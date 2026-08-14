МЕШТРОВИЧ ИВАН
МЕШТРОВИЧ ИВАН - хорватский скульптор.
Сын резчика по камню; работал в мастерской каменотёса в Сплите (1900 год). Учился в венской АХ (1901-1905 годы) у Э. фон Хелльмера, Х. Биттерлиха и О. Вагнера, оказавшего влияние (наряду с О. Роденом и Э.А. Бурделем) на раннее творчество Мештровича. Участвовал в выставках венского Сецессиона. Работал в Париже (1908-1909, 1916-1917 годы), Риме (1911-1914 годы), Лондоне (1915 год), Женеве (1916 год), Кане (1917 год). После 1-й мировой войны вернулся на родину. Преподавал в АХ в Загребе (профессор с 1922 года, ректор в 1923-1942 годах). В 1942 году из-за преследований хорватских националистов-усташей уехал в Рим, затем в Швейцарию. С 1947 года работал в США - в городе Сиракузы (штат Нью-Йорк, до 1955 года), затем в Саут-Бенде; также преподавал.
Ранние работы отмечены близостью к символизму и стилистике модерна («Фонтан Жизни» в Загребе, бронза, 1905 год). В зрелом творчестве Мештровича, пронизанном пафосом национального возрождения, неоклассицистическая целостность и монументальность объёмов, обобщённость линейных ритмов сочетаются порой с чертами декоративной стилизации. Самым значительным созданием Мештровича до 1-й мировой войны был проект храма-монумента в память битвы на Косовом Поле (1908-1910 годы; отдельные фигуры - бронза, камень, Народный музей, Белград). В 1920-е годы создал памятники деятелям отечественной истории и культуры - М. Маруличу в Сплите (1924 год) и Й.Ю. Штросмайеру в Загребе (1925-1926 годы), носившие камерный характер; грандиозный памятник хорватскому епископу X века Григорию Нинскому в Сплите (бронза, 1926-1927 годы) и ряд мемориальных комплексов (в том числе родителей скульптора в Отавице, 1927-1930 годы). Гармоническим синтезом скульптуры, архитектуры и пейзажного окружения, строгой простотой форм отличается созданный Мештровичем памятник Неизвестному Солдату на вершине горы Авала близ Белграда (гранит, бронза, 1934-1938 годы) - подъём к нему представляет собой лестницу, обрамлённую чередой стел с траурными факелами. Обращался также к жанру станковой пластики, создавая обобщённые образы («Воспоминание», 1908 год, Народный музей, Белград; «Моя мать», 1909 год; «Дитя обетованное», 1927 год; «Иов», 1946 год, все - галерея Мештровича, Сплит). Оказал большое влияние на создание югославской скульптурной школы XX века.
Занимался также живописью. В 1952 году в Сплите, в Доме-мастерской Мештровича, построенном им по собственному проекту, была открыта галерея скульптора.
Сочинение:
Razgovori s Michelangelom. Zagreb, 2007.