МЕССИАН Оливье

Французский ком­по­зи­тор, музыкальный тео­ре­тик, ор­га­нист, пе­да­гог; член Ака­де­мии ис­кус­ств (1967).

Его отец Пьер Мес­си­ан – учи­тель лит-ры и пе­ре­во­дчик с английского языка, мать Се­силь Со­важ – по­этес­са. Ра­но про­явил ин­те­рес к му­зы­ке, пер­вые опы­ты со­чи­не­ния от­но­сят­ся к 1915–17. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны се­мья пе­ре­еха­ла в Нант, в 1919 в Па­риж. В 1930 М. окон­чил Па­риж­скую конс., где за­ни­мал­ся у Ж. Гал­ло­на (гар­мо­ния), Ж. Фаль­кен­бер­га (фп.), Ж. Кос­са­да (кон­тра­пункт и фу­га), а так­же у М. Дю­пре (ор­ган), М. Эм­ма­ню­эля (тео­рия му­зы­ки) и П. Дю­ка (ком­по­зи­ция). Од­но­вре­мен­но М. ув­лёк­ся твор­че­ст­вом И. Ф. Стра­вин­ско­го. Стиль его ран­них ком­по­зи­ций (Пре­лю­дии для фп., 1929, «Не­бес­ный пир» для ор­га­на, 1928, пер­вое из­дан­ное со­чи­не­ние) об­на­ру­жи­ва­ет влия­ние эс­те­ти­ки музыкального им­прес­сио­низ­ма, в осо­бен­но­сти К. Де­бюс­си. С 1931 ор­га­нист ц. Ла-Три­ни­те в Па­ри­же, где про­ра­бо­тал св. 60 лет. Рев­но­ст­ный ка­то­лик, М. с на­ча­ла творч. дея­тель­но­сти про­яв­лял ин­те­рес к ли­тур­ги­ке и бо­го­сло­вию, изу­чал тру­ды Фо­мы Ак­вин­ско­го. В 1930-е гг. М. мно­го со­чи­нял для ор­га­на: «Дип­тих» (1930), «Яв­ле­ние пред­веч­ной Церк­ви» (1932), «Воз­не­се­ние» (1934), «Ро­ж­де­ст­во Гос­под­не», «9 ме­ди­та­ций» (оба 1935), «Те­ла не­тлен­ные» (1939) и др. Сре­ди про­чих со­чи­не­ний тех лет: Ва­риа­ции для скрип­ки и фп. (1932), «По­эмы для Ми» для со­пра­но с фп. или ор­ке­ст­ром (1937); в «Пес­нях зем­ли и не­ба» для со­пра­но и фп. (1938) ком­по­зи­тор соз­дал музыкальные порт­ре­ты чле­нов сво­ей се­мьи, в т. ч. же­ны – скри­пач­ки К. Дель­бос. В 1936 М. в со­дру­же­ст­ве с А. Жо­ли­ве, Д. Ле­зю­ром и И. Бод­рие ор­га­ни­зо­ва­ли творч. груп­пу «Мо­ло­дая Фран­ция», ко­то­рая ви­де­ла свою за­да­чу в том, что­бы вер­нуть в му­зы­ку чув­ст­вен­ность и эмо­цио­наль­ность.

По­сле всту­п­ле­ния Фран­ции во 2-ю ми­ро­вую вой­ну при­зван в ар­мию, в мае 1940 по­пал в германский плен. На­хо­дясь в конц­ла­ге­ре Гёр­лиц (Си­ле­зия), со­чи­нил «Квар­тет на ко­нец вре­ме­ни» для скрип­ки, вио­лон­че­ли, клар­не­та и фп. (1941); в 8-ча­ст­ном цик­ле ри­су­ют­ся кар­ти­ны Апо­ка­лип­си­са, сим­во­ли­зи­рую­щие ужа­сы вой­ны. С 1941 (по­сле ос­во­бо­ж­де­ния из ла­ге­ря) пре­по­да­вал в Па­риж­ской конс. (профессор с 1942; ра­бо­тал до 1978 с пе­ре­ры­ва­ми), сре­ди уче­ни­ков – П. Бу­лез, И. Ло­рио (же­на М. с 1961), в даль­ней­шем у не­го учи­лись Ж. Бар­ра­ке, Я. Ксе­на­кис, К. Шток­хау­зен, А. Гёр, Дж. Бен­д­жа­мин и многие др. В хо­де пре­по­да­ва­ния М. вы­ра­бо­тал ори­ги­наль­ный ме­тод ана­ли­за му­зы­ки ком­по­зи­то­ров клас­сического пе­рио­да, но­вой вен­ской шко­лы и И. Ф. Стра­вин­ско­го. В ок­ку­пи­ро­ван­ном Па­ри­же ра­бо­тал над сво­им пер­вым тео­ре­тическим тру­дом – «Тех­ни­ка мое­го му­зы­каль­но­го язы­ка» («Technique de mon langage musi­cal», 1944, рус. пер. 1994). Сре­ди со­чи­не­ний во­енных лет: «Об­ра­зы сло­ва Аминь» для 2 фп. (1943), «20 взгля­дов на Мла­ден­ца Ии­су­са» для фп. (1944; впо­след­ст­вии од­но из наи­бо­лее ис­пол­няе­мых про­из­ве­де­ний М.), «Три ма­лень­кие ли­тур­гии Бо­же­ст­вен­но­го при­сут­ст­вия» (1944; об­ра­зец не­омо­даль­но­сти, од­но из са­мых яр­ких хо­ро­вых со­чи­не­ний М.); пе­сен­ный цикл «Яра­ви» (1945) в даль­ней­шем во­шёл в трип­тих вме­сте со зна­ме­ни­той сим­фо­ни­ей «Ту­ран­га­ли­ла» (для фп., волн Мар­те­но и ор­ке­ст­ра) и «5 на­пе­ва­ми для 12 го­ло­сов» (1948). В фп. цик­ле «Че­ты­ре рит­ми­че­ских этю­да» (1950) ис­поль­зо­вал до­де­ка­фо­нию и се­риа­лизм; 2-я пье­са цик­ла («Лад дли­тель­но­стей и ин­тен­сив­но­стей») – об­ра­зец то­таль­но­го се­риа­лиз­ма – про­из­ве­ла глу­бо­кое впе­чат­ле­ние на Бу­ле­за и Шток­хау­зе­на. Те же тех­ни­ки лег­ли в ос­но­ву ор­ган­ной Мес­сы Пя­ти­де­сят­ни­цы (1950) и «Кни­ги для ор­га­на» (1951). В ря­де со­чи­не­ний 1950-х гг. пре­тво­рил осо­бен­но­сти птичь­е­го пе­ния (М. ин­те­ре­со­вал­ся ор­ни­то­ло­ги­ей на про­тя­же­нии всей жиз­ни): пье­сы «Чёр­ный дрозд» (1951) для флей­ты и фп. и «Про­бу­ж­де­ние птиц» (1953) для фп. и ор­ке­ст­ра, «Эк­зо­ти­че­ские пти­цы» для фп., ду­хо­вых и удар­ных (1956), боль­шая фп. сюи­та «Ка­та­лог птиц» (тет­ра­ди 1–7, 1956–1958). В сим­фо­нии «Хро­но­хро­мия» для боль­шо­го ор­ке­ст­ра (1960) ком­по­зи­тор впер­вые про­де­мон­ст­ри­ро­вал свой ин­те­рес к др.-греч. тра­ге­дии, а так­же эле­мен­ты но­вой тех­ни­ки пись­ма – со­но­ри­ки. В 1960-х гг. вер­нул­ся к ре­лиг. те­мам и сю­же­там: «Цве­та гра­да не­бес­но­го» для фп., ду­хо­вых и удар­ных (1963), «Et ex­specto re­sur­rec­tio­nem mortuorum» («Чаю вос­кре­се­ния мерт­вых») для ду­хо­вых и удар­ных (1964), «Ме­ди­та­ции на та­ин­ст­во Св. Тро­и­цы» (1969). Сре­ди др. со­чи­не­ний тех лет – сим­фо­ния «Семь хок­ку» («япон­ские эс­ки­зы») для фп., ду­хо­вых, удар­ных и 8 скри­пок (1962). В са­мых гран­ди­оз­ных ком­по­зи­ци­ях – «Пре­об­ра­же­ние Гос­по­да на­ше­го Ии­су­са Хри­ста» для 7 со­лис­тов-ин­ст­ру­мен­та­ли­стов, хо­ра и боль­шо­го ор­ке­ст­ра (1969), «Из уще­лий к звёз­дам» для фп. с ор­ке­ст­ром (1974), един­ст­вен­ной опе­ре «Св. Фран­циск Ас­сиз­ский» (на собств. либ­рет­то; 1983, Па­риж­ская опе­ра) – сум­ми­ро­ва­ны все осн. ком­по­зиц. идеи М.: не­омо­даль­ность, сво­бод­ная две­на­дца­ти­то­но­вость, асим­мет­рич­ная рит­ми­ка, цве­то­му­зы­ка, ими­та­ции пе­ния птиц. Сре­ди позд­них со­чи­не­ний: «Кни­га Свя­то­го При­час­тия» для ор­га­на (1984), «Вит­раж и пти­цы» для фп., ду­хо­вых и удар­ных (1986), «Град выш­ний» для фп., ду­хо­вых и удар­ных (1987); по­след­нее круп­ное со­чи­не­ние – «Вспыш­ки по­тус­то­рон­не­го» («Eclairs sur l’au-delа̀») для ор­ке­ст­ра (1992).

М. соз­дал свою ори­ги­наль­ную тех­ни­ку ком­по­зи­ции. Осн. эле­мен­том му­зы­ки он по­ла­гал ритм, ко­то­рый по­ни­мал­ся им как уни­вер­саль­ное сред­ст­во ор­га­ни­за­ции, как по­ря­док во вре­ме­ни. Кор­ни рит­ми­че­ской кон­цеп­ции М. – в ан­тич­ной мет­ри­ке, инд. тео­рии рит­ма, рит­ми­ке гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла. Счи­тая об­ще­при­ня­тое по­ни­ма­ние рит­мич­ной му­зы­ки как ре­гу­ляр­ной сме­ны силь­ных и сла­бых до­лей не­пра­во­мер­ным, М. при­зы­вал вслу­ши­вать­ся в при­род­ные рит­мы (из ко­то­рых наи­бо­лее оче­вид­ным для не­го был ритм мор­ско­го при­боя) и стре­мил­ся пе­ре­да­вать их «не­точ­ность», для че­го им бы­ли при­ду­ма­ны спо­со­бы «рит­ми­че­ско­го варь­и­ро­ва­ния» (рит­ми­че­ские фи­гу­ры с до­бав­лен­ной и от­ня­той точ­кой). Дру­гая важ­ная для твор­че­ст­ва М. идея «рит­миче­ских пер­со­на­жей» по­черп­ну­та им в твор­че­ст­ве Стра­вин­ско­го. Из инд. рит­ми­ки М. за­им­ст­во­вал идею «рит­ми­че­ско­го хро­ма­тиз­ма», ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой пре­об­ра­зо­ва­ние про­грес­сив­но­го ря­да рит­ми­че­ских дли­тель­но­стей, что при­во­дит к по­яв­ле­нию «сим­мет­рич­ных пер­му­та­ций», слу­жа­щих ос­но­вой для по­строе­ния фор­мы (напр., в «Ог­нен­ном ост­ро­ве 2», «Кни­ге для ор­га­на», «Хро­но­хро­мии»). Мн. рит­мы М. по­строе­ны по за­дан­ным чи­сло­вым мо­де­лям, в них на­хо­дит от­ра­же­ние «ин­тел­лек­ту­аль­ное удо­воль­ст­вие со­зер­ца­ния чис­ла» – один из важ­ных прин­ци­пов эс­те­ти­ки М. Осо­бое зна­че­ние име­ют про­стые чис­ла, об­ла­даю­щие, по мне­нию М., «бо­же­ст­вен­ной» энер­ге­ти­кой, и не­об­ра­ти­мые рит­мы (зер­каль­но-сим­мет­рич­ные рит­ми­че­ские по­строе­ния). Как пи­сал ком­по­зи­тор, «три сло­ва на­хо­дят­ся у врат рит­мо­ло­гии: пе­рио­дич­ность – не­об­ра­ти­мость – сим­мет­рия». На 2-м мес­те по зна­чи­мо­сти в со­чи­не­ни­ях М. – ме­ло­дия; её ис­то­ка­ми он счи­тал эле­мен­ты гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла, ме­ло­ди­ку франц. ком­по­зи­то­ров 19 в. и пе­ние птиц, ко­то­рое трак­то­вал как ис­точ­ник ис­тин­ной при­род­ной и «бо­же­ст­вен­ной» му­зы­ки. Гар­мо­ни­че­ская вер­ти­каль по­ни­ма­лась им пре­ж­де все­го как сред­ст­во ко­ло­ри­сти­ки в рам­ках то­наль­ных и мо­даль­ных струк­тур. Ла­до­вая тео­рия М. (т. н. ла­ды Мес­сиа­на) воз­ник­ла из же­ла­ния от­ра­зить в му­зы­ке «гор­ний мир»: ком­по­зи­тор трак­ту­ет сим­мет­рич­ные ла­ды (ори­ги­наль­ный тер­мин М. – ла­ды ог­ра­ни­чен­ной транс­по­зи­ции) как при­су­щие «бо­же­ст­вен­ной бес­ко­неч­но­сти». Муз. ха­рак­те­ри­сти­ки со­зву­чий и ла­дов бы­ли со­пря­же­ны у М. с силь­ней­шим си­не­сте­ти­че­ским чув­ст­вом (см. Си­не­сте­зия): он при­зна­вал­ся, что «слы­шит цве­та и ви­дит зву­ки». Свои жи­во­пис­ные ас­со­циа­ции ком­по­зи­тор свя­зы­вал пре­ж­де все­го с вит­ра­жа­ми па­риж­ско­го со­бо­ра Нотр-Дам и твор­че­ст­вом сво­его лю­би­мо­го ху­дож­ни­ка Р. Де­ло­не.

Сочинения:

Vingt leç ons d’harmonie. P., 1939;

Trait ́e de rythme, de couleur, et d’ornithologie. P., 1994–2002. Vol. 1–7;

[Фраг­мен­ты «Трак­та­та о рит­ме, цве­те и ор­ни­то­ло­гии»] // Ца­ре­град­ская Т.В. Вре­мя и ритм в твор­че­ст­ве О. Мес­сиа­на. М., 2002.

Дополнительная литература:

Rostand C. O. Messiaen. P., 1957;

Хо­ло­пов Ю.Н. О твор­че­ст­ве и тео­рии Мес­сиа­на // Со­вет­ская му­зы­ка. 1965. № 10; он же. О трех за­ру­беж­ных сис­те­мах гар­мо­нии // Му­зы­ка и со­вре­мен­ность. М., 1966. Вып. 4; он же. Сим­мет­рич­ные ла­ды в тео­ре­ти­че­ских сис­те­мах Явор­ско­го и Мес­сиа­на // Там же. М., 1971. Вып. 7;

Waumsley S. The organ music of O. Messiaen. 2 éd. P., 1975;

Reverdy M. L’œuvre pour piano d’O. Messiaen. P., 1978;

Nichols R. Messiaen. 2nd ed. L., 1986;

Rös­sler A. Contributions to the spi­ritual world O. Mes­sia­en. Duisburg, 1986;

Еки­мов­ский В. О. Мес­си­ан. Жизнь и твор­че­ст­во. М., 1987;

Hirs­brunner T. Messiaen: Leben und Werk. Laaber, 1988;

The Messiaen companion / Ed. P. Hill. L., 1995.

Автор статьи: Т. В. Ца­ре­град­ская.