МЕССАЛИНА, ВАЛEРИЯ

Мессалина, Валeрия ( лат. Valeria Messalina) (ок. 19 н. э. — 48 н. э.) — правнучка сестры римского императора Августа Октавии, третья жена императора Клавдия. В 39 или 40 вышла замуж за Клавдия и родила ему дочь Октавию, а в 41 — сына Британника. М. пользовалась большим влиянием на мужа и использовала его для борьбы со своими противниками, активно вмешиваясь в управление государством. В 44 принимала участие в триумфе Клавдия в честь Британского похода. М. приобрела дурную славу своим распутным поведением и множеством любовников из самых разных сословий. В 47 она влюбилась в Гая Силия, а в 48 заключила с ним брак, стремясь передать ему императорскую власть, но Клавдий под влиянием своего вольноотпущенника Нарцисса распорядился схватить и казнить всех участников заговора. Саму М. Клавдий собирался пощадить, но Нарцисс, чтобы не дать ей возможности оправдаться, приказал ее казнить.

Лит. : Mazzei F. Messalina. Munchen, 1985; Levick B. Claudius. New Haven, 1990; Demandt A. Das Privatleben der romischen Kaiser. Munchen, 1997. А. Д. Пантелеев.