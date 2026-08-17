МЕЩОВСК

МЕЩОВСК - го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Ка­луж­ской области, центр Ме­щов­ско­го района.

Население 4,4 тысячи человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на реке Ту­рея, в 21 км от железно-дорожной станции Куд­рин­ская.

Воз­ник во 2-й половине XII века на тер­ри­то­рии ле­то­пис­ной во­лос­ти «Зем­ля вя­ти­чей», вхо­див­шей в со­став Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва; кон­тро­ли­ро­вал важ­ную до­ро­гу из Ко­зель­ска в Мо­сальск. Со­сто­ял из двух не­за­ви­си­мо ук­ре­п­лён­ных час­тей - Ме­зец­ка (Ме­зеск, Мез­ческ, Ме­зо­чоск, Ме­зетцк, Ме­зыск) и Мещовска, по­это­му в ис­точ­ни­ках конца XIV - XV веков фи­гу­ри­ру­ет под эти­ми дву­мя на­зва­ния­ми. Пер­вое го­ро­ди­ще (Ме­зецк) - оваль­ной фор­мы (70×55 м), рас­по­ла­га­ет­ся в цен­тре современного Мещовска, на пра­вом бе­ре­гу реки Ту­рея, сре­ди на­хо­док - древне-русская и русская средне-вековая ке­ра­ми­ка XII-XVII веков. Вто­рое го­ро­ди­ще (Мещовск) на­хо­ди­лось на­про­тив пре­ды­ду­ще­го на том же бе­ре­гу ре­ки (унич­то­же­но в хо­де зем­ля­ных ра­бот во 2-й половине XX века); со­хра­ни­лись ос­тат­ки ва­ла, сре­ди на­хо­док пре­об­ла­да­ет древне-русская ке­ра­ми­ка XII-XIV веков. До начала XVI века од­но­вре­мен­но функ­цио­ни­ро­ва­ли оба го­род­ка, за­тем они по­сте­пен­но сли­лись в еди­ное це­лое под названием Мещовск.

С середины XIII века Мещовск и Мезецк вхо­дили в со­став вла­де­ний ка­ра­чев­ско­го князя Мсти­сла­ва Ми­хай­ло­ви­ча и его пря­мых на­след­ни­ков (смотрите в статье Вер­хов­ские кня­же­ст­ва). В 1360-е годы под­чи­нён вла­сти ли­товского князя Оль­гер­да. Впер­вые упо­мя­нут, на­ря­ду с Ме­зец­ком, в ле­то­пис­ном спи­ске «А се име­на всем гра­дом Рус­кым, дал­ним и ближ­ним», ме­ж­ду 1375 и 1381 годами, в раз­де­ле го­ро­дов, под­чи­нён­ных Великому княжеству Ли­тов­ско­му (ВКЛ) . С конца XIV века при­над­ле­жал пе­ре­мышль­ско­му князю Се­мё­ну Вла­ди­ми­ро­ви­чу. По­сле его отъ­ез­да в 1408 году на служ­бу в Мо­ск­ву кон­фи­ско­ван и стал цен­тром во­лос­ти в со­ста­ве Смо­лен­ской зем­ли. По при­ка­зу великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та по­жа­ло­ван в дер­жа­ние пред­ста­ви­те­лям та­рус­ских кня­зей - слу­жи­лым князь­ям Ан­д­рею Все­во­ло­до­ви­чу Шу­ти­хе и Дмит­рию Все­во­ло­до­ви­чу. Цен­тра­ми вла­де­ний пер­во­го из брать­ев ста­ли Ме­зецк и Огды­рев, а вто­ро­го - Мещовск и Кол­ко­ви­чи. В середине 1430-1440-х годов пра­ва на вла­де­ние Мещовском князь­ям Дмит­рию Все­во­ло­до­ви­чу, его пле­мян­ни­кам и на­след­ни­кам Фё­до­ру, Ро­ма­ну и Ива­ну Ан­д­рее­ви­чам Ме­зец­ким под­твер­ж­да­лись великими князь­я­ми ли­тов­ски­ми Си­гиз­мун­дом и Ка­зи­ми­ром IV Ягел­лон­чи­ком как их «вы­слу­га». Кня­зья Ме­зец­кие вла­де­ли Мещовском по «доль­ни­цам». В хо­де русско-ли­товской вой­ны 1492-1494 годов Мещовск и Ме­зецк пе­ре­шли под кон­троль Русского государства. По Мо­с­ков­ско­му ми­ру 1494 года кня­зья М.Р. Ме­зец­кий, В.И. и Ф.И. Огды­рев­ские по­лу­чи­ли пра­во вме­сте со свои­ми доль­ни­ца­ми и вот­чи­на­ми слу­жить великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу , по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года пе­ре­ход боль­шин­ст­ва вла­дель­цев Ме­зец­ко­го княжества на служ­бу в Мо­ск­ву был при­знан ли­товской сто­ро­ной. В 1504 году Иван III за­ве­щал Ме­зецк вме­сте с его во­лос­тя­ми, по­гос­та­ми и сё­ла­ми сво­ему сы­ну - уг­лич­ско­му князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу Жил­ке. В 1521-1523 годах Мещовском вла­дел нов­го­род-се­вер­ский князь Ва­си­лий Ива­но­вич Ше­мя­чич. Бу­ду­чи од­ним из «За­оц­ких» го­ро­дов, Мещовск яв­лял­ся од­ним из цен­тров бе­ре­го­вой служ­бы на южных гра­ни­цах Русского государства. В 1533-1564 годах Мещовск вхо­дил в удел князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча, около 1572 года Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный за­ве­щал Мещовск ца­ре­ви­чу Ива­ну Ива­но­ви­чу. В XVI - середине XVIII веков Мещовск имел де­ревянную кре­пость (дли­на 285,9 м) с 6 баш­ня­ми. В 1584 году го­род вы­дер­жал оса­ду крым­ско-но­гай­ских войск. В конце XVI века в свя­зи со строи­тель­ст­вом но­вых го­ро­дов в сте­пи во­енное зна­че­ние Мещовска ста­ло па­дать. В Смут­ное вре­мя в сентябре 1606 года за­нят пов­стан­ца­ми в хо­де Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. В декабре 1606 года го­ро­жа­не Мещовска пе­ре­шли на сто­ро­ну ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. В 1608 году Мещовск вы­дер­жал оса­ду войск Лже­дмит­рия II, но в ию­ле 1610 года был им за­хва­чен и ра­зо­рён. В 1611-1612 годах на­се­ле­ние Мещовска и его уез­да под­дер­жа­ло Пер­вое опол­че­ние 1611 года, позд­нее при­ня­ло уча­стие в борь­бе с от­ря­да­ми И.М. За­руц­ко­го. В ию­ле 1613 года «чер­ка­сы и ли­тов­ские лю­ди» пол­ков­ни­ка С. Ча­п­лин­ско­го раз­гра­би­ли и со­жгли го­род. Во 2-й половине XVII века Мещовск ут­ра­тил обо­рон­ное зна­че­ние.

Уезд­ный го­род Смо­лен­ской (1708-1713 годы), Московской (1713-1776 годы), Ка­луж­ской (1776-1927 годы; в 1776-1796 годах - Ка­луж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) гу­бер­ний. Важ­ный центр тор­гов­ли, в ию­ле близ го­ро­да про­хо­ди­ла еже­год­ная Пет­ров­ская яр­мар­ка. К концу XIX века в го­ро­де про­во­ди­лось уже три яр­мар­ки (апрель/май, июнь/июль, сен­тябрь). В 1927-1929 годах вхо­дил в Су­хи­нич­ский уезд Ка­луж­ской губернии, рай­он­ный центр За­пад­ной (1929-1937 годы), Смо­лен­ской (1937-1944 годы) и Ка­луж­ской (1944-1962 годы, с 1964 года) об­лас­тей. В Великую Отечественную вой­ну был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 07.10.1941 по 06.01.1942 годов. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния под Мо­ск­вой во вре­мя Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-1942 годов. В 1962-1964 годах вхо­дил в со­став Су­хи­нич­ско­го района Ка­луж­ской об­лас­ти.

Го­род за­страи­вал­ся в со­от­вет­ст­вии с пла­ном ре­гу­ляр­ной за­строй­ки, ут­вер­ждён­ным в 1778 году императрийцей Ека­те­ри­ной II . Со­хра­ни­лись: Бла­го­ве­щен­ская церковь (по­след­няя четверть XVII века), Бла­го­ве­щен­ский со­бор в сти­ле ам­пир (1832-1854 годы) с ко­ло­коль­ней (1854-1857, 1870-е годы; в 1907 году встрое­ны ба­шен­ные ча­сы с бо­ем), тра­пез­ная церк­ви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1836 год), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская клад­би­щен­ская церковь (1876 год), па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры (XIX - начало XX веков).

Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, по­лу­фаб­ри­ка­тов из мя­са пти­цы. По­шив жен­ской три­ко­таж­ной оде­ж­ды.

В 0,5 км от Мещовска, в посёлке Ис­кра, - ком­плекс Свя­то-Ге­ор­ги­ев­ско­го Ме­щов­ско­го муж­ско­го монастыря [ос­но­ван в конце XV века при­мер­но в 25 км от Мещовска на бе­ре­гу реки Рес­са (Ре­са), пол­но­стью раз­ру­шен в Смут­ное вре­мя, воз­ро­ж­дён на но­вом мес­те в 1-й тре­ти XVII века, за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён в 2001 году]: церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1691 год, пе­ре­строе­на в 1820-х годах), 5-гла­вый со­бор в честь Святых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в рус­ско-ви­зантийском сти­ле (1880-1889 годы); на­стоя­тель­ский кор­пус, тра­пез­ная, по­греб с лед­ни­ком и ос­тат­ки ка­мен­ной ог­ра­ды (все XIX века); церковь Но­во­му­че­ни­ков и Ис­по­вед­ни­ков рос­сий­ских (2001-2007 годы). В ок­ре­ст­но­стях Мещовска в селе Под­ко­пае­во - ансамбль Пре­об­ра­женско­го со­бора (конец XVII века) и над­врат­ной церкви Святого митрополита Алек­сия (ос­вя­ще­на в 1701 году) с вы­со­кой ко­ло­коль­ней (конец XVII века), в селе Се­реб­ря­но - Ус­пен­ская церковь (1705 год), в селе Гос­тье - де­ревянная Ро­ж­де­ст­вен­ская церковь (1745-1766 годы), в селе Мо­шон­ки - ро­тон­даль­ная церковь Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1755 год).

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