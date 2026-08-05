МЕССАПСКИЙ ЯЗЫК

Язык древ­них пле­мён мес­са­пов , пев­ке­тов и дав­нов, объ­еди­няв­ших­ся под название япи­гов.

Был рас­про­стра­нён на юго-вос­то­ке Апен­нин­ско­го п-ова, на тер­ри­то­рии совр. обл. Апу­лия ( Ита­лия ). К на­ча­лу н. э. вы­тес­нен ла­тин­ским язы­ком. Из­вес­тен по над­пи­сям 6–1 вв. до н. э. (ок. 300).

М. я. от­но­сит­ся к ин­до­ев­ро­пей­ским язы­кам, наи­бо­лее при­зна­на его бли­зость к ил­ли­рий­ско­му язы­ку (вме­сте они, ви­ди­мо, об­ра­зу­ют ил­ли­рий­скую ветвь). Не­ко­то­рые реф­лек­сы сбли­жа­ют М. я. с гре­че­ским язы­ком и ита­лий­ски­ми язы­ка­ми.

В во­ка­лиз­ме пред­став­ле­ны крат­кие и дол­гие глас­ные a, u, e, i, ̅a, ̅o, ̅u, ̅e, ī и 5 ди­фтон­гов (au, eu, ai, oi, ei). Крат­кое ǒ пе­ре­шло в ǎ. Кон­со­нан­тизм со­став­ля­ют фо­не­мы p, t, k, b, d, g, s, j, v, m, n, l, r, š, z, θ, h, воз­мож­но, так­же x, q, c, dz, œ, ʎ. В М. я. из­вест­ны па­ла­та­ли­за­ция и уд­ли­не­ние со­че­та­ний пе­ред­нея­зыч­ных t, d, l, n, s, r со зву­ка­ми i или j: Dazetθes (ср. ил­ли­рий­ское Daze­tius), где θ (th) пе­ре­да­ёт не­ко­то­рый па­ла­таль­ный или па­ла­та­ли­зо­ван­ный звук ти­па ty или č. Для М. я. ха­рак­тер­но све­д ́eние трёх се­рий ин­до­ев­ро­пей­ских смыч­ных к двум с сов­па­де­ни­ем звон­ких и звон­ких при­ды­ха­тель­ных; ин­до­ев­ро­пей­ские ве­ляр­ные име­ют в осн. кен­тум­ные реф­лек­сы. В имен­ной мор­фо­ло­гии вы­де­ля­ют­ся 5 па­де­жей. Для гла­го­ла из­вест­ны не­ко­то­рые фор­мы пер­фек­та, ао­ри­ста и оп­та­ти­ва.

Над­пи­си вы­пол­не­ны в осн. мес­сап­ским ал­фа­ви­том, про­из­вод­ным от зап.-гре­че­ско­го. Неск. над­пи­сей сде­ла­ны гре­че­ским пись­мом. Не­смот­ря на оби­лие над­пи­сей, они в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев ин­тер­пре­ти­ру­ют­ся с тру­дом и ма­ло­ин­фор­ма­тив­ны из-за пре­об­ла­да­ния в них лич­ных имён.

Автор статьи: Ю. Б. Ко­ря­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)