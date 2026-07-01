МЕССЕРШМИТТ Вильгельм Эмиль

Немецкий авиа­кон­ст­рук­тор и про­мыш­лен­ник.

В 1923 окон­чил выс­шую тех­ническую шко­лу в Мюн­хе­не, в том же го­ду ос­но­вал фир­му «Messer­schmitt Flugzeug­bau GmbH» для про­из-ва лёг­ких транс­порт­ных и спор­тив­ных са­мо­лё­тов. По­сле объ­еди­не­ния (1927) с фир­мой «Bayeri­sche Flug­zeug­wer­ke AG» (BFW) М. пол­но­стью пе­ре­клю­чил­ся на раз­ра­бот­ку во­ен. са­мо­лё­тов, гл. обр. ис­тре­би­те­лей, ко­то­рые вы­пус­ка­лись под мар­кой Вf. С 1938 со­вет ди­рек­то­ров BFW из­ме­нил назв. фир­мы на «Mes­serschmitt AG», М. стал пред. прав­ле­ния и управ­ляю­щим ди­рек­то­ром фир­мы. Наи­бо­лее из­вес­тен ис­тре­би­тель Bf-109 (пер­вый по­лёт в 1935; с 1938 Ме-109), осн. ис­тре­би­тель ВВС Гер­ма­нии в 1935–1945 (бы­ло со­б­ра­но ок. 35 тыс. еди­ниц – 57% всех про­из­ве­дён­ных Гер­ма­ни­ей са­мо­лё­тов-ис­тре­би­те­лей). Под рук. М. со­зда­ны са­мо­лёт мно­го­це­ле­во­го на­зна­че­ния Ме-110 (1938), ис­тре­би­тель-пе­ре­хват­чик с жид­ко­ст­ным ра­кет­ным дви­га­те­лем Me-163 (1941, впер­вые в ми­ре пре­вы­сил ско­рость 1000 км/ч), а так­же са­мый боль­шой во­ен­но-транс­порт­ный пла­нёр то­го вре­ме­ни Ме-321 (1941, мог под­нять до 22 т по­лез­но­го гру­за, с 1942 вы­пус­кал­ся так­же в мо­тор­ном ва­ри­ан­те – Ме-323). В 1940-е гг. совм. с А. Лип­пи­шем М. раз­ра­бо­тал пер­вый в ми­ре се­рий­ный ре­ак­тив­ный са­мо­лёт, уча­ст­во­вав­ший в бое­вых дей­ст­ви­ях, – двух­мо­тор­ный тур­бо­ре­ак­тив­ный ис­тре­би­тель Me-262 (пер­вый по­лёт в 1942, в 1944 за­пу­щен в се­рий­ное про­из-во; мог раз­ви­вать ско­рость до 870 км/ч). По­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны не по­же­лал со­труд­ни­чать с аме­ри­кан­ца­ми; про­вёл два го­да в тюрь­ме по об­ви­не­нию в ис­поль­зова­нии на сво­их за­во­дах за­клю­чён­ных конц­ла­ге­рей. В 1948 М. эмиг­ри­ро­вал в Ис­па­нию, где раз­ра­бо­тал ряд про­ек­тов са­мо­лё­тов. В 1956 вос­соз­дал в ФРГ фир­му, во­шед­шую в 1969 в кон­церн «Mes­ser­schmitt-Bölkov-Blohm GmbH», где стал поч. пред­се­да­те­лем.