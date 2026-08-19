МЕШТЕРХАЗИ ЛАЙОШ
МЕШТЕРХАЗИ ЛАЙОШ - венгерский писатель.
Окончил Будапештский университет (1937 год). После 1945 года работал журналистом, редактором; в 1945-1947 годах находился на партийной работе (секретарь райкома Коммунистической партии Венгрии). Печатался c 1951 года [сборник рассказов «Без чудес» («Csodák nélkül»)]. Во многих сочинениях отдал дань эстетике социалистического реализма: адресованный юношеству роман о героях Венгерской советской республики 1919 года «В нескольких шагах граница» («Pár lépés a határ», 1958 год, русский перевод 1959 года) и прочих. Творчество Мештерхази 1960-1970-х годов отличают тонкий психологизм, склонность к иносказанию: романы «Пора невинности» («Az ártatlanság kora», 1963 год), «Пора возмужания» («Férfikor», 1967 год), «Отцовское сердце» («Apaszív», 1971 год); сборник фантастических повестей и рассказов «Семпитернин» («Sempiternin», 1975 год) и другие. Наиболее значительное сочинение Мештерхази - философский роман «Загадка Прометея» («A Prométheusz-rejtély», 1973 год, русский перевод 1976 года). Среди других сочинений: сборник рассказов «Верность» («Hűség», 1952 год), роман «Светлые ветры» («Fényes szellők», 1956 год), сборники эссе и публицистики: «Говорить без приглашения» («Szólni szólítatlan», 1975 год), «Логика патриотизма» («A hazafiság logikája», 1983 год); драмы: «Одиннадцатая заповедь» («A tizenegyedik parancsolat», 1961 год, русский перевод 1962 года).
Сочинения:
Избранное. М., 1977;
Беру слово. М., 1987.