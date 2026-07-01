МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский психолог, дефектолог.
Окончил психологическое отделение философского факультета МГУ (1950 год). Ученик А.Р. Лурии. С 1952 года работал в НИИ дефектологии АПН СССР (ныне НИИ коррекционной педагогики РАО), где создал (1960 год) и возглавил (1961 год) лабораторию изучения и воспитания слепоглухонемых детей, организовал курсы по подготовке педагогов для работы с этой категорией детей. В 1963 году благодаря усилиям Мещерякова был открыт Детский дом для слепоглухих детей в Загорске (ныне город Сергиев Посад). В 1970-е годы под руководством Мещерякова и при содействии факультета психологии МГУ был начат эксперимент по обучению четырёх слепоглухих студентов по программе высшей школы. После 6 лет обучения они успешно защитили дипломные работы, сдали госэкзамены и получили дипломы о высшем психологическом образовании. Изучая особенности психического развития слепоглухонемых детей, Мещеряков показал возможность компенсации сложного дефекта путём развития высших психических функций на основе единственного сохранного анализатора (осязательного). Государственная премия СССР (совместно с И.А. Соколянским, 1980 год).
Сочинения:
Формирование мышления слепоглухонемого ребенка в процессе его обучения // Обучение и развитие. М., 1966;
Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе формирования поведения. М., 1974.