МЕССЕРШМИДТ ДАНИЭЛЬ ГОТЛИБ

Ранние годы и начало карьеры

Даниэль Готлиб родился 16 сентября 1685 г. в Данциге (Гданьск). По происхождению был немцем. Увлекался медициной, которую изучал в университетах Йены и Галле. В 1716 г. М. защитил диссертацию, получив ученую степень доктора медицины. Занимался врачебной практикой в родном городе. Параллельно вел медицинские, зоологические, ботанические исследования, занимался древнегреческим и древнееврейским языками, латынью.

По рекомендации И. Брейне русский монарх Петр I обратил внимание на М., познакомился с его коллекциями и предложил М. заняться исследованием Сибири.

На русской службе

В апреле 1718 г. М. приехал в Санкт-Петербург и уже в июле отправился с русским флотом на мыс Гангут, побывал в Финляндии.

5 ноября 1718 г. Петр I подписал указ об отправке М. в Сибирь для сбора коллекций. Подчинялся М. непосредственно Медицинской канцелярии. В задачу М. входило исследование географии, истории, медицины, фауны, памятников, древностей, этнографии Сибири.

В Сибирь М. выехал в 1719 г. Здесь он готовил чучела, зарисовывал птиц и растения, осуществлял метеорологические наблюдения. В Тобольске раздобыл рукопись истории тюрков хивинского хана Абулгази. В 1721 г. М. нашел уголь у Комарова и дер. Красной, став непосредственным первооткрывателем кузбасского угля. Первым обнаружил и описал вечную мерзлоту.

Путешествие М. длилось восемь лет. За эти годы он обнаружил различные древности, среди которых – кости мамонтов, древние калмыцкие и татарские письма, могильные образы, монгольские рукописи и др.

Вернулся в столицу М. только в 1727 г. Здесь М. столкнулся с противодействием Медицинской коллегии. Собранные коллекции должна была получить Кунсткамера. Процесс передачи затягивался, М. не получил жалованья и вознаграждения за поездку. Вскоре его арестовали и обвинили в «расхищении государственной казны». Однако М. был оправдан. Подготовил рукопись десятитомного «Обозрения Сибири, или Три таблицы простых царств природы». Печальна участь собранных им материалов и коллекций – они в основном погибли во время пожара в Кунсткамере в 1747 г.

В 1731 г. М. отправился в родной город. Однако по пути попал в кораблекрушение, в результате которого потерял имущество и записи.

Спустя некоторое время решил вернуться в Санкт-Петербург, но каких-либо высот не добился. Умер М. 25 марта 1735 г. в столице Российской империи в нужде. Некоторые материалы из его библиотеки приобрела Академия наук, другие материалы получил Московский университет.