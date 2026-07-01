МЕШКОВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Российский и советский художник, доктор искусствоведческих наук, профессор.

Биография и творчество

Родился в городе Ельце в рабочей семье. Отец его был булочником. Уже в детские годы Василий помогал родне, зарабатывая тем, что рисовал иконы в Задонском монастыре. Так в то время реализовывалось его увлечение живописью и художественный талант.

Художественное образование получил в Москве. С 1882 по 1889 год он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Его наставниками были В.Д. Поленов , Е.С. Сорокин, И.М. Прянишников . Они оказали большое влияние на становление Василия Мешкова как художника-реалиста. Еще год Василий обучался в Петербурге, в Академии художеств. С 1893 года входил в Московское товарищество художников.

В 1890-е годы Мешков жил в Ельце. Там началась его активная творческая деятельность. Живописец писал портреты, пейзажи. Стиль его напоминал поздних передвижников. Портреты, созданные Мешковым, отличались глубоким психологизмом. Художник стремился проникнуть в человеческую суть и передать ее на холсте. Картины Мешкова раскрывали индивидуальные психологические черты персонажей. Рисунок у него отличался точностью и остротой. Среди портретов, написанных в этот период, можно отметить портрет Шаляпина, жены самого Василия Никитича, хирурга Постникова и др.

Тогда же Мешков писал жанровые картины - “Ослепший художник”, “Вечерняя серенада” и др., а также пейзажи.

События 1917 года внесли свои коррективы в развитие творческого потенциала Мешкова. Его работа вышла на новый уровень. С 1922 года Василий Никитич - член Ассоциации художников революционной России. Он пишет портреты деятелей коммунистической партии. Стоит отметить портреты Буденного , Сталина , Калинина , Дзержинского , Ворошилова и многих других крупных деятелей того времени. Также Мешков пишет многочисленные портреты рабочих, красноармейцев. Обращается к персонам советской культуры (Качалов, Москвин). Портреты, написанные Василием Мешковым, были по-прежнему глубоко точны и психологичны, исполнены правдивости и внутренней силы.

Василий Никитич занимался и преподавательской деятельностью. До 1917 года он был педагогом в школе живописи и рисования в Москве. Кстати, эту школу он сам же и организовал. А в 1937-1940 годах работал в Ленинграде, преподавал в Академии художеств .

Василий Никитич Мешков скончался в 1946 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.