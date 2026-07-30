МЕССЕНИУС Юханнес

Шведский дра­ма­тург и ис­то­рик.

Сын мель­ни­ка. В 15-лет­нем воз­рас­те был при­пи­сан к ие­зу­ит­ской шко­ле «Ly­caeum Hosianum» в Бра­унс­бер­ге (Гер­ма­ния; ны­не Бра­не­во, Поль­ша), где про­вёл 8 лет и по­лу­чил гу­ма­ни­тар­ное об­ра­зо­ва­ние. В 1602–05 пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. С 1609 проф. юрис­пру­ден­ции и по­ли­тич. на­ук Уп­псаль­ско­го ун-та; с 1613 зав. Гос. ар­хи­вом и асес­сор Вер­хов­но­го су­да Шве­ции. В 1616 был об­ви­нён в по­ли­тич. свя­зях с ка­то­лич. Поль­шей, при­го­во­рён к за­клю­че­нию и со­слан в Кая­не­борг (ны­не Кая­а­ни) на се­ве­ре Фин­лян­дии ; ос­во­бо­ж­дён не­за­дол­го до смер­ти. Ос­но­во­по­лож­ник нац. ис­то­рич. дра­ма­тур­гии. От­ка­зав­шись от тра­ди­ции школь­ной дра­мы, М. об­ра­тил­ся к ср.-век. хро­ни­кам, пре­да­ни­ям, бал­ла­дам, к со­чи­не­ни­ям Сак­со­на Грам­ма­ти­ка, Маг­ну­са Олау­са : пье­сы (М. име­но­вал их «ко­ме­дия­ми») «Ди­са» («Disa», 1611), «Сиг­нилль» («Signil», 1612), «Бе­лая Ле­бедь» («Swanhuita», 1613) и др. Про­ник­ну­тые пат­рио­тич. ду­хом пье­сы М. поль­зо­ва­лись ог­ром­ным ус­пе­хом в те­че­ние все­го 17 в. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ное из ис­то­рич. со­чи­не­ний М. – на­пи­сан­ный в за­клю­че­нии трак­тат «Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная Скан­ди­на­вия» («Scondia illustrata», т. 1–15, опубл. в 1700–05), со­че­таю­щий сти­хи и про­зу и ох­ва­ты­ваю­щий со­бой ис­то­рию Шве­ции с древ­ней­ших вре­мён до прав­ле­ния ко­ро­ле­вы Кри­сти­ны. Сре­ди др. со­чи­не­ний: «Хро­ни­ка епи­ско­пов Шве­ции, Да­нии и Фин­лян­дии» («Chro­nicon epis­co­po­rum per Sveciam, Gothiam et Fin­landiam», 1611), «Обо­зре­ние швед­ско­го дво­рян­ства» («Theatrum nobilita­tis Sve­canae», 1616), «Хро­но­ло­гия Св. Бри­гит­ты» («Chro­nologia Sanctae Birgittae», опубл. в 1988); пе­ре­во­ды на ла­тынь ср.- век. ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Шве­ции.

Сочинение:

Samlade dramer. Uppsala, 1886–1954. Bd 1–2.

Автор статьи: А. А. Ма­це­вич.