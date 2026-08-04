МЕССАЖЕ Андре
Французский композитор, дирижёр, органист, музыкальный критик, член Академии изящных искусств (1926).
В 1874 окончил Школу Л. Нидермейера в Париже, брал уроки у К. Сен- Санса. С 1874 органист малого органа ц. Сен-Сюльпис (после Г. Форе), в 1-й пол. 1880-х гг. работал органистом в др. парижских церквах. В кон. 1870-х гг. начал дирижёрскую и композиторскую карьеру в театре «Фоли Бержер» (балеты «Флёрдоранж», 1878, «Французские вина», «Миленькие и дрянные», оба 1879). Занимал видное место в муз. жизни Парижа. В 1898–1903, 1919–20 муз. рук. театра «Опера-Комик», дирижировал первым исполнением опер «Луиза» Г. Шарпантье (1900), «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси (1902). В 1901–07 дирижёр оперы в лондонском театре «Ковент- Гарден», в 1907–14 – Парижской оперы (также директор), руководил франц. премьерами опер «Саломея» Р. Штрауса, «Кольцо нибелунга», «Парсифаль», «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера. В 1907 входил в К-т по устройству Исторических русских концертов. В 1908–19 руководитель симфонич. оркестра Концертного об-ва Парижской конс. (в 1918 гастролировал с этим оркестром в Сев. Америке), с успехом дирижировал концертами франц. и рус. музыки. Много гастролировал, особенно в годы 1-й мировой войны. С 1923 президент Об-ва драматургов и театральных композиторов. В 1924 дирижировал в Русских сезонах С. П. Дягилева. Муз. сочинения М., в особенности живые, изящные по стилю произведения для сцены, пользовались успехом при его жизни. Среди них: комич. оперы и оперетты – «Изолина» (1888), «Муж королевы» (1889), «Базош» (1890), «Мадам Хризантема», «Мисс Доллар» (обе 1893), «Драгуны императрицы» (1905; все пост. в Париже), «Беатриче» (1914, Монте-Карло), «Господин Бокер» (1918, Лондон); балеты – «Два голубя» (1886, Парижская опера), «Скарамуш» (1891, Лондон), «Приключения Гимар» (1900, Версаль).
Командор ордена Почётного легиона (1927).