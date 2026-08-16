МЕЩЕРЯКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ

МЕЩЕРЯКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ - уча­ст­ник ре­во­люционного и коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния в Рос­сии, дея­тель советской пе­ча­ти, чл.-корр. АН СССР (1939 год).

Сын аг­ро­но­ма. В 1883-1886 годах учил­ся в Санкт-Пе­тербургском тех­но­ло­гическом институте, в 1885 году примк­нул к на­ро­до­воль­цам, вёл про­па­ган­ду в ра­бо­чих круж­ках, в 1886 году аре­сто­ван, ис­клю­чён из института и вы­слан под над­зор по­ли­ции в Ря­зан­скую губернию. В 1891-1892 годах вхо­дил в со­став 1-й «Груп­пы на­ро­до­воль­цев» (Санкт-Пе­тер­бург). В 1893 году уе­хал в Бель­гию, в том же го­ду по­лу­чил ди­плом тех­но­ло­гического факультета Льеж­ско­го университета. Окон­ча­тель­но пе­ре­шёл на по­зи­ции мар­ксиз­ма. С 1901 года член За­гра­нич­ной ли­ги русской ре­во­люционной со­ци­ал-де­мо­кра­тии, в 1902 году на­прав­лен в Мо­ск­ву как агент «Ис­кры». Член московского Комитета РСДРП , вско­ре аре­сто­ван, в 1903 году вы­слан до при­го­во­ра в Ир­кут­скую губернию, в 1904 году по административному при­го­во­ру на 4 го­да в Якут­скую область. В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии. С 1906 года в Мо­ск­ве, член Московского ок­руж­но­го комитета и московского обла­ст­но­го бю­ро РСДРП. В октяб­ре то­го же го­да вновь аре­сто­ван, со­слан в Восточную Си­бирь, с 1913 года в Крас­но­яр­ске, ра­бо­тал ин­же­не­ром на городской во­до­про­вод­но-элек­трической стан­ции. С 1916 года член прав­ле­ния коо­пе­ра­тив­но­го крас­но­яр­ско­го по­тре­би­тель­ско­го общества «Са­мо­дея­тель­ность», уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Ени­сей­ско­го сою­за по­тре­би­тель­ских об­ществ. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года член крас­но­яр­ско­го комитета РСДРП. С апреля 1917 года в Мо­ск­ве, член ре­дак­ций га­зет «Из­вес­тия Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов», «Со­ци­ал-де­мо­крат», с сен­тяб­ря - председатель московского гу­берн­ско­го Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов. Из­бран в Уч­ре­ди­тель­ное со­б­ра­ние от Мо­с­ков­ской губернии. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года член ред­кол­ле­гии газеты «Прав­да» (1918-1924 годы). Од­но­вре­мен­но член прав­ле­ния Цен­тро­сою­за (1919-1921 годы). В 1920-1924 годах в Гос­из­да­те: исполняющий оязанности заведующего из­да­тель­ст­ва (до августа 1921 года), заведующий по­лит­от­де­лом и председатель ред­кол­ле­гии. Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния и председатель Глав­ли­та (1922 год). С 1924 года член главной ре­дак­ции 1-го из­да­ния БСЭ. В 1924-1927 годах член Пре­зи­диу­ма, орг­сек­ре­тарь Кре­сть­ян­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла, ре­дак­тор журнала «Кре­сть­ян­ский ин­тер­на­цио­нал». В 1929-1931 годах член Пре­зи­диу­ма коо­пе­ра­тив­ной сек­ции Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Главный ре­дак­тор 1-го (1928-1931 годы) и 2-го (1933-1938 годы) из­да­ний Ма­лой советской эн­цик­ло­пе­дии.

Сочинения:

Коо­пе­ра­ция и со­циа­лизм. М., 1920;

Коо­пе­ра­ция в со­вре­мен­ной Рос­сии. М., 1922;

Со­вре­мен­ная коо­пе­ра­ция. М.; П., 1924;

Жи­лищ­ная коо­пе­ра­ция в ка­пи­та­ли­сти­че­ском и со­вет­ском строе. М.; Л., 1926;

Кре­сть­ян­ст­во и ре­во­лю­ция. М.; Л., 1927;

Как мы жи­ли в ссыл­ке. М., 1929;

К. Маркс и Ф. Эн­гельс. Жизнь и дея­тель­ность. М., 1935.