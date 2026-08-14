МЕШТРОВИЧ ИВАН

МЕШТРОВИЧ ИВАН - хорватский скульп­тор.

Сын рез­чи­ка по кам­ню; ра­бо­тал в мас­тер­ской ка­ме­но­тё­са в Спли­те (1900 год). Учил­ся в вен­ской АХ (1901-1905 годы) у Э. фон Хелль­ме­ра, Х. Бит­тер­ли­ха и О. Ваг­не­ра, ока­зав­ше­го влия­ние (на­ря­ду с О. Ро­де­ном и Э.А. Бур­де­лем) на ран­нее твор­че­ст­во Мештровича. Уча­ст­во­вал в вы­став­ках вен­ско­го Се­цес­сио­на. Ра­бо­тал в Па­ри­же (1908-1909, 1916-1917 годы), Ри­ме (1911-1914 годы), Лон­до­не (1915 год), Же­не­ве (1916 год), Ка­не (1917 год). По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны вер­нул­ся на ро­ди­ну. Пре­по­да­вал в АХ в За­гре­бе (профессор с 1922 года, рек­тор в 1923-1942 годах). В 1942 году из-за пре­сле­до­ва­ний хорватских на­цио­на­ли­стов-ус­та­шей уе­хал в Рим, за­тем в Швей­ца­рию. С 1947 года ра­бо­тал в США - в городе Си­ра­ку­зы (штат Нью-Йорк, до 1955 года), за­тем в Са­ут-Бен­де; так­же пре­по­да­вал.

Ран­ние ра­бо­ты от­ме­че­ны бли­зо­стью к сим­во­лиз­му и сти­ли­сти­ке мо­дер­на («Фон­тан Жиз­ни» в За­гре­бе, брон­за, 1905 год). В зре­лом твор­че­ст­ве Мештровича, про­ни­зан­ном па­фо­сом национального воз­ро­ж­де­ния, не­оклас­си­ци­стическая це­ло­ст­ность и мо­ну­мен­таль­ность объ­ё­мов, обоб­щён­ность ли­ней­ных рит­мов со­че­та­ют­ся по­рой с чер­та­ми де­ко­ра­тив­ной сти­ли­за­ции. Са­мым зна­чительным соз­да­ни­ем Мештровича до 1-й ми­ро­вой вой­ны был про­ект хра­ма-мо­ну­мен­та в па­мять бит­вы на Ко­со­вом По­ле (1908-1910 годы; отдельные фи­гу­ры - брон­за, ка­мень, Народный му­зей, Бел­град). В 1920-е годы соз­дал па­мят­ни­ки дея­те­лям отечественной ис­то­рии и куль­ту­ры - М. Ма­ру­ли­чу в Спли­те (1924 год) и Й.Ю. Штрос­май­е­ру в За­гре­бе (1925-1926 годы), но­сив­шие ка­мер­ный ха­рак­тер; гран­ди­оз­ный па­мят­ник хорватскому епи­ско­пу X века Гри­го­рию Нин­ско­му в Спли­те (брон­за, 1926-1927 годы) и ряд ме­мо­ри­аль­ных ком­плек­сов (в том числе ро­ди­те­лей скульп­то­ра в Ота­ви­це, 1927-1930 годы). Гар­мо­ническим син­те­зом скульп­ту­ры, ар­хи­тек­ту­ры и пей­заж­но­го ок­ру­же­ния, стро­гой про­сто­той форм от­ли­ча­ет­ся соз­дан­ный Мештровичем па­мят­ник Не­из­вест­но­му Сол­да­ту на вер­ши­не го­ры Ава­ла близ Бел­гра­да (гра­нит, брон­за, 1934-1938 годы) - подъ­ём к не­му пред­став­ля­ет со­бой ле­ст­ни­цу, об­рам­лён­ную че­ре­дой стел с тра­ур­ны­ми фа­ке­ла­ми. Об­ра­щал­ся так­же к жан­ру стан­ко­вой пла­сти­ки, соз­да­вая обоб­щён­ные об­ра­зы («Вос­по­ми­на­ние», 1908 год, Народный му­зей, Бел­град; «Моя мать», 1909 год; «Ди­тя обе­то­ван­ное», 1927 год; «Иов», 1946 год, все - га­ле­рея Меш­тро­ви­ча, Сплит). Ока­зал боль­шое влия­ние на соз­да­ние югославской скульп­тур­ной шко­лы XX века.

За­ни­мал­ся так­же жи­во­пи­сью. В 1952 году в Спли­те, в До­ме-мас­тер­ской Мештровича, по­стро­ен­ном им по собственному про­ек­ту, бы­ла от­кры­та га­ле­рея скульп­то­ра.

Сочинение:

Razgovori s Michelangelom. Zagreb, 2007.