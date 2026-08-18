МЕШКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕШКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, ме­це­нат , об­щественный дея­тель, ком­мер­ции со­вет­ник.

Из ме­щан. Окон­чил на­чаль­ное училище. В 1875-1877 годах на служ­бе в «Товариществе Волж­ско-Кам­ско­го па­ро­ход­ст­ва». В 1877 году ор­га­ни­зо­вал собственное де­ло, по­сте­пен­но его па­ро­ход­ст­во ста­ло од­ним из круп­ней­ших в Волж­ско-Кам­ском бас­сей­не. На­ла­дил еже­днев­ную поч­тово-пас­са­жир­скую ли­нию Пермь - Ка­зань - Ниж­ний Нов­го­род (про­тя­жён­ность около 1550 км). В 1913-1915 годах стал со­вла­дель­цем быв­ше­го «Товарищества па­ро­ход­ст­ва и транс­пор­ти­ро­ва­ния гру­зов Ф. и Г. Ка­мен­ских» (с 1915 года «Товарищество па­ро­ход­ст­ва и транс­пор­ти­ро­ва­ния гру­зов Ф. и Г. Ка­мен­ских и Н. Меш­ко­ва»). От­крыл ещё три еже­днев­ные па­ро­ход­ные ли­нии: Уфа - Ка­зань - Ниж­ний Нов­го­род (1570 км), Пермь - Со­ле­вар­ни (245 км), Пермь - Со­ле­вар­ни - Чер­дынь (416 км). Мешков был хо­зяи­ном при­ста­ней, скла­дов, мас­тер­ских, боль­шо­го уча­ст­ка Ни­же­го­род­ской яр­мар­ки «Вос­точ­ный ба­зар» с гос­ти­ни­цей, Су­хо­лож­ско­го це­мент­но­го за­во­да близ станции Бо­гда­но­вич Перм­ской железной дороги, яв­лял­ся ак­цио­не­ром ря­да ком­па­ний. Про­вёл изы­ска­ния для строи­тель­ст­ва же­лез­ной до­ро­ги от Орен­бур­га вдоль Западного При­ура­лья в Пе­чор­ский край, в 1914 году уч­ре­дил ак­цио­нер­ное общество Орен­бург-Уфим­ской железной дороги (строи­тель­ст­во не на­ча­лось в свя­зи с 1-й ми­ро­вой вой­ной ).

По по­ру­че­нию Перм­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы в пе­ри­од го­ло­да, по­сле­до­вав­ше­го за не­уро­жа­ем 1891 года, ор­га­ни­зо­вал за­го­тов­ку и дос­тав­ку в по­стра­дав­шие от не­уро­жая уез­ды гу­бер­нии 6,5 тысяч тонн се­мен­но­го зер­на. Глас­ный Перм­ской городской ду­мы, Перм­ско­го гу­берн­ско­го зем­ско­го со­б­ра­ния (1893-1901 годы). Один из ор­га­ни­за­то­ров бир­жи в Пер­ми, пер­вый председатель Перм­ско­го бир­же­во­го комитета (с 1901 года). Пе­ре­стро­ил по про­ек­ту архитектора А.Б. Тур­че­ви­ча за­бро­шен­ную усадь­бу за­во­дчи­ков Яков­ле­вых в Пер­ми, пре­вра­тив её в од­ну из наи­бо­лее из­вест­ных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей го­ро­да («Дом Меш­ко­ва», ны­не Перм­ский крае­вой му­зей). Жерт­во­вал зна­чительные сред­ст­ва на народные учи­ли­ща, вы­пла­чи­вал сти­пен­дии 200 сту­ден­там из чис­ла не­иму­щих. В 1902 году ор­га­ни­зо­вал в Пер­ми кур­сы для учи­те­лей на­чаль­ных школ, на ко­то­рые при­бы­ли Е.К. Бреш­ко-Бреш­ков­ская, Г.А. Гер­шу­ни; лек­ции чи­тал Н.К. Ми­хай­лов­ский. В 1904-1905 годах дом Мешкова в Пер­ми был явоч­ной квар­ти­рой для ре­во­лю­цио­не­ров раз­ных на­прав­ле­ний. По­мо­гал семь­ям ссыль­ных, вно­сил за­лог за аре­сто­ван­ных ре­во­лю­цио­не­ров, в Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов вы­пла­чи­вал жа­ло­ва­нье за­бас­тов­щи­кам. В 1902 и 1907 годах под­вер­гал­ся крат­ко­временным аре­стам. В Санкт-Пе­тер­бур­ге из­да­вал журнал «Ми­нув­шие го­ды» (1908 год; вы­хо­дил вме­сто за­кры­то­го вла­стя­ми журнала «Бы­лое»), а так­же (совместно с Г.А. Фаль­бор­ком) газету «Шко­ла и жизнь» (1910-1916 годы) и журнал «Рус­ский учи­тель» (1912-1913 годы). Один из ини­ци­а­то­ров от­кры­тия в Пер­ми уни­верси­те­та. По­жерт­во­вал 500 тысяч рублей и вы­стро­ен­ный им ком­плекс зда­ний До­ма про­све­ти­тель­ских уч­ре­ж­де­ний им. Е.И. Меш­ко­вой для раз­ме­ще­ния в Пер­ми от­де­ле­ния Пет­роградского университета (1916 год; в 1917 году пре­об­ра­зо­ва­но в Перм­ский университет, Мешков из­бран его почётным чле­ном). В 1917 году фи­нан­си­ро­вал на­учную экс­пе­ди­цию А.П. Кад­лу­бов­ско­го и П.С. Бо­го­слов­ско­го по Ура­лу и При­кам­ско­му краю, со­брав­шую бо­га­тый фольк­лор­ный, эт­но­гра­фический и ар­хео­ло­гический ма­те­ри­ал.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­ехал в Мо­ск­ву. В 1918 году соб­ст­вен­ность Мешкова на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на. В конце 1919 года он аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву Л.Б. Красина. Кон­суль­тант Транс­порт­но-пла­но­во­го от­де­ла Нар­ко­ма­та пу­тей со­об­ще­ния (1920-1931 годы).