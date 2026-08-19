МЕСОПОТАМИЯ

Месопотамия (от древнегреч . μέσος — «между» и ποταμός — «река»; в русской литературе также используются термины «Междуречье» и «Двуречье») — историко-географическая область в Передней Азии, расположенная между реками Тигр на востоке и Евфрат на западе. Северной границей М. служит Армянское нагорье, южной — Персидский залив. В настоящее время на этой территории располагаются государства Ирак, Кувейт, Сирия (восточная часть) и Турция (юго-восточная часть). Принято различать верхнюю М., самоорошаемую область холмов и плато на севере, и нижнюю М., аллювиальную равнину от Багдада до Персидского залива, где практиковалось ирригационное земледелие.

Впервые топоним М. упоминается в «Анабасисе Александра», сочинении Арриана из Никомедии (II в. н. э.) по отношению к региону, который в настоящее время называется верхней М. Предполагается, что термин М. был древнегреческим переводом с одного из семитских языков: как источники называются арамейский термин «beyn nahrin» «между рек» и аккадские термины старовавилонского периода «eqel berit nari» «область между рекой» и «mat biritim» «страна посередине», относящиеся к излучине Евфрата в западной части верхней М.

Сложно сказать, имело ли понятие «земли между реками» какое-либо значение для самих жителей М. Единственная похожая формулировка встречается в XVIII в. до н. э. в надписях правителя царства Верхней Месопотамии Шамши-Адада, который называет себя тем, «кто объединил страну между Тигром и Евфратом (berit Idiglat u Purattim)» (имея в виду, однако, только Верхнюю М.).

Термин М. используется в более широком смысле для обозначения одной из древнейших цивилизаций, которая существовала и развивалась в этом регионе с IV по I тысячелетие до н. э. и которая показывает важные этапы эволюции человечества: образование городов и государств, появление письма и административного аппарата.

Месопотамская цивилизация складывалась из различных этнических компонентов и политических образований, объединенных общими до известной степени способами хозяйствования (такими как, например, ирригационное земледелие, выращивание злаковых и финиковых культур), культурными традициями, социальным устройством, верованиями и письмом.

Корни «месопотамской цивилизации» восходят к началу неолита, когда в X—IX тысячелетия до н. э. на территории Плодородного полумесяца начинается переход к оседлому сельскому хозяйству. В самом регионе междуречья этот процесс происходит в VII тысячелетии до н. э. В IV тысячелетии до н. э. (т. н. период Урука ) возникают первые города-государства. В конце IV тысячелетия до н. э. появляется письмо, которое постепенно превращается в клинопись. Обнаруженные археологами клинописные документы позволяют изучить разные аспекты жизни государственных образований, существовавших на территории М.

В III тысячелетии до н. э. в М. существовало множество небольших городов-государств (Урук, Ур , Киш, Ниппур, Лагаш и др.), население которых говорило на шумерском языке. Постепенно в северные регионы М. приходят семитские племена, принося с собой аккадский язык. В конце III тыс. до н. э. Аккадское царство и Царство III династии Ура последовательно предпринимают две попытки объединения большой части М.

В 1-й половине II тысячелетия до н. э. несколько династий шумерского и аморейского происхождения оспаривают господство в регионе ( Исин , Ларса , Мари , царство Верхней Месопотамии, Вавилон ). Во 2-й половине II тысячелетия до н. э. власти над обширными частями М. добиваются касситы (Вавилон), хурриты ( Митанни ) и ассирийцы ( Ассирия ). Месопотамская культура в этот период оказывает большое влияние на весь Ближний Восток, о чем свидетельствует распространение клинописного письма, широко используемого не только в М., но и в Иране, Анатолии и Леванте .

К I тысячелетию до н. э. расширяется Ассирийская империя, которая в апогее своего расцвета, в VII в. до н. э., простирается от Ирана до Египта. В этот период территория М. подверглась еще одной экспансии западно-семитского населения — арамеев , которые постепенно расселяются по территории М. На смену Ассирийской империи в VII—VI вв. до н. э. приходит Вавилонская империя. В 539 до н. э. М. на два века переходит под контроль персидской династии Ахеменидов , становясь одной из сатрапий Персидской империи. После завоевания М. в 330 до н. э. Александром Македонским и прихода Селевкидов начинается эллинистический период истории М. В середине II в. до н. э. селевкидская династия сменяется парфянской династией Аршакидов . Последний клинописный документ, найденный на территории М. датируется I в. н. э.

Лит .: Finkelstein J. J. Mesopotamia // Journal of Near Eastern Studies. Vol. 21. 1962. P. 73—92; Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации / Пер. с англ. М. Н. Ботвинника. М., 1990; Крамер С. Н. История начинается в Шумере / Пер. с англ. Ф. Л. Мендельсона. М., 1991; Rollig W. Mesopotamien // Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie. Bd 8 (1—2). 1993. S. 94; Гласснер Ж.-Ж. Месопотамия / Пер. с фр. Л. С. Самуйлова. М., 2012; A Companion to Assyria / Ed. by E. Frahm. Hoboken (NJ), 2017; Beaulieu P.-A. A history of Babylon, 2200 BC — AD 75. Hoboken (NJ), 2018. О. В. Попова.