МЕССЕРЕР Борис Асафович

Российский сце­но­граф, действительный член РАХ (1997), народный художник РФ (1993).

Сын А. М. Мес­се­ре­ра, муж Б. А. Ах­ма­ду­ли­ной. Учил­ся в МАРХИ (1950–56), сре­ди пе­да­го­гов – А. В. Фон­ви­зин. Ра­бо­тал как ху­дож­ник-муль­ти­п­ли­ка­тор. С 1959 оформ­ля­ет спек­так­ли те­ат­ров Мо­ск­вы (в 1990–1998 гл. худ. МХАТа ), Ле­нин­гра­да, Но­во­си­бир­ска и др. В со­труд­ни­че­ст­ве с хо­рео­гра­фа­ми Аль­бер­то Алон­со, Л. В. Якоб­со­ном, К. М. Сер­гее­вым, П. А. Гу­се­вым, В. М. Ча­бу­киа­ни, А. Б. Пет­ро­вым, А. О. Рат­ман­ским и др. соз­дал сце­но­гра­фию мн. ба­лет­ных спек­так­лей, в т. ч. «Под­по­ру­чик Ки­же» на му­зы­ку С. С. Про­кофь­е­ва (1963, ГАБТ), «Зо­луш­ка» Про­кофь­е­ва (1966, Те­атр опе­ры и ба­ле­та, Тби­ли­си), «Кар­мен-сюи­та» Ж. Би­зе – Р. К. Щед­ри­на (1967, ГАБТ), «Тро­пою гро­ма» К. Ка­рае­ва (1975, Те­атр опе­ры и ба­ле­та, Ба­ку), «Лев­ша» Б. А. Алек­сан­д­ро­ва (1976, ГАТОБ), «Спар­так» А. И. Ха­ча­ту­ря­на (1978, Те­атр опе­ры и ба­ле­та, Ере­ван), «Ко­нёк-гор­бу­нок» Щед­ри­на (1999), «Свет­лый ру­чей» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (2003, оба – ГАБТ). Сре­ди оформ­лен­ных им спек­так­лей моск. дра­ма­тич. те­ат­ров – «Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на (1964, те­атр «Со­вре­мен­ник»), «Даль­ше – ти­ши­на» В. Дель­ма­ра (1969, Те­атр им. Мос­со­ве­та), «Са­мо­убий­ца» Н. Р. Эрд­ма­на (1982, Те­атр Са­ти­ры), «Три воз­рас­та Ка­за­но­вы» по М. И. Цве­тае­вой (1985, Те­атр им. Е. Б. Вах­тан­го­ва), «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва (1992), «Пре­сту­п­ле­ние и на­каза­ние» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (1997) и «При­ви­де­ния» Г. Иб­се­на (1999; все – МХАТ им. А. П. Че­хо­ва), «Фа­уст» по И. В. Гё­те (2002, Те­атр дра­мы и ко­ме­дии на Та­ган­ке). В сце­но­гра­фии М. ис­поль­зу­ет кон­ст­рук­ции еди­ной де­ко­ра­ци­он­ной ус­та­нов­ки, а так­же ар­хит. ре­ше­ния; его ра­бо­там свой­ст­вен­ны яр­кая де­ко­ра­тив­ность, тя­го­те­ние к гро­те­ско­во-са­ти­рич. об­раз­ам, ино­гда чер­ты сти­ли­за­ции. За­ни­ма­ет­ся так­же жи­во­пи­сью, гра­фи­кой , мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ным иск-вом, ин­стал­ля­ция­ми, оформ­ле­ни­ем вы­ста­вок. Гос. пр. РФ (1995, 2001).