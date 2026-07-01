МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

МЕЩЕРЯКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский пси­хо­лог, де­фек­то­лог .

Окон­чил пси­хо­ло­гическое от­де­ле­ние фи­лософского факультета МГУ (1950 год). Уче­ник А.Р. Лу­рии. С 1952 года ра­бо­тал в НИИ де­фек­то­ло­гии АПН СССР (ны­не НИИ кор­рек­ци­он­ной пе­да­го­ги­ки РАО), где соз­дал (1960 год) и воз­гла­вил (1961 год) ла­бо­ра­то­рию изу­че­ния и вос­пи­та­ния сле­по­глу­хо­не­мых де­тей, ор­га­ни­зо­вал кур­сы по под­го­тов­ке пе­да­го­гов для ра­бо­ты с этой ка­те­го­ри­ей де­тей. В 1963 году бла­го­да­ря уси­ли­ям Мещерякова был от­крыт Дет­ский дом для сле­пог­лу­хих де­тей в За­гор­ске (ны­не город Сер­ги­ев По­сад). В 1970-е годы под руководством Мещерякова и при со­дей­ст­вии факультета пси­хо­ло­гии МГУ был на­чат экс­пе­ри­мент по обу­че­нию че­ты­рёх сле­пог­лу­хих сту­ден­тов по про­грам­ме выс­шей шко­лы. По­сле 6 лет обу­че­ния они ус­пеш­но за­щи­ти­ли ди­плом­ные ра­бо­ты, сда­ли гос­эк­за­ме­ны и по­лу­чи­ли ди­пло­мы о выс­шем пси­хо­ло­гическом об­ра­зо­ва­нии. Изу­чая осо­бен­но­сти пси­хического раз­ви­тия сле­пог­лу­хо­не­мых де­тей, Мещеряков по­ка­зал воз­мож­ность ком­пен­сации слож­но­го де­фек­та пу­тём раз­ви­тия выс­ших пси­хических функ­ций на ос­но­ве един­ст­вен­но­го со­хран­но­го ана­ли­за­то­ра (ося­за­тель­но­го). Государственная премия СССР (совместно с И.А. Со­ко­лян­ским, 1980 год).

Сочинения:

Фор­ми­ро­ва­ние мыш­ле­ния сле­пог­лу­хо­не­мо­го ре­бен­ка в про­цес­се его обу­че­ния // Обу­че­ние и раз­ви­тие. М., 1966;

Сле­пог­лу­хо­не­мые де­ти. Раз­ви­тие пси­хи­ки в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния по­ве­де­ния. М., 1974.