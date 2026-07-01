МЕЩЕРСКИЕ

МЕЩЕРСКИЕ - российский кня­же­ский род та­тар­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния.

Со­глас­но «Го­су­да­ре­ву Ро­до­слов­цу» (1555 год) и «Бар­хат­ной кни­ге», ве­дёт на­ча­ло от князя Ус­сей­на, при­над­ле­жав­ше­го, воз­мож­но, к знат­но­му крым­ско-татарскому ро­ду Ши­ри­нов. Сын Ус­сей­на князь Бах­мет в конце XIII века за­вое­вал часть Ме­ще­ры и ос­но­вал там по­лу­не­за­ви­си­мое кня­же­ст­во. Во 2-й половине XV века пред­ста­ви­те­ли ро­да вли­лись в со­став слу­жи­ло­го со­сло­вия Русского государства. Они бы­ли ис­по­ме­ще­ны в различных час­тях стра­ны, в част­но­сти в Ка­шир­ском уезде и в Нов­го­род­ской зем­ле (в основном в Бе­жец­кой пя­ти­не). Род стал бы­ст­ро раз­рас­тать­ся. Не­ко­то­рые Мещерские бы­ли за­пи­са­ны в Ты­сяч­ной кни­ге 1550 года и Дво­ро­вой тет­ра­ди (1551/52 - начала 1560-х годов). В ге­неа­ло­гии Мещерских ос­та­ёт­ся мно­го не­яс­ных мест (яв­ные не­со­об­раз­но­сти со­дер­жат­ся, в ча­ст­но­сти, в «Бар­хат­ной кни­ге»), о про­ис­хо­ж­де­нии не­кото­рых лиц и да­же об их при­над­леж­но­сти к то­му или ино­му ко­ле­ну ро­да су­ще­ст­ву­ют про­ти­во­ре­чи­вые дан­ные [во мно­гом рас­хо­дят­ся, например, по­ко­лен­ные рос­пи­си, со­став­лен­ные В.В. Рум­ме­лем, М.И. Смир­но­вым (не опубликованы, хра­нит­ся в От­де­ле письменных ис­точ­ни­ков ГИМ) и Н.Ф. Икон­ни­ко­вым]; кро­ме то­го, свыше 100 лиц до сих пор во­об­ще не на­хо­дят сво­его мес­та в ро­до­слов­ной Мещерских. На про­тя­же­нии ис­то­рии ро­да Мещерских не­ко­то­рые его ли­нии мель­ча­ли, не­ко­то­рые из них (например, по­том­ки по­ме­щи­ков Га­лич­ско­го уезда) ут­ра­ти­ли кня­же­ский ти­тул.

Сын Бах­ме­та князь Бек­ле­миш (1-я половина XIV века) при­нял пра­во­сла­вие с име­нем Ми­ха­ил. Его внук - Юрий Фё­до­ро­вич (? - 1380 год), по­гиб в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года , сра­жа­ясь на сто­ро­не великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча. Пра­вну­ки князя Юрия Фё­до­ро­ви­ча: Се­мён Кон­стан­ти­но­вич Дол­гая Бо­ро­да Ме­щер­ский (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), в начале 1480-х годов вы­ехал с деть­ми на служ­бу к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу, ос­но­ва­тель стар­шей от­рас­ли ро­да Мещерских; Бо­рис Кон­стан­ти­но­вич Ме­щер­ский (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ос­но­ва­тель млад­шей от­рас­ли ро­да.

Из стар­шей от­рас­ли из­вест­ны пра­внуки С.К. Ме­щер­ско­го Дол­гой Бо­ро­ды: Фё­дор Дмит­рие­вич Пё­ст­рый (? - не ра­нее 1524 года), 2-й вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском (1524 год); Ва­си­лий Дмит­рие­вич Ки­яс (? - по­сле 1531 года), 1-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де про­тив крым­ских та­тар (1512 год), 2-й вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­де на Великое княжество Ли­тов­ское (ВКЛ) в 1516 году во вре­мя русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, 1-й вое­во­да в Бе­лой (1521 год), 3-й (1524 год) и 1-й (1531 год) вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском, 2-й вое­во­да в Ту­ле (1528-1529 годы); Ми­ха­ил Дмит­рие­вич Вис­ко­ва­тый (? - по­сле 1521 года), уча­ст­ник русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов, 4-й (1512 год) и 3-й (1517 год) вое­во­да в Ста­ро­ду­бе, уча­ст­ник по­хо­да на ВКЛ (1519 год), вое­во­да в До­ро­го­бу­же (1520-1521 годы). Из­вес­тен их пле­мян­ник - Иван Ива­но­вич (? - по­сле 1552 года), вое­во­да «за го­ро­дом» на Ме­ще­ре (1528 год), 4-й вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском (1537 год), от­ли­чил­ся при под­чи­не­нии русскими вой­ска­ми Ка­зан­ско­го хан­ст­ва в 1552 год. Его двою­род­ные бра­тья: Фё­дор Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1532 года), 3-й вое­во­да в Ка­ши­ре (1529 год), 6-й вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1532 год); Юрий Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1556 года), 3-й (1536-1537 годы) и 2-й (1555-1556 годы) вое­во­да в Смо­лен­ске, 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки во Вла­ди­ми­ре (1540 год), 2-й вое­во­да в Ме­ще­ре (1541 год), на­ме­ст­ник в Вят­ке (1545 год), вое­во­да в Ка­ши­ре (1549 год), уча­ст­ник по­хо­да на Ка­зань (зи­ма 1549/50 года), вое­во­да в По­че­пе (1550 год). Сын Ф.Г. Ме­щерско­го - Гри­го­рий Фё­до­ро­вич (? - 1575 год), вое­во­да «за го­ро­дом» в Ниж­нем Нов­го­ро­де для бе­ре­же­ния от ка­зан­ских лю­дей (1544-1550 годы), уча­ст­ник Ка­зан­ских по­хо­дов 1549/50 и 1552 годов, вое­во­да в Му­ро­ме (1550-1551 годы), Ка­ра­че­ве (1551-1552 годы), 2-й вое­во­да в Пу­тив­ле (1559 год), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1555-1557 годов (в том числе по­хо­да к Вы­бор­гу в 1557 году), Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов (в том числе взя­тия Фел­ли­на в 1560 году), 2-й вое­во­да в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском (1562 год), на­ме­ст­ник в Пу­тив­ле (1564-1567, 1575 годы), вое­во­да в Ту­ле (1567 год), уча­ст­ник по­хо­дов про­тив крым­ских та­тар (1568, 1570 годы), гла­ва по­соль­ст­ва в Речь По­спо­ли­ту (1570-1571 годы), 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Нов­го­ро­де (1572 год), 2-й вое­во­да в Че­бок­са­рах (1572-1573 годы), уча­ст­ник по­хо­да на че­ре­ми­сов (1573 год), каз­нён по при­ка­зу ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го. Его трою­род­ный брат - Юрий Гри­горь­е­вич Бо­ро­ви­ти­нов (? - по­сле 1603 года), 2-й вое­во­да ле­вой ру­ки войск на Ко­лом­не и Ка­ши­ре (1549 год), уча­ст­ник Ка­зан­ско­го по­хо­да 1549/50 года и Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, 2-й вое­во­да в Прон­ске (1578 год), вое­во­да в Бе­лё­ве (1586 год), Ур­жу­ме (1599 год), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1600, 1602 годы), губ­ной ста­рос­та в Ка­ши­ре (1603 год). Его трою­род­ный брат - Фё­дор Ан­д­рее­вич Бык (? - не ра­нее 1602 года), уча­ст­ник по­хо­да «с ме­ще­ре­ны» про­тив крым­цев (1572 год), 5-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1585 год), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1591-1592, 1597-1600 и 1602 годы). Из­вест­ны сы­но­вья Ю.Г. Бо­ро­ви­ти­но­ва Ме­щер­ско­го: Дмит­рий Юрь­е­вич (? - не ра­нее 1640 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1627 года), вое­во­да в Епи­фа­ни (1619-1620 годы), Ле­бе­дя­ни (1622-1624 годы); Иван Юрь­е­вич Бу­сур­ман (? - не ра­нее 1622 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1611 года), вое­во­да на Тру­бе в Мо­ск­ве во вре­мя осад­но­го си­де­ния при на­ше­ст­вии польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (1618 год), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве «для ог­ней и вся­ко­го бе­ре­же­нья» (1619-1622 годы). Из­вес­тен сын Д.Ю. Бо­ро­ви­ти­но­ва Ме­щер­ско­го - Иван Дмит­рие­вич Боль­шой (? - не ра­нее 1658 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1658 года), вое­во­да в Ле­бе­дя­ни (1651-1653 годы). Из­вес­тен по­то­мок Ф.Д. Ме­щер­ско­го Пё­ст­ро­го в 4-м по­ко­ле­нии - Фё­дор Ни­ки­тич (?-1673 год), 2-й вое­во­да в Том­ске (1666-1667 годы), вое­во­да в Та­ре (1668-1673 годы), за­бо­лел (его обя­зан­но­сти при его жиз­ни ис­пол­нял сын Бо­рис) и умер по до­ро­ге в Мо­ск­ву.

Млад­шая от­расль ро­да кня­зей Мещерских, в свою оче­редь, раз­де­ли­лась на три вет­ви. 1-я ветвь происходила от сына Б.К. Ме­щер­ско­го Кон­стан­тина Бо­ри­со­ви­ча (2-я половина XV века), по­ме­щи­ка Ка­шир­ско­го уез­да. Из­вес­тен его внук - Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич Во­лос­тель (? - по­сле 1537 года), 5-й вое­во­да на Ме­ще­ре (1514-1515 годы), 3-й вое­во­да на Тол­сти­ке в Ме­щере (1519 год), 7-й (1520 год) и 2-й (1529, 1537 годы) вое­во­да в Ко­ст­ро­ме. Его пле­мян­ник - Юрий Ми­хай­ло­вич (? - не ра­нее 1602 года), осад­ный го­ло­ва в Смо­лен­ске (1581 год), вое­во­да в Ми­хай­ло­ве (1582, 1606 годы), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1602 год). Его трою­род­ный брат - Юрий Ива­но­вич Плиш­ка (? - по­сле 1598 года), осад­ный го­ло­ва (1585 год) и вое­во­да (1586 год) в Бе­лё­ве, на­ме­ст­ник в Но­во­си­ле (1587 год), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов, губ­ной ста­рос­та в Ка­ши­ре (1598 год). Внук Ю.М. Ме­щер­ско­го - Ни­ки­фор Фё­до­ро­вич (?-1652 год), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1627 года), вое­во­да в Ца­ри­цы­не (1632 год), 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ту­ле (1635 год), вое­во­да в Мо­жай­ске (1639 год), Вер­хо­ту­рье (1641-1643 годы), Брян­ске (1648-1649 годы), Сур­гу­те (1652 год), при­став у польских по­слов (1645, 1647, 1651 годы), в 1650 году 2-й вое­во­да в по­хо­де войск для ус­ми­ре­ния Псков­ско­го вос­ста­ния 1650 года. По­то­мок К.Б. Ме­щер­ско­го в 5-м по­ко­ле­нии - Юрий Афа­нась­е­вич (? - не ра­нее 1651 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1629 года), сто­рон­ник польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (1610 год), за­тем отъ­е­хал к Лже­дмит­рию II, вое­во­да в Кро­мах (1630 год), Бол­хо­ве (1634-1635 годы), Ми­хай­ло­ве (1644-1646 годы). По­то­мок К.Б. Ме­щер­ско­го в 7-м по­ко­ле­нии - Се­мён Фёдо­ро­вич [01(11).02.1668-08(19).12.1732 годов], генерал-лейтенант (1729 год), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов (в том числе сра­же­ния при Лес­ной, 1708 год, взя­тия в 1710 году Ри­ги, Ре­ве­ля и Пер­но­ва, по­хо­дов в По­ме­ра­нию и Голь­штейн), командир Но­во­тро­иц­ко­го дра­гун­ско­го пол­ка (с 1709 года), пра­пор­щик ро­ты ка­ва­лер­гар­дов (с 1724 года), гу­бер­на­тор Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии (1729-1732 годы), член Во­енной кол­ле­гии (1732 год), был от­ре­шён от долж­но­сти, умер под след­ст­ви­ем. Его сын - Гри­го­рий Се­мё­но­вич (?-1772 год), генерал-по­ру­чик (1760 год), член Во­енной кол­ле­гии (с 1760 года), гу­бер­на­тор Нов­го­род­ской губернии (1760-1761 годы), ко­мен­дант кре­по­сти Святой Ели­за­ве­ты (1762 год). По­то­мок К.Б. Ме­щер­ско­го в 11-м по­ко­ле­нии - Алек­сей Пав­ло­вич [05(16).02.1797-21.01(02.02).1858 годов], май­ор (1827 год), пи­са­тель, ав­тор книг «За­пис­ки рус­ско­го пу­те­ше­ст­вен­ни­ка: Гол­лан­дия, Бель­гия и Ниж­ний Рейн» (1842 год), «Очер­ки бе­ре­гов Рей­на и Швей­ца­рии» (1844 год).

2-я ветвь млад­шей от­рас­ли ро­да кня­зей Мещерских происходила от внука Б.К. Мещер­ско­го Бо­риса Ива­но­вича (конец XV века), по­ме­щи­ка Бе­жец­кой пя­ти­ны в Нов­го­род­ской зем­ле. Из­вес­тен его внук - Гри­го­рий Фё­до­ро­вич (? - не ра­нее 1551 года), 2-й вое­во­да пе­ре­вод­но­го пол­ка про­тив шве­дов (1536 год), 2-й вое­во­да «за го­ро­дом» в Ниж­нем Нов­го­ро­де для за­щи­ты от на­бе­гов ка­зан­ских та­тар (1549 год), вое­во­да в Му­ро­ме (1550 год), в Ка­ра­че­ве (1551 год). Его пле­мян­ник - Фё­дор Фё­до­ро­вич (? - март 1611 года), околь­ни­чий (1609 год, под­твер­жде­но в 1610 году польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом III), при­став у но­гай­ских по­слов (1574 год), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, в том числе по­хо­да в Ли­во­нию (1576 год), осад­ный го­ло­ва и го­ло­ва в городе Бер­зон (1578-1582 годы), 2-й вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де из Нов­горо­да к Ореш­ку (1583 год), 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка (1584 год) и пол­ка ле­вой ру­ки (1585 год) в Нов­го­ро­де, вое­во­да в Иван­го­ро­де (1592 год), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1601 год). Уча­ст­ник за­го­во­ра про­тив ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го (февраль 1609 года), по­сле про­ва­ла ко­торо­го бе­жал в ла­герь Я.П. Са­пе­ги, а от­ту­да в Ту­шин­ский ла­герь, сто­рон­ник воз­ве­де­ния на русский пре­стол польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, гла­ва при­ка­за Боль­шо­го при­хо­да (конец 1610-1611 годов), по­гиб во вре­мя вос­ста­ния мо­ск­ви­чей в мар­те 1611 года. По­то­мок Б.И. Ме­щер­ско­го в 8-м по­ко­ле­нии - Про­ко­пий (Про­ко­фий) Ва­силь­е­вич [1736-18.02(02.03).1818 годов], генерал-лейтенант (1798 год), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (от­ли­чил­ся в Ка­гуль­ском сра­же­нии 1770 года, в сра­же­нии при Тур­ту­кае, 1773 год), русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, шеф Санкт-Пе­тербургского дра­гун­ско­го пол­ка (1797-1798 годы), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1798 год), член Во­енной кол­ле­гии (1798 год), санкт-пе­тербургский гражданский гу­бер­на­тор (1800 год), гоф­мар­шал (1800-1801 годы), управ­ляю­щий те­ат­раль­ной ди­рек­ци­ей (1800-1801 годы), та­лант­ли­вый ак­тёр-лю­би­тель, по­эт, с 1812 года жил в Зна­мен­ском монастыре в Кур­ске. Его пле­мян­ни­ки: Иван Сер­гее­вич [11(22).12.1775-17(29).03.1851 годов], из­вест­ный сель­ский хо­зя­ин, од­ним из пер­вых сре­ди русских по­мещи­ков уст­ро­ил в име­нии Ло­то­ши­но Ста­риц­ко­го уезда сы­ро­вар­ню на современном ему тех­ническом уров­не (ло­то­шин­ский «ме­щер­ский сыр» сла­вил­ся по всей Рос­сии); П.С. Ме­щер­ский. Из сы­но­вей И.С. Ме­щер­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Сер­гей Ива­но­вич [19(30).09.1799-09(21).12.1870 годов], генерал-майор Сви­ты Его Императорского Величества (1835 год), от­ли­чил­ся в русско- персидской вой­не 1826-1828 годов (в 1828 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), с 1839 года в от­став­ке. Сын П.С. Ме­щер­ско­го - Элим Пет­ро­вич [26.10(07.11).1808-02.11.1844 годов], ди­пло­мат, по­эт и пе­ре­во­д­чик, с 1823 года слу­жил в Кол­ле­гии иностранных дел, со­сто­ял при российских мис­си­ях в Дрез­де­не (1828-1830 годы), Ту­ри­не (1831-1833 годы, с 1840 года), Па­ри­же (1833-1840 годы), ав­тор по­этического сборника «Les Boréales» (1839 год), пе­ре­во­дов русских по­этов на французский язык («Les poètes rus­ses, traduits en vers français», vol. 1-2, 1846 год). Его дочь - Ма­рия Эли­мов­на (16.02.1844-07.08.1868 годов), фрей­ли­на императрийцы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны, в 1865-1866 годах бы­ла пред­ме­том ув­ле­че­ния великого князя Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ро­вича (бу­ду­щий император Алек­сандр III), бы­ла за­му­жем (с 1867 года) за П.П. Де­ми­до­вым (смотрите в статье Де­ми­до­вы). Внук П.В. Ме­щер­ско­го - Алек­сандр Ва­силь­е­вич [07(19).03.1810-10(22).02.1867 годов], действительный статский советник (1855 год), ка­мер­гер (1856 год), с 1836 года слу­жил в Цар­ст­ве Поль­ском: управ­ляю­щий гре­ко-уни­ат­ски­ми де­ла­ми в Ко­мис­сии внутренних и ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния (1849-1854 годы); гоф­мей­стер дво­ра великой княгини Ека­те­ри­ны Ми­хай­лов­ны (1856-1867 годы, до 1858 года - и. д.), член Главного прав­ле­ния учи­лищ (с 1861 года). Из вну­ков И.С. Ме­щер­ско­го наи­бо­лее из­вест­ны бра­тья: Бо­рис Ва­силь­е­вич [09(21).09.1818-27.02(10.03).1884 годов], тайный советник (1877 год), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1868 год), твер­ской гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1866-1884 годы); Алек­сандр Ва­силь­е­вич [14(26).04.1822-22.12.1900(04.01.1901) годов], тайный советник (1873 год), штал­мей­стер (1875 год), с 1838 года на во­енной служ­бе, уча­ст­ник Дар­гин­ской экс­пе­ди­ции 1845 года (ра­нен), в 1850-1855 годах и с 1867 года в от­став­ке, ве­рей­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1863-1869 годы), московский (1869-1876 годы) и пол­тав­ский (1883-1889 годы) гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, почётный опе­кун Московского при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрийцы Ма­рии, член Со­ве­та и заведующий учеб­ной ча­стью Московского училища ор­де­на Святой Ека­те­ри­ны и Алек­санд­ров­ско­го института (1890-1896 годы), ос­но­ва­тель (1883 год) и почётный опе­кун Пет­ров­ско-Алек­санд­ров­ско­го пан­сио­на- при­юта для де­тей обед­нев­ших дворян и си­рот дво­рян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, ав­тор ря­да пуб­ли­ци­стических и эко­но­мических бро­шюр («Объ­яс­ни­тель­ная за­пис­ка к про­ек­ту ус­та­ва по­зе­мель­но­го бан­ка рус­ско­го зем­ст­ва», 1866 год; «О за­по­ве­д­ных име­ни­ях», 1888 год), вос­по­ми­на­ний («Из мо­ей ста­ри­ны», опубликована в 1900-1901 годах), сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» (1881 год, 3-е издание, 1890 год); Иван Ва­силь­е­вич [29.06(11.07).1826-06(19). 04.1906 годов], действительный статский советник (1871 год), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1863 год), ви­це-гу­бер­на­тор Кур­ской губернии (1862-1864 годы), гу­бер­на­тор По­доль­ской губернии (1869-1873 годы); Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич [06(18).03.1837-1908 годов], тайный советник (1905 год), начальник При­бал­тий­ско­го управ­ле­ния зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ (1895-1908 годы). Их двою­род­ные бра­тья: Ни­ко­лай Пет­ро­вич [07(19).12.1829-19.01 (01.02).1901 годов], тайный советник (1880 год), гоф­мей­стер (1880 год), глас­ный Московской городской ду­мы (1866-1868 годы), по­мощ­ник по­пе­чи­те­ля (1870-1874 годы) и по­пе­чи­тель (1874-1880 годы) Московского учеб­но­го ок­ру­га, из­дал сборник «Из бу­маг Н.М. Ка­рам­зи­на, хра­ня­щих­ся в Го­су­дар­ст­вен­ном ар­хи­ве» (1898 год; Н.М. Ка­рам­зин при­хо­дил­ся ему де­дом по ма­те­ри), был же­нат на Ма­рии Алек­сан­д­ров­не, уро­ж­дён­ной графине Па­ни­ной [16(28).02.1836-30.09(13.10).1903 годов], из­да­тель­ни­це ма­те­риа­лов ро­до­во­го ар­хи­ва Па­ни­ных; В.П. Ме­щер­ский. Из­вест­ны сы­но­вья Б.В. Ме­щер­ско­го: Бо­рис Бо­ри­со­вич [15(27). 03.1850-18.06(01.07).1904 годов], тайный советник (1895 год), штал­мей­стер (1895 год), пол­тав­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1889-1891 годы), гу­бер­на­тор Са­ра­тов­ской губернии (1891-1901 годы), по­пе­чи­тель Санкт-Пе­тербургской и Цар­ско­сель­ской гим­на­зий; Алек­сей Бо­ри­со­вич [10(22).12.1854-15.01.1928 годов], действительный статский советник (1902 год), ин­же­нер пу­тей со­об­ще­ния, в 1880-х годах уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве морского ка­на­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге и пор­то­вых со­ору­же­ний в Ни­ко­лае­ве, с 1890 года слу­жил в Министерстве фи­нан­сов, член от министерства в со­ве­тах управ­ле­ний трёх ка­зён­ных же­лез­ных до­рог - Бал­тий­ской, Пско­во-Риж­ской, Ни­ко­ла­ев­ской (1899-1917 годы), глас­ный Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы, в начале 1918 года эмиг­ри­ро­вал в Фин­лян­дию и в 1927 году по­сту­пил по­слуш­ни­ком в Ва­ла­ам­ский монастырь, за ме­сяц до смер­ти при­нял по­стриг с име­нем Сер­гий. Из­вес­тен сын Н.П. Ме­щер­ско­го - Пётр Ни­ко­лае­вич [24.05 (05.06).1869-17.11.1944 годов], полковник (1905 год), фли­гель-адъ­ю­тант (1905 год), слу­жил в лейб-гвардейском Гу­сар­ском пол­ку (1891-1902, 1904-1905 годы), в Сви­те Его Императорского Величества (1905-1917 годы), в эмиг­ра­ции во Фран­ции, был же­нат на Ве­ре Ки­рил­лов­не, уро­ж­дён­ной Стру­ве [04(16).02.1876-17.12.1949 годов], ос­но­ва­тель­ни­це Русского стар­че­ско­го до­ма в Сент-Же­невь­ев-де-Буа под Па­ри­жем и русского клад­би­ща при нём. Их сын - Ни­ко­лай Пет­ро­вич [21.11(04.12).1905-18.07.1966 годов], окон­чил Льеж­ский университет (1930 год) с ди­пло­мом ин­же­не­ра-ме­тал­лур­га, ра­бо­тал на различных французских пред­при­яти­ях, с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны под име­нем Ни­ко­ля Мес­са­же­ра стал ак­тив­ным уча­ст­ни­ком Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния (на­гра­ж­дён ор­де­ном Почётного ле­гио­на, Во­енным кре­стом и Ме­да­лью ос­во­бо­ж­де­ния), с 1946 года в чи­не ка­пи­та­на несколько лет слу­жил в ор­га­нах французской ад­ми­ни­ст­ра­ции в Гер­ма­нии и Ав­ст­рии. Его сы­но­вья: Пётр Ни­ко­лае­вич (рождён 04.06.1948 года), вид­ный па­риж­ский фи­нан­сист, за­ни­мал ру­ко­во­дя­щие по­сты в различных под­раз­де­лени­ях ком­па­нии «Valeo» (1976-1986 годы) и в ком­па­ни­ях, вхо­див­ших в «Suez Group» (1986-1998 годы); с 1998 года воз­глав­ля­ет ос­но­ван­ную им фир­му «Industries & Finances Partenaires»; Алек­сандр Ни­ко­лае­вич (рождён 02.03.1950 года), ар­хи­тек­тор. Из­вес­тен сын А.Б. Ме­щер­ско­го - Бо­рис Алек­сее­вич [13(25).05.1889-29.06.1957 годов], окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1911 год), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1917 году на­гра­ж­дён ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, с 1920 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции, ху­дож­ник (учил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге в ху­дожественной шко­ле М.Д. Берн­штей­на и в Па­ри­же в ака­де­мии П. Ран­со­на), ра­бо­тал де­ко­ра­то­ром, в 1936 году пе­ре­ехал в США, по­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе.

3-я ветвь млад­шей от­рас­ли ро­да Мещерских про­изошла от внука Б.К. Ме­щер­ско­го Ва­си­лия Ива­но­вича Про­зви­тера (конец XV века), по­ме­щи­ка Бе­жец­кой пя­ти­ны в Нов­го­род­ской зем­ле. По­то­мок В.И. Ме­щер­ско­го Про­зви­те­ра в 4-м по­ко­ле­нии - Бо­гдан (Фё­дор) Мат­вее­вич (? - не ра­нее 1649 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1629 года), вое­во­да в Ос­таш­ко­ве (1621 год), Ост­ро­ве (1625-1628 годы), Опоч­ке (1628-1629 годы), Из­бор­ске (1629 год), Ко­зель­ске (1643-1646 годы), Мо­жай­ске (1647-1649 годы). Его двою­род­ный брат - Бу­лат (Сте­пан) Ми­хай­ло­вич (?-1638 год), дво­ря­нин мос­ков­ский (с 1625 года), уча­ст­ник московского осад­но­го си­де­ния (1618 год), вое­во­да в Бе­жец­ком Вер­хе (1619/20 год), объ­ез­жий (1626 год) и осад­ный (1633 год) го­ло­ва в Мо­ск­ве, руководил пис­цовым описанием Ка­шир­ско­го уезда (1627-1629 годы). Его двою­род­ный брат - Иван Афа­нась­е­вич (?-1626/27 год), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1627 года), вое­во­да в Пор­хо­ве (1609, 1611-1613, 1615-1616 годы), в 1609 году ус­пеш­но обо­ро­нял­ся в Пор­хо­ве про­тив «во­ров­ских лю­дей», под­дер­жи­вая пра­ви­тель­ст­во ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го, в 1610 году воз­глав­лял от­ряд в по­хо­де к Ла­до­ге, за­ня­той шве­да­ми, в 1611-1617 годах слу­жил в ок­ку­пи­ро­ван­ной шведскими вой­ска­ми Нов­го­род­ской зем­ле, уча­ст­ник по­хо­да шведских войск под Псков (1615 год), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1624-1626 годы), вое­во­да «на по­ло­ви­не» в Во­ло­где (1626/27 год). Его двою­род­ный брат - Ни­ки­фор Яков­ле­вич [?-27.01(06.02).1629 года], дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1618 года), за от­каз при­сяг­нуть шведскому ко­ро­лю в 1615 году по­са­жен в тюрь­му, по­сле воз­вра­ще­ния Нов­го­ро­да Русскому государству по Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года ос­во­бо­ж­дён, уча­ст­ник московского осад­но­го си­де­ния 1618 года, вое­во­да в Сер­пу­хо­ве (1618/19 год), 1-й су­дья Хо­лопь­е­го при­ка­за (1622-1624 годы), 2-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Ту­ле (1623/24-1626/27 годы), во­е­во­да в Га­ли­че (1626/27-1628 годы), ру­ко­во­дил пис­цовым описанием Га­лиц­кого уез­да. Из сы­но­вей И.А. Ме­щер­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Ми­ха­ил Ива­но­вич (?-1672 год), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1624 года), уча­ст­ник московского осад­но­го си­де­ния 1618 года, вое­во­да на за­се­ках в Туль­ском уезде (1639-1641 годы), вое­во­да в Яд­ри­не (1645-1647 годы), Ци­виль­ске (1651 год), уча­ст­ник русско-поль­ской вой­ны 1654-1667 годов и русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов (го­ло­ва в го­су­да­ре­вом пол­ку), 1-й пе­ре­пис­чик двор­цо­вых зе­мель в Вот­ской, Обо­неж­ской и Де­рев­ской пя­ти­нах (1668 год). По­то­мок В.И. Ме­щер­ско­го Про­зви­те­ра в 11-м (по другим дан­ным, в 13-м) по­ко­ле­нии - Пла­тон Сте­па­но­вич [08(19).11.1713-23.12.1799(03.01.1800) годов], генерал-ан­шеф (1784 год), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов и Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, где сбли­зил­ся с графом П.А. Ру­мян­це­вым, член Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии (с 1764 года), в 1769 году оп­реде­лён Ру­мян­це­вым для на­блю­де­ния за по­ряд­ком «в де­лах во­ен­ных» в Ма­ло­рос­сии на вре­мя его пре­бы­ва­ния на те­ат­ре русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, гу­бер­на­тор Ка­зан­ской губернии (1774-1779 годы), ка­зан­ский (1779-1792 годы), сим­бир­ский (1780-1781 годы), пен­зен­ский (1781-1783 годы) и вят­ский (1783-1792 годы) генерал-гу­бер­на­тор, шеф Ка­зан­ско­го гар­ни­зон­но­го пол­ка (1797 год). Из­ве­стен внук П.С. Ме­щер­ско­го - Алек­сандр Алек­сее­вич [07(19).03.1807-24.01(05.02).1886 годов], генерал-лейтенант (1882 год), уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года, член Со­ве­та Главного управ­ле­ния Государственного кон­но­за­вод­ст­ва, с 1882 года в от­став­ке. Пра­вну­ки П.С. Ме­щер­ско­го - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [30.08(11.09).1834-1893 годов], действительный статский советник (1892 год), в зва­нии ка­мер-юн­ке­ра, ме­дын­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1875-1892 годы). Его двою­род­ный брат - Пётр Пла­то­но­вич [11(23).09.1838-10(23).01.1909 годов], те­ат­рал, ак­тёр-лю­би­тель и дра­ма­тург, ав­тор ко­ме­дий: «Не по хо­ро­ше­му мил, а по ми­лу хо­рош» (1883 год), «На­ши за гра­ни­цей» (1891 год), «Лю­бовь от­ца на вы­дум­ки хит­ра» (1895 год). Из сы­но­вей Н.Н. Ме­щер­ско­го наи­бо­лее из­вес­тен Па­вел Ни­ко­лае­вич [01(13).08.1861-03(16).10.1906 годов], кол­лежский советник (1899 год), ме­дын­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1902-1905 годы). Из его вну­ков из­вес­тен Ан­д­рей Пав­ло­вич (1915-23.09.1992 годов), во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов был вы­ве­зен ма­те­рью в Бол­га­рию, со­брал зна­чительную биб­лио­те­ку русской эмиг­рант­ской литературы, со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с дея­те­ля­ми куль­ту­ры СССР, один из вид­ных дея­те­лей русской куль­ту­ры в Бол­га­рии. Его двою­род­ный пле­мян­ник - Ни­ко­лай Дмит­рие­вич (рождён в 1949 году), пред­во­ди­тель От­де­ле­ния Российского дво­рян­ско­го со­б­ра­ния в Бол­га­рии (с 2009 года).

По­то­мок В.И. Ме­щер­ско­го Про­зви­те­ра в 11-м по­ко­ле­нии - Алек­сандр Пет­ро­вич (1801 - по­сле 1828 годов), пра­пор­щик (1824 год), уча­ст­ник вос­ста­ния Чер­ни­гов­ско­го пол­ка в 1825 году, при­го­во­рён к за­клю­че­нию в кре­пость на 6 мес, по­сле от­бы­тия воз­вра­щён в полк, с 1828 года в от­став­ке. По­то­мок В.И. Ме­щер­ско­го Про­зви­те­ра в 13-м по­ко­ле­нии - Вик­тор Пет­ро­вич [21.10(02.11).1845-1917 годов], кол­лежский советник, с 1869 года слу­жил по Министерству фи­нан­сов: сна­ча­ла в Пол­тав­ской губернии, за­тем чи­нов­ни­ком для над­зо­ра за вы­во­зом при Ли­бав­ской та­мож­не в Кур­лянд­ской губернии (1905-1917 годы). Круп­ный бла­го­тво­ри­тель: в Пол­та­ве и Пол­тав­ской губернии уст­ро­ил цер­ковь, ос­но­вал при­ют для де­тей, цер­ковь-шко­лу, городское по­пе­чи­тель­ст­во о бед­ных, ноч­леж­ный при­ют для ра­бо­чих и бес­при­ют­ных; член прав­ле­ния Пол­тав­ско­го до­ма тру­до­лю­бия, по­пе­чи­тель­ст­ва для народной трез­во­сти, со­ве­та от­де­ла по­пе­чи­тель­ст­ва о глу­хо­не­мых, ин­ва­лид­но­го до­ма и ла­за­ре­та для ра­не­ных вои­нов. Позд­нее при­ни­мал уча­стие в дея­тель­но­сти различных бла­го­тво­рительных уч­ре­ж­де­ний в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в ча­ст­но­сти «Си­не­го кре­ста». Его сын - Дмит­рий Вик­то­ро­вич [04(16).08.1875-10.09.1933 годов], надворный советник, ди­пло­мат, российский дра­го­ман в Куль­дже (1905-1906 годы), сек­ре­тарь российской мис­сии в Тянь­цзи­не (1905-1906 годы), ви­це-кон­сул в Ку­ань­чэнц­зы (ны­не Чан­чунь) (1907-1909 годы), кон­сул в Ги­ри­не (1911-1914 годы), ге­не­раль­ный кон­сул в Каш­га­ре (1915-1917 годы), с 1919 года в Вар­ша­ве, ис­пол­нял обя­зан­но­сти ге­не­раль­но­го кон­су­ла до за­клю­че­ния Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1921 года, ав­тор ра­бот о Ки­тае.

Про­ис­хо­ж­де­ние не­ко­то­рых из­вест­ных кня­зей Мещерских ос­та­ёт­ся не­вы­яс­нен­ным. Сре­ди них: Пётр [05(15).07.1679 - по­сле 1742 годов], се­на­тор (1733 год), по­сле во­ца­ре­ния императрийцы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны (1741 год) со­слан в Си­бирь в Бе­рё­зов; Фё­дор Ва­силь­е­вич [08(18).11.1698-14(25).07.1756 годов], генерал-по­ру­чик (1755 год), ко­мен­дант в Ри­ге (1742-1747 годы), обер-ко­мен­дант Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти (1747-1756 годы), се­на­тор (с 1748 года), член Во­енной кол­ле­гии (с 1755 года); Сте­пан Ми­хай­ло­вич (1698-1775 годы), адмирал (1764 год), на служ­бе с 1717 года, ка­пи­тан над Крон­штадт­ским пор­том (1755-1762 годы), член Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (апрель - май 1762 года), главный командир Крон­штадт­ско­го пор­та (1762-1764 годы), с 1764 года в от­став­ке; Сер­гей Ни­ки­тич [1729-16(28).03.1804 годов], статский советник (1783 год), эко­но­мии ди­рек­тор Ор­лов­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1779-1781 годы), по­ру­чик пра­ви­те­ля Яро­слав­ско­го (1781-1786 годы) и Ка­луж­ско­го (1786-1789 годы) на­ме­ст­ни­честв; Алек­сей Сте­па­но­вич (1736 - не ра­нее 1794 годов), генерал-по­ру­чик (1786 год), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, се­на­тор (1786-1793/94 годы); Иван Ива­но­вич (умер в 1813 или 1817 годах), генерал от инфантерии (1800 год), уча­ст­ник русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов (в 1789 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), обер-ко­мен­дант в То­боль­ске (1793 год), шеф То­боль­ско­го гар­ни­зон­но­го пол­ка (1797-1800 годы).

Род кня­зей Мещерских вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Вла­ди­мир­ской, Ка­луж­ской, Ко­ст­ром­ской, Кур­ской, Московской, Пен­зен­ской, Пол­тав­ской, Ря­зан­ской, Санкт-Пе­тербургской, Смо­лен­ской, Там­бов­ской, Твер­ской, Туль­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний.

На­ря­ду с ро­дом кня­зей Мещерских су­ще­ст­во­ва­ло несколько не­ти­ту­ло­ван­ных дво­рян­ских, а так­же и не­дво­рян­ских ро­дов Мещерских (их ро­до­на­чаль­ни­ки в основном про­ис­хо­ди­ли из ду­хо­вен­ст­ва).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)