МЕЩЕРСКИЙ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ
МЕЩЕРСКИЙ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1843 год).
Из рода Мещерских. Получил домашнее образование. В 1796-1798 годах на службе в лейб-гвардейском Семёновском полку. С 1805 года член Конторы опекунства новороссийских иностранных поселенцев. Губернатор Херсонской губернии (1808-1809 годы), оказывал помощь колонистам. Обер-прокурор 2-го отделения 5-го департамента Сената (1809-1817 годы). Член Главного правления училищ (1817-1856/57 годы). В 1817-1833 годах обер-прокурор Синода (в 1817-1824 годах находился в составе Министерства духовных дел и народного просвещения). Член Комиссии духовных училищ (1823-1839 годы). Находился в полной зависимости от министерства духовных дел и народного просвещения князя А.Н. Голицына, a после его отставки (1824 год) - от митрополита Санкт-Петербургского Серафима (Глаголевского). Вместе с митрополитом Серафимом участвовал в борьбе против Голицына, что вызывало недовольство императора Александра I, который после отставки Голицына перестал предоставлять Мещерскому аудиенции (подобный порядок по отношению к нему сохранялся и при императоре Николае I). Мещерский содействовал учреждению новых православных миссий в Перми, Казани, Симбирске и в Забайкалье, устройству православных церквей в Западном крае, открытию новых епископских кафедр в местностях с многочисленным старообрядческим населением - Петрозаводске, Саратове, Новочеркасске. Усилил борьбу с «совращениями» в раскол, в католичество и др. По предложению Мещерского введены дополнительные оклады причтам обедневших приходов и приходам, пострадавшим от пожаров. Сенатор (с 1833 года), первоприсутствующий член во 2-м отделении 3-го департамента Сената (1851-1856 годы).
С 1813 года один из директоров Санкт-Петербургского комитета Библейского общества. Член совета Человеколюбивого общества (1816 год), с 1824 года помощник Главного попечителя общества. Награждён орденом Святого Александра Невского (1846 год; алмазными знаками к нему - в 1853 году) и др.
Источник:
Письма духовных и светских лиц к митрополиту московскому Филарету. СПб., 1900.