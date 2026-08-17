МЕЩЕРСКИЙ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ

МЕЩЕРСКИЙ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ - князь, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1843 год).

Из ро­да Ме­щер­ских . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. В 1796-1798 годах на служ­бе в лейб-гвардейском Се­мё­нов­ском пол­ку. С 1805 года член Кон­то­ры опе­кун­ст­ва но­во­рос­сий­ских иностранных по­се­лен­цев. Гу­бер­на­тор Хер­сон­ской губернии (1808-1809 годы), ока­зы­вал по­мощь ко­ло­ни­стам. Обер-про­ку­рор 2-го от­де­ле­ния 5-го департамента Се­на­та (1809-1817 годы). Член Главного прав­ле­ния учи­лищ (1817-1856/57 годы). В 1817-1833 годах обер-про­ку­рор Си­но­да (в 1817-1824 годах на­хо­дил­ся в со­ста­ве Министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния). Член Ко­мис­сии ду­хов­ных учи­лищ (1823-1839 годы). На­хо­дил­ся в пол­ной за­ви­си­мо­сти от министерства ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния князя А.Н. Го­ли­цы­на , a по­сле его от­став­ки (1824 год) - от митрополита Санкт-Пе­тер­бург­ско­го Се­ра­фи­ма (Гла­го­лев­ско­го). Вме­сте с митрополитом Се­ра­фи­мом уча­ст­во­вал в борь­бе про­тив Го­ли­цы­на, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во императора Алек­сан­д­ра I , ко­то­рый по­сле от­став­ки Го­ли­цы­на пе­ре­стал пре­дос­тав­лять Мещерскому ау­ди­ен­ции (по­доб­ный по­ря­док по от­но­ше­нию к не­му со­хра­нял­ся и при императоре Ни­ко­лае I). Мещерский со­дей­ст­во­вал уч­ре­ж­де­нию но­вых пра­во­слав­ных мис­сий в Пер­ми, Ка­за­ни, Сим­бир­ске и в За­бай­ка­лье, уст­рой­ст­ву пра­во­слав­ных церк­вей в Западном крае, от­кры­тию но­вых епи­скоп­ских ка­федр в ме­ст­но­стях с мно­го­численным ста­ро­об­рядческим на­се­ле­ни­ем - Пет­ро­за­вод­ске, Са­ра­то­ве, Но­во­чер­кас­ске. Уси­лил борь­бу с «сов­ра­ще­ния­ми» в рас­кол, в ка­то­ли­че­ст­во и др. По пред­ло­же­нию Мещерского вве­де­ны до­пол­нительные ок­ла­ды при­чтам обед­нев­ших при­хо­дов и приходам, по­стра­дав­шим от по­жа­ров. Се­на­тор (с 1833 года), пер­во­при­сут­ст­вую­щий член во 2-м от­де­ле­нии 3-го департамента Се­на­та (1851-1856 годы).

С 1813 года один из ди­рек­то­ров Санкт-Пе­тербургского комитета Биб­лей­ско­го общества. Член со­ве­та Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества (1816 год), с 1824 года по­мощ­ник Главного по­пе­чи­те­ля общества. На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1846 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - в 1853 году) и др.

Ис­точник:

Пись­ма ду­хов­ных и свет­ских лиц к ми­тро­по­ли­ту мо­с­ков­ско­му Фи­ла­ре­ту. СПб., 1900.