МЕШКО II

Мешко II (Мешко Ламберт; пол. Mieszko II Lambert) (990—10.05.1034, Познань) — король Польши (в 1025—1031), князь (в 1032—1034). Из династии Пястов, второй сын Болеслава I Храброго (князь Польши с 993, король в 1025) от его треть­его брака с дочерью лужицкого правителя Добромира — Эмнильдой (970/975—1017). В январе 1013 женился на Рихезе (Рыксе, ок. 995 — 1063), дочери пфальцграфа Лотарингского Эццо (955—1034) и Матильды Саксонской (979—1025), дочери императора Оттона II (955—983) и императрицы Феофано (ок. 960 — 991). Пришел к власти, вероятно, благодаря изгнанию из страны его старшего брата Безприма (987—1032). Коронован с разрешения папы Римского Иоанна XIX (1024—1033) вопреки желанию немецких правителей. В 1028 совершил набег на Саксонию, что вызвало ответное вторжение в Силезию императора Конрада II (1024—1039). Тогда же на польские земли вторглось войско киевского великого князя Ярослава Мудрого (1019—1054), поддерживавшего претензии на престол Безприма. В 1031 М. II был вынужден отказаться от королевского титула и покинуть страну, а Безприм получил власть и признал сюзеренитет императора. М. II бежал в Богемию. В 1032 при помощи чешского войска и после убийства Безприма он на время вернулся к власти, но уже в 1033 на съезде имперских князей его вновь заставили отречься от титула короля. Владел немецким, латинским и греческим языками. Был убит в результате заговора, вероятно, польскими феодалами. После его гибели в Польше начался период «языческого возрождения» и борьбы за власть. Его сын Казимир I Восстановитель (1016—1058) только в 1038 смог вернуться в Польшу и утвердить свою власть. Дочь М. II Гертруда (1025—1108) была замужем за великим князем Киевским Изяславом Ярославичем (1024/26—1078).

Лит. : Balzer O. Genealogia Piastow. Krakow, 2005; Muhle E. Die Piasten: Polen im Mittelalter. Munchen, 2011. М. М. Розинская.