МЕШХЕД

Мешхед ( перс. Машхад: место мученической кончины) — второй после Тегерана по населению город Ирана (3 млн человек, 2016) административный центр провинции Хорасан-Резави.

В 818 в селении Санабад близ древнего города Туса внезапно скончался восьмой шиитский имам Али бен Муса ар-Рида ( перс. имам Реза). Согласно преданию, он был отравлен по приказу аббасидского халифа ал-Мамуна. Место гибели имама и его гробница, над которой позднее был выстроен мавзолей, вскоре стали объектом поклонения шиитов и привлекали многочисленных паломников, а селение со временем стали называть Машхад ар-Рида. Оно выросло в город, название которого в обиходной речи сократилось до Машхад. С течением веков М. стал одним из наиболее почитаемых священных городов Ирана. Он неоднократно подвергался вторжениям и разрушению, но всякий раз отстраивался заново. В эпоху правления Тимуридов, а также при Надир-шахе Афшаре и его потомках М. был главным городом Хорасана. Стремительный рост населения М. наблюдается с середины ХХ в.: от 173 тыс. в 1950 до сегодняшних 3 млн, большинство из которых составляют персы. В городе проживает также значительное число туркмен, таджиков, пушунов, узбеков, хазарейцев. Обширный мемориально-культовый комплекс вокруг усыпальницы имама Резы посещают ежегодно до 20 млн паломников и туристов. В М. действует большое число высших учебных заведений, как религиозных, так и светских, в том числе один из крупнейших в стране университет имени Фирдоуси. В М. помимо многочисленных кустарных мастерских работают текстильная и табачная фабрики, предприятия обрабатывающей, химической, фармацевтической и пищевой промышленности. С 2011 в М. действует метрополитен .

Лит .: Saadat B. The Holy Shrine of Imam Reza, Mashhad. Vol. 1–4. Shiraz, 1976; Zabeth H. R. Landmarks of Mashhad. Alhoda (UK), 1999; Семенов И. История и достопримечательности провинций Ирана. М., 2016. В. Н. Зайцев.