МЕССЕНИУС Юханнес
Шведский драматург и историк.
Сын мельника. В 15-летнем возрасте был приписан к иезуитской школе «Lycaeum Hosianum» в Браунсберге (Германия; ныне Бранево, Польша), где провёл 8 лет и получил гуманитарное образование. В 1602–05 путешествовал по Европе. С 1609 проф. юриспруденции и политич. наук Уппсальского ун-та; с 1613 зав. Гос. архивом и асессор Верховного суда Швеции. В 1616 был обвинён в политич. связях с католич. Польшей, приговорён к заключению и сослан в Каянеборг (ныне Каяани) на севере Финляндии; освобождён незадолго до смерти. Основоположник нац. историч. драматургии. Отказавшись от традиции школьной драмы, М. обратился к ср.-век. хроникам, преданиям, балладам, к сочинениям Саксона Грамматика, Магнуса Олауса: пьесы (М. именовал их «комедиями») «Диса» («Disa», 1611), «Сигнилль» («Signil», 1612), «Белая Лебедь» («Swanhuita», 1613) и др. Проникнутые патриотич. духом пьесы М. пользовались огромным успехом в течение всего 17 в. Наиболее значительное из историч. сочинений М. – написанный в заключении трактат «Иллюстрированная Скандинавия» («Scondia illustrata», т. 1–15, опубл. в 1700–05), сочетающий стихи и прозу и охватывающий собой историю Швеции с древнейших времён до правления королевы Кристины. Среди др. сочинений: «Хроника епископов Швеции, Дании и Финляндии» («Chronicon episcoporum per Sveciam, Gothiam et Finlandiam», 1611), «Обозрение шведского дворянства» («Theatrum nobilitatis Svecanae», 1616), «Хронология Св. Бригитты» («Chronologia Sanctae Birgittae», опубл. в 1988); переводы на латынь ср.- век. источников по истории Швеции.
Сочинение:
Samlade dramer. Uppsala, 1886–1954. Bd 1–2.
Автор статьи: А. А. Мацевич.