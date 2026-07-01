МЕССЕРЕР Борис Асафович
Российский сценограф, действительный член РАХ (1997), народный художник РФ (1993).
Сын А. М. Мессерера, муж Б. А. Ахмадулиной. Учился в МАРХИ (1950–56), среди педагогов – А. В. Фонвизин. Работал как художник-мультипликатор. С 1959 оформляет спектакли театров Москвы (в 1990–1998 гл. худ. МХАТа), Ленинграда, Новосибирска и др. В сотрудничестве с хореографами Альберто Алонсо, Л. В. Якобсоном, К. М. Сергеевым, П. А. Гусевым, В. М. Чабукиани, А. Б. Петровым, А. О. Ратманским и др. создал сценографию мн. балетных спектаклей, в т. ч. «Подпоручик Киже» на музыку С. С. Прокофьева (1963, ГАБТ), «Золушка» Прокофьева (1966, Театр оперы и балета, Тбилиси), «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. К. Щедрина (1967, ГАБТ), «Тропою грома» К. Караева (1975, Театр оперы и балета, Баку), «Левша» Б. А. Александрова (1976, ГАТОБ), «Спартак» А. И. Хачатуряна (1978, Театр оперы и балета, Ереван), «Конёк-горбунок» Щедрина (1999), «Светлый ручей» Д. Д. Шостаковича (2003, оба – ГАБТ). Среди оформленных им спектаклей моск. драматич. театров – «Сирано де Бержерак» Э. Ростана (1964, театр «Современник»), «Дальше – тишина» В. Дельмара (1969, Театр им. Моссовета), «Самоубийца» Н. Р. Эрдмана (1982, Театр Сатиры), «Три возраста Казановы» по М. И. Цветаевой (1985, Театр им. Е. Б. Вахтангова), «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1992), «Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому (1997) и «Привидения» Г. Ибсена (1999; все – МХАТ им. А. П. Чехова), «Фауст» по И. В. Гёте (2002, Театр драмы и комедии на Таганке). В сценографии М. использует конструкции единой декорационной установки, а также архит. решения; его работам свойственны яркая декоративность, тяготение к гротесково-сатирич. образам, иногда черты стилизации. Занимается также живописью, графикой, монументально-декоративным иск-вом, инсталляциями, оформлением выставок. Гос. пр. РФ (1995, 2001).