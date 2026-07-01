МЕСРОПМАШТОЦ

Армянский про­све­ти­тель, мис­сио­нер , по­эт, пе­ре­во­дчик; свя­той Армянский апо­столь­ской церк­ви и Армянской ка­то­лической церк­ви.

Основными ис­точ­ни­ка­ми све­де­ний о жиз­ни М. М. яв­ля­ют­ся тру­ды его уче­ни­ков: «Жи­тие Маш­то­ца» Ко­рю­на, «Ис­то­рия Ар­ме­нии» Мов­се­са Хо­ре­на­ци, «Ис­то­рия Ар­ме­нии» Ла­за­ря Пар­пе­ци (все – 2-я пол. 5 в.). Ро­дил­ся в се­мье кре­сть­я­ни­на (по др. све­де­ни­ям, не­бо­га­то­го дво­ря­ни­на). Знал сир., перс. и греч. язы­ки. С 385 со­сто­ял на во­ен. служ­бе у арм. ца­ря Хос­ро­ва III в Ва­гар­ша­па­те, слу­жил пис­цом и сек­ре­та­рём в цар­ской кан­це­ля­рии. В 392–393 об­ра­тил­ся в хри­сти­ан­ст­во. В 395, по­ки­нув цар­ский двор, при­нял мо­на­ше­ский по­стриг и на­чал про­по­ве­до­вать хри­сти­ан­ст­во. В 404 воз­ве­дён в сан вар­да­пе­та (ар­хи­ман­д­ри­та).

Стрем­ле­ние со­хра­нить по­ли­тич. и куль­тур­ную са­мо­быт­ность арм. на­ро­да по­сле раз­де­ла Ве­ли­кой Ар­ме­нии (387) по­бу­ди­ло М. М. на­чать ра­бо­ту по соз­да­нию арм. ал­фа­ви­та. На­чи­на­ние встре­ти­ло под­держ­ку ка­то­ли­ко­са Саа­ка Пар­те­ва (387–439), ца­ря Врам­ша­пу­ха Ар­ша­ку­ни (389–414) и бы­ло одоб­ре­но ре­ше­ни­ем Ва­гар­ша­пат­ско­го цер­ков­но­го со­бо­ра. Сна­ча­ла М. М. и Са­ак Пар­тев по­пы­та­лись воз­ро­дить и при­спо­со­бить для совр. арм. язы­ка т. н. Да­нии­ло­вы пись­ме­на – об­на­ру­жен­ный в кон. 4 в. или в нач. 5 в. сир. епи­ско­пом Да­нии­лом древ­ний ал­фа­вит (по не­ко­то­рым дан­ным, соз­дан­ный для арм. язы­ка бо­лее ран­ней эпо­хи), ко­то­рый к 404 при­вез­ли в Ар­ме­нию, од­на­ко по про­ше­ст­вии 2 лет от­ка­за­лись от его при­ме­не­ния, т. к. он не в пол­ной ме­ре от­ра­жал фо­не­ти­ку арм. яз. 5 в. Вме­сте с груп­пой уче­ни­ков М. М. со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Сев. Ме­со­по­та­мию, ра­бо­тал в кни­го­хра­ни­ли­ще г. Эдес­са, изу­чая ал­фа­ви­ты разл. язы­ков и прин­ци­пы пись­ма, и в 405–406 соз­дал арм. ал­фа­вит (см. Ар­мян­ское пись­мо). В 406 он от­пра­вил­ся в г. Са­мо­са­та, где при уча­стии греч. пис­ца и кал­ли­гра­фа Ро­па­но­са (Ру­фи­на) при­дал бу­к­вам окон­чат. гра­фич. фор­му. Вер­нув­шись в Ар­ме­нию, М. М. оп­ре­де­лил фо­не­тич. и ор­фо­гра­фич. нор­мы древ­не­ар­мян­ско­го пись­мен­но-лит. язы­ка, а так­же на­прав­ле­ние пись­ма сле­ва на­пра­во (как в греч. язы­ке).

В 406 при под­держ­ке Саа­ка Пар­те­ва ос­но­вал в Ва­гар­ша­па­те се­ми­на­рию – пер­вую выс­шую шко­лу хри­сти­ан­ской Ар­ме­нии, уст­ро­ен­ную по об­раз­цу греч. школ. С это­го вре­ме­ни мис­сио­нер­ская дея­тель­ность М. М. со­че­та­ла в се­бе еван­гель­скую про­по­ведь с обу­че­ни­ем гра­мо­те. М. М. воз­гла­вил обу­че­ние цар­ско­го дво­ра и про­цесс соз­да­ния нац. школ во всех об­лас­тях Древ­ней Ар­ме­нии . Про­грам­ма школ пре­ду­смат­ри­ва­ла на на­чаль­ном эта­пе обу­че­ние род­но­му язы­ку и в даль­ней­шем – пре­по­да­ва­ние на арм. яз. всех обще­об­ра­зо­ват. пред­ме­тов: на­ря­ду с ре­лиг. дис­ци­п­ли­на­ми сю­да вхо­ди­ли кур­сы арм. грам­ма­ти­ки, ос­нов ора­тор­ско­го иск-ва, фи­ло­со­фии, греч. и сир. язы­ков и др. М. М. со­ста­вил пер­вый учеб­ник и раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку пре­по­да­ва­ния арм. язы­ка.

В 410-е гг. арм. ал­фа­вит был рас­про­стра­нён уже в б. ч. Вост. Ар­ме­нии. М. М. про­по­ве­до­вал хри­сти­ан­ст­во и ос­но­вы­вал шко­лы в со­пре­дель­ных с Ар­ме­ни­ей Ибе­рии (409) иКав­каз­ской Ал­ба­нии (с 423); су­ще­ст­ву­ет ги­по­те­за о при­ча­ст­но­сти М. М. к соз­да­нию гру­зин­ской (408) и аг­ван­ской (422) пись­мен­но­сти. Пред­по­ло­жи­тель­но в мар­те – апр. 420 М. М. был при­нят рим­ским имп. Фео­до­си­ем II и по­лу­чил от не­го раз­ре­ше­ние на про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность в Зап. Ар­ме­нии, под­дер­жан­ное так­же ар­хи­еп. Кон­стан­ти­но­поль­ским Ат­ти­ком (406–425). Пер­вые арм. шко­лы в Зап. Ар­ме­нии бы­ли соз­да­ны в 420–422. В этот же пе­ри­од М. М. вёл ожес­то­чён­ную борь­бу про­тив гно­стич. сек­ты бор­бо­ри­тов. В 428 на­зна­чен ме­сто­блю­сти­те­лем ка­то­ли­ко­са на вре­мя от­сут­ст­вия Саа­ка Пар­те­ва. В кон. 420-х гг. М. М. вновь по­се­тил Зап. Ар­ме­нию. Ви­зант. каз­на оп­ла­чи­ва­ла про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность М. М.; од­на­ко его и Саа­ка Пар­те­ва не­од­но­крат­но об­ви­ня­ли в том, что они не об­ра­ти­лись к ви­зант. учё­ным за по­мо­щью в соз­да­нии арм. пись­ма, про­де­мон­ст­ри­ро­вав тем са­мым стрем­ле­ние арм. церк­ви вый­ти из-под ви­зант. влия­ния.

В 406–435 вме­сте с уче­ни­ка­ми и при уча­стии ка­то­ли­ко­са Саа­ка Пар­те­ва М. М. осу­ще­ст­вил пе­ре­вод Биб­лии на арм. яз. с ис­поль­зо­ва­ни­ем но­во­го ал­фа­ви­та. Со­здан­ная на ос­но­ве сир. тек­ста (Пе­шит­та) и све­рен­ная с греч. ва­ри­ан­том (Сеп­туа­гин­та), Биб­лия М. М. бы­ла при­зна­на по­том­ка­ми «ца­ри­цей пе­ре­во­дов» (М. В. де Лароз) и за­ло­жи­ла ос­но­вы арм. лит. язы­ка. Соб­ст­вен­но М. М. при­над­ле­жит гл. обр. пе­ре­вод Но­во­го За­ве­та . Совм. с Саа­ком Пар­те­вом он со­ста­вил пер­вые ли­тур­гию, слу­жеб­ник и ча­со­слов Ар­мян­ской апо­столь­ской церк­ви. В по­след­ние го­ды за­ни­мал­ся пре­им. пе­ре­во­да­ми, пи­сал ду­хов­ные сти­хо­тво­ре­ния, бо­го­слов­ские трак­та­ты. М. М. счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком арм. лит-ры и пат­ри­сти­ки, ав­то­ром сб-ка ду­хов­ных на­став­ле­ний «Мно­го­ве­ща­тель­ные ре­чи» («Ах­ча­па­тум») и «По­ка­ян­ных ка­но­нов». Один из пер­вых ав­то­ров цер­ков­ных пес­но­пе­ний на арм. яз. – кцур­дов. В по­эзии М. М. пред­став­ле­ны пер­вые об­раз­цы арм. сти­хотв. раз­ме­ров, на­чат­ки риф­мы. Пе­ре­во­дил бо­го­слу­жеб­ные тек­сты, др.-греч. фи­ло­со­фов, бо­го­сло­вов, грам­ма­ти­ков; «Хро­ни­ку» и «Цер­ков­ную ис­то­рию» Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го, и др.

Сре­ди уче­ни­ков М. М.: круп­ней­шие арм. бо­го­сло­вы и фи­ло­со­фы, ис­то­рио­гра­фы и учё­ные 5 в. Ез­ник Кох­ба­ци, Ов­сеп Вай­оцд­зо­ре­ци, Ио­анн Еке­хе­ца­ци, Ио­анн Пах­на­ци, Ти­райр Хорд­зе­на­ци, Му­шэ Та­ро­на­ци, Аб­ра­ам Зе­нан­ка­ци. Дни па­мя­ти свя­то­го: в суб­бо­ту, на 14-й день по­сле Пе­ре­до­во­го по­ста (за не­де­лю до Ве­ли­ко­го по­ста), в чет­верг на 33-й день по­сле Пя­ти­де­сят­ни­цы и в 4-ю суб­бо­ту по­сле Воз­дви­же­ния Св. Кре­ста Гос­под­ня (день па­мя­ти Свя­тых Пе­ре­во­дчи­ков).

Сочинение:

Ша­ра­кан: из ар­мян­ской по­эзии V– XV вв. / Пер. и по­слесл. С. Зо­ля­на; сост. и прим. С. Зо­ля­на, Н. Таг­ми­зя­на. Ер., 1990. С. 27–30, 160.

Дополнительная литература:

Тер-Мов­се­сян М. Ис­то­рия пе­ре­во­да Биб­лии на ар­мян­ский язык. СПб., 1902;

Абе­гян М. Ис­то­рия древ­не­ар­мян­ской ли­те­ра­ту­ры. Ер., 1948. Т. 1;

Се­вак Г.Г. Мес­роп Маш­тоц. Соз­да­ние ар­мян­ских пись­мен и сло­вес­но­сти. Ер., 1962;

Мес­роп Маш­тоц: Сб. ста­тей. Ер., 1963 (на арм. яз.);

Ту­ма­нян Э.Г. Еще раз о Мес­ро­пе Маш­то­це – соз­да­те­ле ар­мян­ско­го ал­фа­ви­та // Изв. АН СССР. Сер. ли­те­ра­ту­ры и язы­ка. 1968. Т. 27. Вып. 5;

Ко­рюн. Жи­тие Маш­то­ца. Ер., 1981.

Автор статьи: Б. С. Зу­лу­мян.