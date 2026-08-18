МЕШКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕШКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский предприниматель, меценат, общественный деятель, коммерции советник.
Из мещан. Окончил начальное училище. В 1875-1877 годах на службе в «Товариществе Волжско-Камского пароходства». В 1877 году организовал собственное дело, постепенно его пароходство стало одним из крупнейших в Волжско-Камском бассейне. Наладил ежедневную почтово-пассажирскую линию Пермь - Казань - Нижний Новгород (протяжённость около 1550 км). В 1913-1915 годах стал совладельцем бывшего «Товарищества пароходства и транспортирования грузов Ф. и Г. Каменских» (с 1915 года «Товарищество пароходства и транспортирования грузов Ф. и Г. Каменских и Н. Мешкова»). Открыл ещё три ежедневные пароходные линии: Уфа - Казань - Нижний Новгород (1570 км), Пермь - Солеварни (245 км), Пермь - Солеварни - Чердынь (416 км). Мешков был хозяином пристаней, складов, мастерских, большого участка Нижегородской ярмарки «Восточный базар» с гостиницей, Сухоложского цементного завода близ станции Богданович Пермской железной дороги, являлся акционером ряда компаний. Провёл изыскания для строительства железной дороги от Оренбурга вдоль Западного Приуралья в Печорский край, в 1914 году учредил акционерное общество Оренбург-Уфимской железной дороги (строительство не началось в связи с 1-й мировой войной).
По поручению Пермской губернской земской управы в период голода, последовавшего за неурожаем 1891 года, организовал заготовку и доставку в пострадавшие от неурожая уезды губернии 6,5 тысяч тонн семенного зерна. Гласный Пермской городской думы, Пермского губернского земского собрания (1893-1901 годы). Один из организаторов биржи в Перми, первый председатель Пермского биржевого комитета (с 1901 года). Перестроил по проекту архитектора А.Б. Турчевича заброшенную усадьбу заводчиков Яковлевых в Перми, превратив её в одну из наиболее известных достопримечательностей города («Дом Мешкова», ныне Пермский краевой музей). Жертвовал значительные средства на народные училища, выплачивал стипендии 200 студентам из числа неимущих. В 1902 году организовал в Перми курсы для учителей начальных школ, на которые прибыли Е.К. Брешко-Брешковская, Г.А. Гершуни; лекции читал Н.К. Михайловский. В 1904-1905 годах дом Мешкова в Перми был явочной квартирой для революционеров разных направлений. Помогал семьям ссыльных, вносил залог за арестованных революционеров, в Революцию 1905-1907 годов выплачивал жалованье забастовщикам. В 1902 и 1907 годах подвергался кратковременным арестам. В Санкт-Петербурге издавал журнал «Минувшие годы» (1908 год; выходил вместо закрытого властями журнала «Былое»), а также (совместно с Г.А. Фальборком) газету «Школа и жизнь» (1910-1916 годы) и журнал «Русский учитель» (1912-1913 годы). Один из инициаторов открытия в Перми университета. Пожертвовал 500 тысяч рублей и выстроенный им комплекс зданий Дома просветительских учреждений им. Е.И. Мешковой для размещения в Перми отделения Петроградского университета (1916 год; в 1917 году преобразовано в Пермский университет, Мешков избран его почётным членом). В 1917 году финансировал научную экспедицию А.П. Кадлубовского и П.С. Богословского по Уралу и Прикамскому краю, собравшую богатый фольклорный, этнографический и археологический материал.
После Октябрьской революции 1917 года переехал в Москву. В 1918 году собственность Мешкова национализирована. В конце 1919 года он арестован, вскоре освобождён благодаря вмешательству Л.Б. Красина. Консультант Транспортно-планового отдела Наркомата путей сообщения (1920-1931 годы).