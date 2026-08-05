МЕССАПСКИЙ ЯЗЫК
Язык древних племён мессапов, певкетов и давнов, объединявшихся под название япигов.
Был распространён на юго-востоке Апеннинского п-ова, на территории совр. обл. Апулия (Италия). К началу н. э. вытеснен латинским языком. Известен по надписям 6–1 вв. до н. э. (ок. 300).
М. я. относится к индоевропейским языкам, наиболее признана его близость к иллирийскому языку (вместе они, видимо, образуют иллирийскую ветвь). Некоторые рефлексы сближают М. я. с греческим языком и италийскими языками.
В вокализме представлены краткие и долгие гласные a, u, e, i, ̅a, ̅o, ̅u, ̅e, ī и 5 дифтонгов (au, eu, ai, oi, ei). Краткое ǒ перешло в ǎ. Консонантизм составляют фонемы p, t, k, b, d, g, s, j, v, m, n, l, r, š, z, θ, h, возможно, также x, q, c, dz, œ, ʎ. В М. я. известны палатализация и удлинение сочетаний переднеязычных t, d, l, n, s, r со звуками i или j: Dazetθes (ср. иллирийское Dazetius), где θ (th) передаёт некоторый палатальный или палатализованный звук типа ty или č. Для М. я. характерно свед ́eние трёх серий индоевропейских смычных к двум с совпадением звонких и звонких придыхательных; индоевропейские велярные имеют в осн. кентумные рефлексы. В именной морфологии выделяются 5 падежей. Для глагола известны некоторые формы перфекта, аориста и оптатива.
Надписи выполнены в осн. мессапским алфавитом, производным от зап.-греческого. Неск. надписей сделаны греческим письмом. Несмотря на обилие надписей, они в большинстве случаев интерпретируются с трудом и малоинформативны из-за преобладания в них личных имён.
Автор статьи: Ю. Б. Коряков.