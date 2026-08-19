МЕССЕР ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ранние годы

Павел Владимирович родился 25 февраля 1883 г. в столице Российской империи. Происходил из потомственной дворянской семьи, жившей в Санкт-Петербургской губернии. Отец – офицер флота, вице-адмирал.

Как и большинство дворянских детей обучался в Морском кадетском корпусе (с 1886 г.). С 1899 г. числился младшим унтер-офицером, приступил к военной службе. С 1902 г. – мичман. Назначен в состав 1-го флотского экипажа.

Военная карьера

В мае 1902 г. М. был переведен на должность вахтенного начальника на «Европе». С ноября 1902 г. проходил службу на «Баяне» в должности младшего штурманского офицера. С мая 1903 г. был вахтенным начальником миноносца № 130 (по другой версии – № 116).

В октябре 1903 г. М. прикрепили к Управлению морской обороны Балтийского флота. Начал обучение в Минном офицерском классе.

С марта 1904 г. М. был минером на «Африке». В августе получил производство в минные офицеры 2-го разряда, в сентябре – назначен на «Европу» в качестве минного офицера. За сентябрь – декабрь не раз менял вид деятельности (учитель минной школы, минный офицер, командир роты).

Получил повышение до минного офицера 2-го разряда. Принял участие в Русско-японской войне, был в составе 2-й Тихоокеанской эскадры. На «Генерал-адмирале Апраксине» был в Цусимском сражении. Попал в плен 14 мая 1905 г. Освобождение последовало только 3 марта 1906 г. Оказался под следствием за сдачу судов И.И. Небогатовым. Освобожден. В запасе с января 1907 г.

Гидрографическая служба

Возвращение на службу последовало 1 июля 1909 г. Служил в составе берегового флота. С 1909 г. – младший делопроизводитель восьмого класса Главного Гидрографического управления. Однако уже в октябре 1910 г. переведен в состав 2-го Балтийского флотского экипажа.

В 1911 г. поступил на гидрографическое отделение Николаевской морской академии. С декабря 1912 г. – лейтенант. С 1913 г. – в распоряжении Николаевской главной астрономической обсерватории в Пулково, где изучал высшую геодезию и практическую астрономию.

С июля 1914 г. – в составе Гидрографического управления. С 1915 г. – старший лейтенант.

В 1915 г. командирован для проведения работ в Балтийском море. В 1916 г. назначен преподавателем Морского корпуса. В мае отправился во Владивосток вместе с гардемаринами. Плавал с учениками на «Орле», принадлежавшем Сибирскому флоту. С июля 1916 г. – исполняющий обязанности помощника инспектора классов, на следующий год – исполняющий должность помощника инспектора классов Морского училища. Ушел в июле 1917 г.

С 1917 г. – редактор карт Главного гидрографического управления, возглавлял его картографическую часть. С 1918 г. редактировал карты, возглавлял Главное гидрографическое управление флота. С 1919 г. возглавлял геодезическую часть управления, а в 1920 г. вновь возглавил управление. Подготовил проект перехода СССР на поясное время.

С 1922 г. возглавлял Научно-технический отдел Главного Гидрографического управления.

19 января 1931 г. М. арестовало ОГПУ, но в декабре 1932 г. освободило. В ноябре 1932 г. возглавил 1-й сектор родного управления. Повторный арест последовал в 1937 г. Подвергся репрессиям. Умер в заключении в 1938 г.

Семья

Супруга – Вера Эммануиловна.