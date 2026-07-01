МЕССЕРШМИТТ Вильгельм Эмиль
Немецкий авиаконструктор и промышленник.
В 1923 окончил высшую техническую школу в Мюнхене, в том же году основал фирму «Messerschmitt Flugzeugbau GmbH» для произ-ва лёгких транспортных и спортивных самолётов. После объединения (1927) с фирмой «Bayerische Flugzeugwerke AG» (BFW) М. полностью переключился на разработку воен. самолётов, гл. обр. истребителей, которые выпускались под маркой Вf. С 1938 совет директоров BFW изменил назв. фирмы на «Messerschmitt AG», М. стал пред. правления и управляющим директором фирмы. Наиболее известен истребитель Bf-109 (первый полёт в 1935; с 1938 Ме-109), осн. истребитель ВВС Германии в 1935–1945 (было собрано ок. 35 тыс. единиц – 57% всех произведённых Германией самолётов-истребителей). Под рук. М. созданы самолёт многоцелевого назначения Ме-110 (1938), истребитель-перехватчик с жидкостным ракетным двигателем Me-163 (1941, впервые в мире превысил скорость 1000 км/ч), а также самый большой военно-транспортный планёр того времени Ме-321 (1941, мог поднять до 22 т полезного груза, с 1942 выпускался также в моторном варианте – Ме-323). В 1940-е гг. совм. с А. Липпишем М. разработал первый в мире серийный реактивный самолёт, участвовавший в боевых действиях, – двухмоторный турбореактивный истребитель Me-262 (первый полёт в 1942, в 1944 запущен в серийное произ-во; мог развивать скорость до 870 км/ч). После окончания 2-й мировой войны не пожелал сотрудничать с американцами; провёл два года в тюрьме по обвинению в использовании на своих заводах заключённых концлагерей. В 1948 М. эмигрировал в Испанию, где разработал ряд проектов самолётов. В 1956 воссоздал в ФРГ фирму, вошедшую в 1969 в концерн «Messerschmitt-Bölkov-Blohm GmbH», где стал поч. председателем.