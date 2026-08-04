МЕССАЛИ ХАДЖ Ахмед
Политический деятель Алжира.
В 1918–21 служил во франц. армии. За протурецкие симпатии и пропаганду кемализма (см. в статьях «Кемалистская революция», «Кемалистские реформы») неск. раз подвергался арестам. После увольнения из армии проживал в Париже. В 1924–30 состоял во Французской коммунистической партии и федерации «Межколониальный союз», объединявшей выходцев из франц. сев.-афр. колоний. В 1926 принял участие в создании политич. партии «Североафриканская звезда»; с июня того же года её генеральный секретарь, с янв. 1928 председатель. В 1927 участвовал в работе антиимпериалистич. конгресса в Брюсселе, стал одним из учредителей Антиимпериалистич. лиги. После запрета в 1929 «Сев.-афр. звезды» руководил её деятельностью в подполье. В 1930 делегат 5-го конгресса Красного интернационала профсоюзов, проходившего в Москве. В нач. 1930-х гг. перешёл на националистич. позиции. Весной 1937 переехал в Алжир, основал и возглавилПартию алжирского народа. Подвергался преследованиям со стороны франц. колониальных властей, в авг. 1937 – авг. 1939, окт. 1939 – июне 1946 находился в заключении. В нояб. 1946 основал и возглавил Движение за торжество демократич. свобод (МТЛД). В мае 1952 за антифранцузские выступления выслан под надзор во Францию. В нояб. 1954 вернулся на родину и принял активное участие в нац.-демократич. революции, создал Алжирское нац. движение. Пытался утвердиться в роли лидера революции. Потерпев неудачу, вместе со своими сторонниками вступил в противоборство с Фронтом национального освобождения (ФНО), в котором объединились представители радикального крыла МТЛД. После прихода к власти ФНО и провозглашения независимости Алжира в 1962 эмигрировал во Францию.
Сочинение:
Mémoires 1898–1938. Alger, 2006.