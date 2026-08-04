МЕССАЛИ ХАДЖ Ахмед

По­ли­тический дея­тель Ал­жи­ра .

В 1918–21 слу­жил во франц. ар­мии. За про­ту­рец­кие сим­па­тии и про­па­ган­ду ке­ма­лиз­ма (см. в стать­ях «Ке­ма­ли­ст­ская ре­во­лю­ция», «Ке­мали­ст­ские ре­фор­мы» ) неск. раз под­вер­гал­ся аре­стам. По­сле уволь­не­ния из ар­мии про­жи­вал в Па­ри­же. В 1924–30 со­сто­ял во Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии и фе­де­ра­ции «Меж­ко­ло­ни­аль­ный со­юз», объ­е­ди­няв­шей вы­ход­цев из франц. сев.-афр. ко­ло­ний. В 1926 при­нял уча­стие в соз­да­нии по­ли­тич. пар­тии «Се­ве­ро­аф­ри­кан­ская звез­да»; с ию­ня то­го же го­да её ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, с янв. 1928 пред­се­да­тель. В 1927 уча­ст­во­вал в ра­бо­те ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. кон­грес­са в Брюс­се­ле, стал од­ним из уч­ре­ди­те­лей Ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. ли­ги. По­сле за­пре­та в 1929 «Сев.-афр. звез­ды» ру­ко­во­дил её дея­тель­но­стью в под­по­лье. В 1930 де­ле­гат 5-го кон­грес­са Крас­но­го ин­тер­на­цио­на­ла проф­сою­зов, про­хо­див­ше­го в Мо­ск­ве. В нач. 1930-х гг. пе­ре­шёл на на­цио­на­ли­стич. по­зи­ции. Вес­ной 1937 пе­ре­ехал в Ал­жир, ос­но­вал и воз­гла­вилПар­тию ал­жир­ско­го на­ро­да. Под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны франц. ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, в авг. 1937 – авг. 1939, окт. 1939 – ию­не 1946 на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В но­яб. 1946 ос­но­вал и воз­гла­вил Дви­же­ние за тор­же­ст­во де­мо­кра­тич. сво­бод (МТЛД). В мае 1952 за ан­ти­фран­цуз­ские вы­сту­п­ле­ния вы­слан под над­зор во Фран­цию . В но­яб. 1954 вер­нул­ся на ро­ди­ну и при­нял ак­тив­ное уча­стие в нац.-де­мо­кра­тич. ре­во­лю­ции, соз­дал Ал­жир­ское нац. дви­же­ние. Пы­тал­ся ут­вер­дить­ся в ро­ли ли­де­ра ре­во­лю­ции. По­тер­пев не­уда­чу, вме­сте со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми всту­пил в про­ти­во­бор­ст­во с Фрон­том на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния (ФНО), в ко­то­ром объ­е­ди­ни­лись пред­ста­ви­те­ли ра­ди­каль­но­го кры­ла МТЛД. По­сле при­хо­да к вла­сти ФНО и про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ал­жи­ра в 1962 эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Сочинение:

Mémoires 1898–1938. Alger, 2006.