МЕЩЕРЯКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
МЕЩЕРЯКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ - участник революционного и кооперативного движения в России, деятель советской печати, чл.-корр. АН СССР (1939 год).
Сын агронома. В 1883-1886 годах учился в Санкт-Петербургском технологическом институте, в 1885 году примкнул к народовольцам, вёл пропаганду в рабочих кружках, в 1886 году арестован, исключён из института и выслан под надзор полиции в Рязанскую губернию. В 1891-1892 годах входил в состав 1-й «Группы народовольцев» (Санкт-Петербург). В 1893 году уехал в Бельгию, в том же году получил диплом технологического факультета Льежского университета. Окончательно перешёл на позиции марксизма. С 1901 года член Заграничной лиги русской революционной социал-демократии, в 1902 году направлен в Москву как агент «Искры». Член московского Комитета РСДРП, вскоре арестован, в 1903 году выслан до приговора в Иркутскую губернию, в 1904 году по административному приговору на 4 года в Якутскую область. В Революцию 1905-1907 годов освобождён по амнистии. С 1906 года в Москве, член Московского окружного комитета и московского областного бюро РСДРП. В октябре того же года вновь арестован, сослан в Восточную Сибирь, с 1913 года в Красноярске, работал инженером на городской водопроводно-электрической станции. С 1916 года член правления кооперативного красноярского потребительского общества «Самодеятельность», участвовал в организации Енисейского союза потребительских обществ. После Февральской революции 1917 года член красноярского комитета РСДРП. С апреля 1917 года в Москве, член редакций газет «Известия Совета рабочих депутатов», «Социал-демократ», с сентября - председатель московского губернского Совета рабочих депутатов. Избран в Учредительное собрание от Московской губернии. После Октябрьской революции 1917 года член редколлегии газеты «Правда» (1918-1924 годы). Одновременно член правления Центросоюза (1919-1921 годы). В 1920-1924 годах в Госиздате: исполняющий оязанности заведующего издательства (до августа 1921 года), заведующий политотделом и председатель редколлегии. Один из инициаторов создания и председатель Главлита (1922 год). С 1924 года член главной редакции 1-го издания БСЭ. В 1924-1927 годах член Президиума, оргсекретарь Крестьянского интернационала, редактор журнала «Крестьянский интернационал». В 1929-1931 годах член Президиума кооперативной секции Коммунистического интернационала. Главный редактор 1-го (1928-1931 годы) и 2-го (1933-1938 годы) изданий Малой советской энциклопедии.
Сочинения:
Кооперация и социализм. М., 1920;
Кооперация в современной России. М., 1922;
Современная кооперация. М.; П., 1924;
Жилищная кооперация в капиталистическом и советском строе. М.; Л., 1926;
Крестьянство и революция. М.; Л., 1927;
Как мы жили в ссылке. М., 1929;
К. Маркс и Ф. Энгельс. Жизнь и деятельность. М., 1935.