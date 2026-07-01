МЕСРОПМАШТОЦ
Армянский просветитель, миссионер, поэт, переводчик; святой Армянский апостольской церкви и Армянской католической церкви.
Основными источниками сведений о жизни М. М. являются труды его учеников: «Житие Маштоца» Корюна, «История Армении» Мовсеса Хоренаци, «История Армении» Лазаря Парпеци (все – 2-я пол. 5 в.). Родился в семье крестьянина (по др. сведениям, небогатого дворянина). Знал сир., перс. и греч. языки. С 385 состоял на воен. службе у арм. царя Хосрова III в Вагаршапате, служил писцом и секретарём в царской канцелярии. В 392–393 обратился в христианство. В 395, покинув царский двор, принял монашеский постриг и начал проповедовать христианство. В 404 возведён в сан вардапета (архимандрита).
Стремление сохранить политич. и культурную самобытность арм. народа после раздела Великой Армении (387) побудило М. М. начать работу по созданию арм. алфавита. Начинание встретило поддержку католикоса Саака Партева (387–439), царя Врамшапуха Аршакуни (389–414) и было одобрено решением Вагаршапатского церковного собора. Сначала М. М. и Саак Партев попытались возродить и приспособить для совр. арм. языка т. н. Данииловы письмена – обнаруженный в кон. 4 в. или в нач. 5 в. сир. епископом Даниилом древний алфавит (по некоторым данным, созданный для арм. языка более ранней эпохи), который к 404 привезли в Армению, однако по прошествии 2 лет отказались от его применения, т. к. он не в полной мере отражал фонетику арм. яз. 5 в. Вместе с группой учеников М. М. совершил путешествие в Сев. Месопотамию, работал в книгохранилище г. Эдесса, изучая алфавиты разл. языков и принципы письма, и в 405–406 создал арм. алфавит (см. Армянское письмо). В 406 он отправился в г. Самосата, где при участии греч. писца и каллиграфа Ропаноса (Руфина) придал буквам окончат. графич. форму. Вернувшись в Армению, М. М. определил фонетич. и орфографич. нормы древнеармянского письменно-лит. языка, а также направление письма слева направо (как в греч. языке).
В 406 при поддержке Саака Партева основал в Вагаршапате семинарию – первую высшую школу христианской Армении, устроенную по образцу греч. школ. С этого времени миссионерская деятельность М. М. сочетала в себе евангельскую проповедь с обучением грамоте. М. М. возглавил обучение царского двора и процесс создания нац. школ во всех областях Древней Армении. Программа школ предусматривала на начальном этапе обучение родному языку и в дальнейшем – преподавание на арм. яз. всех общеобразоват. предметов: наряду с религ. дисциплинами сюда входили курсы арм. грамматики, основ ораторского иск-ва, философии, греч. и сир. языков и др. М. М. составил первый учебник и разработал методику преподавания арм. языка.
В 410-е гг. арм. алфавит был распространён уже в б. ч. Вост. Армении. М. М. проповедовал христианство и основывал школы в сопредельных с Арменией Иберии (409) иКавказской Албании (с 423); существует гипотеза о причастности М. М. к созданию грузинской (408) и агванской (422) письменности. Предположительно в марте – апр. 420 М. М. был принят римским имп. Феодосием II и получил от него разрешение на просветительскую деятельность в Зап. Армении, поддержанное также архиеп. Константинопольским Аттиком (406–425). Первые арм. школы в Зап. Армении были созданы в 420–422. В этот же период М. М. вёл ожесточённую борьбу против гностич. секты борборитов. В 428 назначен местоблюстителем католикоса на время отсутствия Саака Партева. В кон. 420-х гг. М. М. вновь посетил Зап. Армению. Визант. казна оплачивала просветительскую деятельность М. М.; однако его и Саака Партева неоднократно обвиняли в том, что они не обратились к визант. учёным за помощью в создании арм. письма, продемонстрировав тем самым стремление арм. церкви выйти из-под визант. влияния.
В 406–435 вместе с учениками и при участии католикоса Саака Партева М. М. осуществил перевод Библии на арм. яз. с использованием нового алфавита. Созданная на основе сир. текста (Пешитта) и сверенная с греч. вариантом (Септуагинта), Библия М. М. была признана потомками «царицей переводов» (М. В. де Лароз) и заложила основы арм. лит. языка. Собственно М. М. принадлежит гл. обр. перевод Нового Завета. Совм. с Сааком Партевом он составил первые литургию, служебник и часослов Армянской апостольской церкви. В последние годы занимался преим. переводами, писал духовные стихотворения, богословские трактаты. М. М. считается основоположником арм. лит-ры и патристики, автором сб-ка духовных наставлений «Многовещательные речи» («Ахчапатум») и «Покаянных канонов». Один из первых авторов церковных песнопений на арм. яз. – кцурдов. В поэзии М. М. представлены первые образцы арм. стихотв. размеров, начатки рифмы. Переводил богослужебные тексты, др.-греч. философов, богословов, грамматиков; «Хронику» и «Церковную историю» Евсевия Кесарийского, и др.
Среди учеников М. М.: крупнейшие арм. богословы и философы, историографы и учёные 5 в. Езник Кохбаци, Овсеп Вайоцдзореци, Иоанн Екехецаци, Иоанн Пахнаци, Тирайр Хордзенаци, Мушэ Таронаци, Абраам Зенанкаци. Дни памяти святого: в субботу, на 14-й день после Передового поста (за неделю до Великого поста), в четверг на 33-й день после Пятидесятницы и в 4-ю субботу после Воздвижения Св. Креста Господня (день памяти Святых Переводчиков).
Сочинение:
Шаракан: из армянской поэзии V– XV вв. / Пер. и послесл. С. Золяна; сост. и прим. С. Золяна, Н. Тагмизяна. Ер., 1990. С. 27–30, 160.
Дополнительная литература:
Тер-Мовсесян М. История перевода Библии на армянский язык. СПб., 1902;
Абегян М. История древнеармянской литературы. Ер., 1948. Т. 1;
Севак Г.Г. Месроп Маштоц. Создание армянских письмен и словесности. Ер., 1962;
Месроп Маштоц: Сб. статей. Ер., 1963 (на арм. яз.);
Туманян Э.Г. Еще раз о Месропе Маштоце – создателе армянского алфавита // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1968. Т. 27. Вып. 5;
Корюн. Житие Маштоца. Ер., 1981.
Автор статьи: Б. С. Зулумян.