МЕССАЖЕ Андре

Французский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, ор­га­нист, музыкальный кри­тик, член Ака­де­мии изящ­ных искусств (1926).

В 1874 окон­чил Шко­лу Л. Ни­дер­мей­е­ра в Па­ри­же, брал уро­ки у К. Сен- Сан­са. С 1874 ор­га­нист ма­ло­го ор­га­на ц. Сен-Сюль­пис (по­сле Г. Фо­ре), в 1-й пол. 1880-х гг. ра­бо­тал ор­га­ни­стом в др. па­риж­ских церк­вах. В кон. 1870-х гг. на­чал ди­ри­жёр­скую и ком­по­зи­тор­скую карь­е­ру в те­ат­ре «Фо­ли Бер­жер» (ба­ле­ты «Флёр­до­ранж», 1878, «Фран­цуз­ские ви­на», «Ми­лень­кие и дрян­ные», оба 1879). За­ни­мал вид­ное ме­сто в муз. жиз­ни Па­ри­жа. В 1898–1903, 1919–20 муз. рук. те­ат­ра «Опе­ра-Ко­мик», ди­ри­жи­ро­вал пер­вым ис­пол­не­ни­ем опер «Луи­за» Г. Шар­пан­тье (1900), «Пел­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си (1902). В 1901–07 ди­ри­жёр опе­ры в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент- Гар­ден», в 1907–14 – Па­риж­ской опе­ры (так­же ди­рек­тор), ру­ко­во­дил франц. пре­мье­ра­ми опер «Са­ло­мея» Р. Штрау­са, «Коль­цо ни­бе­лун­га», «Пар­си­фаль», «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра . В 1907 вхо­дил в К-т по уст­рой­ст­ву Ис­то­ри­че­ских рус­ских кон­цер­тов. В 1908–19 руко­во­ди­тель сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра Кон­церт­но­го об-ва Па­риж­ской конс. (в 1918 га­ст­ро­ли­ро­вал с этим ор­ке­ст­ром в Сев. Аме­ри­ке), с ус­пе­хом ди­ри­жи­ро­вал кон­цер­та­ми франц. и рус. му­зы­ки. Мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал, осо­бен­но в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны . С 1923 пре­зи­дент Об-ва дра­ма­тур­гов и те­ат­раль­ных ком­по­зи­то­ров. В 1924 ди­ри­жи­ро­вал в Рус­ских се­зо­нах С. П. Дя­ги­ле­ва. Муз. со­чи­не­ния М., в осо­бен­но­сти жи­вые, изящ­ные по сти­лю про­из­ве­де­ния для сце­ны, поль­зо­ва­лись ус­пе­хом при его жиз­ни. Сре­ди них: ко­мич. опе­ры и опе­рет­ты – «Изо­ли­на» (1888), «Муж ко­роле­вы» (1889), «Ба­зош» (1890), «Ма­дам Хри­зан­те­ма», «Мисс Дол­лар» (обе 1893), «Дра­гу­ны им­пе­рат­ри­цы» (1905; все пост. в Па­ри­же), «Бе­ат­ри­че» (1914, Мон­те-Кар­ло), «Гос­по­дин Бо­кер» (1918, Лон­дон); ба­ле­ты – «Два го­лу­бя» (1886, Па­риж­ская опе­ра), «Ска­ра­муш» (1891, Лон­дон), «При­клю­че­ния Ги­мар» (1900, Вер­саль).

Коман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1927).