальными историч. личностями (напр., с первосвященником Иисусом, сыном Иоседековым, царём Езекией или Зоровавелем). В период Второго храма, в условиях, когда надежда на обретение евреями независимости и восстановление правления династии Давида становилась всё более призрачной, учение о помазаннике, соединившись с учением пророков о грядущем избавлении, стало обретать эсхатологич. направленность, в соответствии с которой установилось представление о приходе М. не в историч. время, а «в конце времён». Представление о М. как о спасителе евр. народа особенно проявилось в период пребывания евреев под властью Селевкидов, а затем римлян. Это нашло отражение во многих апокрифич. иудейских текстах, в новозаветных и апокрифич. раннехристианских текстах, созданных между 250 до н. э. и 100 н. э. (Псалмы Соломона 17; 18:6; Книги Сивилл 3:652–656; Завещание Иуды 22, 24; Завещание Левия 18; 1 Еноха 37–71; 4 Езд. 7, 11–12, 13; Лк. 3:15–17; 17:20). Большие различия в описаниях М. в этих текстах свидетельствуют о том, что общепринятых представлений о его происхождении, роли и судьбе в тот период не существовало. В созданных тогда же т. н. текстах Мёртвого моря (см. Кумранистика) присутствует представление о М.-царе, о двух М. – царе и священнике, о М. – сыне Бога и др. В сочинениях Иосифа Флавия, в Деяниях апостолов упоминается о появлении на рубеже новой эры ряда претендентов на роль М.: Февды, Иуды Галилеянина, Симона, Афронгея.
Вера в Иисуса из Назарета как истинного, возвещённого в Священном Писании Мессию-Христа (Ин. 1:41; 4:25) (см. Иисус Христос) определила возникновение христианства (1 в. н. э.) и размежевание между христианством и иудаизмом. В христианстве Иисус считается потомком царя Давида, с Ним связывается мессианская терминология иудейских священных текстов: «Царь иудейский», «Господь» «Сын человеческий». При этом Иисус Христос есть не просто человек, но Богочеловек. Его пришествие трактуется не как избавление от политич. или социальных притеснений, но как спасение всех уверовавших в Него людей от рабства греху, от смерти и обретение вечной жизни в Боге. В христианстве сформировались учения об антихристе и о Втором пришествии Христа в конце времён для суда над людьми и окончательного установления Своего Царства (см. также Страшный суд, Христология, Царствие Божие, Эсхатология).
Для иудеев представление о М. приобрело особую актуальность в связи с ликвидацией римлянами евр. государственности, разрушением Второго храма (см. Иерусалимский храм) и изгнанием евр. народа из Страны Израиля (1 в.). Избавление от бедствий и гонений должен принести евр. народу М., который в раввинистич. иудаизме понимается как историч. личность, его пришествие предполагает наступление «золотого века», воскресение мёртвых, появление «небесного Иерусалима» и чудесное перенесение в него всех евреев, рассеянных по миру. На протяжении веков и доныне эти чаяния способствовали тому, что М. объявляли лидеров разл. течений в иудаизме и евр. политич. движений. Так, во 2 в. некоторые раввины, в т. ч. Акива, признали М. вождя евр. восстания Бар-Кохбу. Возможно, что поражение Бар-Кохбы стало стимулом для формирования учения о страдающем М. – предмессии, потомке Иосифа, гибель которого предвосхитит приход М.-царя из рода Давида. Возникло представление о страданиях, которые должен претерпеть мир перед приходом М. В Мишне упоминается о «днях машиаха», в Гемаре встречаются описания признаков прихода М., рассуждения о его имени, месте рождения. В средние века, с одной стороны, появилось множество апокалиптич. мидрашей («Книга Зоровавеля», «Признаки мессии») как результат бедствий, постигших евреев в разных странах (в частности, обострение апокалиптич. настроений наблюдалось в связи с распространением ислама). С др. стороны, отношение к ожиданию М. становилось в иудаизме более рационалистическим: обосновывалась идея о мессианской эре как эпохе политич. независимости и просвещения (труды Г. Саадии, М. Маймонида, «Книга верований и мнений»). Включив представление о М. в перечень обязат. принципов веры, Маймонид предостерегал от ожиданий знамений, чудес и преображения мира, связанных с приходом М. Некоторому переосмыслению представления о М. подверглись в каббале. Согласно каббалистич. учению И. Лурии (17 в.), человек собств. усилиями при помощи молитв и определённых мистико-религ. действий может приблизить приход М. Это учение оказало сильное влияние на позднейшие мессианские движения, возникшие среди евреев мусульм. стран, в частности на саббатианство (см. Саббатай, Дёнме), в котором сочетались лурианская идея о М., исправляющем мир, и христианское представление об искуплении, о М., берущем на себя грехи мира, уничтожающем зло изнутри. Саббатианство стало основой учения мессианской секты Я. Франка. Согласно учению хасидизма, в котором гл. внимание сосредоточено не на спасении мира, а на спасении человека, личном, внутреннем освобождении, М. может стать цадик, силой своей праведности спасающий своё поколение, а праведное поколение может удостоиться прихода М. В 20 в. мессианское учение развивалось в рамках движения Хабад. В нач. 21 в. в иудаистском учении о М. практически исчезла эсхатологич. составляющая, предсказания о скором приходе М. носят маргинальный характер. Наиболее актуальной формой этого учения является сформулированное в рамках сионизма т. н. политич. мессианство, осн. идеей которого является то, что создание Гос-ва Израиль стало началом мессианской эры без Мессии.
Понятиям М., мессианство (мессианизм) близки понятия в исламе – махди, в зороастризме – саошьянт, в буддизме – майтрея. Представления о будущем избавлении присущи некоторым политич. учениям.
Автор статьи: С. В. Бабкина.