МЕЩЕРСКИЕ
МЕЩЕРСКИЕ - российский княжеский род татарского происхождения.
Согласно «Государеву Родословцу» (1555 год) и «Бархатной книге», ведёт начало от князя Уссейна, принадлежавшего, возможно, к знатному крымско-татарскому роду Ширинов. Сын Уссейна князь Бахмет в конце XIII века завоевал часть Мещеры и основал там полунезависимое княжество. Во 2-й половине XV века представители рода влились в состав служилого сословия Русского государства. Они были испомещены в различных частях страны, в частности в Каширском уезде и в Новгородской земле (в основном в Бежецкой пятине). Род стал быстро разрастаться. Некоторые Мещерские были записаны в Тысячной книге 1550 года и Дворовой тетради (1551/52 - начала 1560-х годов). В генеалогии Мещерских остаётся много неясных мест (явные несообразности содержатся, в частности, в «Бархатной книге»), о происхождении некоторых лиц и даже об их принадлежности к тому или иному колену рода существуют противоречивые данные [во многом расходятся, например, поколенные росписи, составленные В.В. Руммелем, М.И. Смирновым (не опубликованы, хранится в Отделе письменных источников ГИМ) и Н.Ф. Иконниковым]; кроме того, свыше 100 лиц до сих пор вообще не находят своего места в родословной Мещерских. На протяжении истории рода Мещерских некоторые его линии мельчали, некоторые из них (например, потомки помещиков Галичского уезда) утратили княжеский титул.
Сын Бахмета князь Беклемиш (1-я половина XIV века) принял православие с именем Михаил. Его внук - Юрий Фёдорович (? - 1380 год), погиб в Куликовской битве 1380 года, сражаясь на стороне великого князя владимирского Дмитрия Ивановича. Правнуки князя Юрия Фёдоровича: Семён Константинович Долгая Борода Мещерский (годы рождения и смерти неизвестны), в начале 1480-х годов выехал с детьми на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу, основатель старшей отрасли рода Мещерских; Борис Константинович Мещерский (годы рождения и смерти неизвестны), основатель младшей отрасли рода.
Из старшей отрасли известны правнуки С.К. Мещерского Долгой Бороды: Фёдор Дмитриевич Пёстрый (? - не ранее 1524 года), 2-й воевода в Переяславле-Рязанском (1524 год); Василий Дмитриевич Кияс (? - после 1531 года), 1-й воевода сторожевого полка в походе против крымских татар (1512 год), 2-й воевода полка правой руки в походе на Великое княжество Литовское (ВКЛ) в 1516 году во время русско-литовской войны 1512-1522 годов, 1-й воевода в Белой (1521 год), 3-й (1524 год) и 1-й (1531 год) воевода в Переяславле-Рязанском, 2-й воевода в Туле (1528-1529 годы); Михаил Дмитриевич Висковатый (? - после 1521 года), участник русско-литовской войны 1512-1522 годов, 4-й (1512 год) и 3-й (1517 год) воевода в Стародубе, участник похода на ВКЛ (1519 год), воевода в Дорогобуже (1520-1521 годы). Известен их племянник - Иван Иванович (? - после 1552 года), воевода «за городом» на Мещере (1528 год), 4-й воевода в Переяславле-Рязанском (1537 год), отличился при подчинении русскими войсками Казанского ханства в 1552 год. Его двоюродные братья: Фёдор Григорьевич (? - не ранее 1532 года), 3-й воевода в Кашире (1529 год), 6-й воевода в Серпухове (1532 год); Юрий Григорьевич (? - не ранее 1556 года), 3-й (1536-1537 годы) и 2-й (1555-1556 годы) воевода в Смоленске, 2-й воевода полка левой руки во Владимире (1540 год), 2-й воевода в Мещере (1541 год), наместник в Вятке (1545 год), воевода в Кашире (1549 год), участник похода на Казань (зима 1549/50 года), воевода в Почепе (1550 год). Сын Ф.Г. Мещерского - Григорий Фёдорович (? - 1575 год), воевода «за городом» в Нижнем Новгороде для бережения от казанских людей (1544-1550 годы), участник Казанских походов 1549/50 и 1552 годов, воевода в Муроме (1550-1551 годы), Карачеве (1551-1552 годы), 2-й воевода в Путивле (1559 год), участник русско-шведской войны 1555-1557 годов (в том числе похода к Выборгу в 1557 году), Ливонской войны 1558-1583 годов (в том числе взятия Феллина в 1560 году), 2-й воевода в Новгороде-Северском (1562 год), наместник в Путивле (1564-1567, 1575 годы), воевода в Туле (1567 год), участник походов против крымских татар (1568, 1570 годы), глава посольства в Речь Посполиту (1570-1571 годы), 2-й воевода передового полка в Новгороде (1572 год), 2-й воевода в Чебоксарах (1572-1573 годы), участник похода на черемисов (1573 год), казнён по приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного. Его троюродный брат - Юрий Григорьевич Боровитинов (? - после 1603 года), 2-й воевода левой руки войск на Коломне и Кашире (1549 год), участник Казанского похода 1549/50 года и Ливонской войны 1558-1583 годов, 2-й воевода в Пронске (1578 год), воевода в Белёве (1586 год), Уржуме (1599 год), объезжий голова в Москве (1600, 1602 годы), губной староста в Кашире (1603 год). Его троюродный брат - Фёдор Андреевич Бык (? - не ранее 1602 года), участник похода «с мещерены» против крымцев (1572 год), 5-й воевода в Новгороде (1585 год), объезжий голова в Москве (1591-1592, 1597-1600 и 1602 годы). Известны сыновья Ю.Г. Боровитинова Мещерского: Дмитрий Юрьевич (? - не ранее 1640 года), дворянин московский (с 1627 года), воевода в Епифани (1619-1620 годы), Лебедяни (1622-1624 годы); Иван Юрьевич Бусурман (? - не ранее 1622 года), дворянин московский (с 1611 года), воевода на Трубе в Москве во время осадного сидения при нашествии польского королевича Владислава (1618 год), объезжий голова в Москве «для огней и всякого береженья» (1619-1622 годы). Известен сын Д.Ю. Боровитинова Мещерского - Иван Дмитриевич Большой (? - не ранее 1658 года), дворянин московский (с 1658 года), воевода в Лебедяни (1651-1653 годы). Известен потомок Ф.Д. Мещерского Пёстрого в 4-м поколении - Фёдор Никитич (?-1673 год), 2-й воевода в Томске (1666-1667 годы), воевода в Таре (1668-1673 годы), заболел (его обязанности при его жизни исполнял сын Борис) и умер по дороге в Москву.
Младшая отрасль рода князей Мещерских, в свою очередь, разделилась на три ветви. 1-я ветвь происходила от сына Б.К. Мещерского Константина Борисовича (2-я половина XV века), помещика Каширского уезда. Известен его внук - Василий Михайлович Волостель (? - после 1537 года), 5-й воевода на Мещере (1514-1515 годы), 3-й воевода на Толстике в Мещере (1519 год), 7-й (1520 год) и 2-й (1529, 1537 годы) воевода в Костроме. Его племянник - Юрий Михайлович (? - не ранее 1602 года), осадный голова в Смоленске (1581 год), воевода в Михайлове (1582, 1606 годы), объезжий голова в Москве (1602 год). Его троюродный брат - Юрий Иванович Плишка (? - после 1598 года), осадный голова (1585 год) и воевода (1586 год) в Белёве, наместник в Новосиле (1587 год), участник русско-шведской войны 1590-1593 годов, губной староста в Кашире (1598 год). Внук Ю.М. Мещерского - Никифор Фёдорович (?-1652 год), дворянин московский (с 1627 года), воевода в Царицыне (1632 год), 2-й воевода большого полка в Туле (1635 год), воевода в Можайске (1639 год), Верхотурье (1641-1643 годы), Брянске (1648-1649 годы), Сургуте (1652 год), пристав у польских послов (1645, 1647, 1651 годы), в 1650 году 2-й воевода в походе войск для усмирения Псковского восстания 1650 года. Потомок К.Б. Мещерского в 5-м поколении - Юрий Афанасьевич (? - не ранее 1651 года), дворянин московский (с 1629 года), сторонник польского королевича Владислава (1610 год), затем отъехал к Лжедмитрию II, воевода в Кромах (1630 год), Болхове (1634-1635 годы), Михайлове (1644-1646 годы). Потомок К.Б. Мещерского в 7-м поколении - Семён Фёдорович [01(11).02.1668-08(19).12.1732 годов], генерал-лейтенант (1729 год), участник Северной войны 1700-1721 годов (в том числе сражения при Лесной, 1708 год, взятия в 1710 году Риги, Ревеля и Пернова, походов в Померанию и Гольштейн), командир Новотроицкого драгунского полка (с 1709 года), прапорщик роты кавалергардов (с 1724 года), губернатор Архангелогородской губернии (1729-1732 годы), член Военной коллегии (1732 год), был отрешён от должности, умер под следствием. Его сын - Григорий Семёнович (?-1772 год), генерал-поручик (1760 год), член Военной коллегии (с 1760 года), губернатор Новгородской губернии (1760-1761 годы), комендант крепости Святой Елизаветы (1762 год). Потомок К.Б. Мещерского в 11-м поколении - Алексей Павлович [05(16).02.1797-21.01(02.02).1858 годов], майор (1827 год), писатель, автор книг «Записки русского путешественника: Голландия, Бельгия и Нижний Рейн» (1842 год), «Очерки берегов Рейна и Швейцарии» (1844 год).
2-я ветвь младшей отрасли рода князей Мещерских происходила от внука Б.К. Мещерского Бориса Ивановича (конец XV века), помещика Бежецкой пятины в Новгородской земле. Известен его внук - Григорий Фёдорович (? - не ранее 1551 года), 2-й воевода переводного полка против шведов (1536 год), 2-й воевода «за городом» в Нижнем Новгороде для защиты от набегов казанских татар (1549 год), воевода в Муроме (1550 год), в Карачеве (1551 год). Его племянник - Фёдор Фёдорович (? - март 1611 года), окольничий (1609 год, подтверждено в 1610 году польским королём Сигизмундом III), пристав у ногайских послов (1574 год), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, в том числе похода в Ливонию (1576 год), осадный голова и голова в городе Берзон (1578-1582 годы), 2-й воевода полка левой руки в походе из Новгорода к Орешку (1583 год), 2-й воевода передового полка (1584 год) и полка левой руки (1585 год) в Новгороде, воевода в Ивангороде (1592 год), объезжий голова в Москве (1601 год). Участник заговора против царя Василия Ивановича Шуйского (февраль 1609 года), после провала которого бежал в лагерь Я.П. Сапеги, а оттуда в Тушинский лагерь, сторонник возведения на русский престол польского королевича Владислава, глава приказа Большого прихода (конец 1610-1611 годов), погиб во время восстания москвичей в марте 1611 года. Потомок Б.И. Мещерского в 8-м поколении - Прокопий (Прокофий) Васильевич [1736-18.02(02.03).1818 годов], генерал-лейтенант (1798 год), участник Семилетней войны 1756-1763 годов, русско-турецкой войны 1768-1774 годов (отличился в Кагульском сражении 1770 года, в сражении при Туртукае, 1773 год), русско-турецкой войны 1787-1791 годов, шеф Санкт-Петербургского драгунского полка (1797-1798 годы), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1798 год), член Военной коллегии (1798 год), санкт-петербургский гражданский губернатор (1800 год), гофмаршал (1800-1801 годы), управляющий театральной дирекцией (1800-1801 годы), талантливый актёр-любитель, поэт, с 1812 года жил в Знаменском монастыре в Курске. Его племянники: Иван Сергеевич [11(22).12.1775-17(29).03.1851 годов], известный сельский хозяин, одним из первых среди русских помещиков устроил в имении Лотошино Старицкого уезда сыроварню на современном ему техническом уровне (лотошинский «мещерский сыр» славился по всей России); П.С. Мещерский. Из сыновей И.С. Мещерского наиболее известен Сергей Иванович [19(30).09.1799-09(21).12.1870 годов], генерал-майор Свиты Его Императорского Величества (1835 год), отличился в русско- персидской войне 1826-1828 годов (в 1828 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), с 1839 года в отставке. Сын П.С. Мещерского - Элим Петрович [26.10(07.11).1808-02.11.1844 годов], дипломат, поэт и переводчик, с 1823 года служил в Коллегии иностранных дел, состоял при российских миссиях в Дрездене (1828-1830 годы), Турине (1831-1833 годы, с 1840 года), Париже (1833-1840 годы), автор поэтического сборника «Les Boréales» (1839 год), переводов русских поэтов на французский язык («Les poètes russes, traduits en vers français», vol. 1-2, 1846 год). Его дочь - Мария Элимовна (16.02.1844-07.08.1868 годов), фрейлина императрийцы Марии Александровны, в 1865-1866 годах была предметом увлечения великого князя Александра Александровича (будущий император Александр III), была замужем (с 1867 года) за П.П. Демидовым (смотрите в статье Демидовы). Внук П.В. Мещерского - Александр Васильевич [07(19).03.1810-10(22).02.1867 годов], действительный статский советник (1855 год), камергер (1856 год), с 1836 года служил в Царстве Польском: управляющий греко-униатскими делами в Комиссии внутренних и духовных дел и народного просвещения (1849-1854 годы); гофмейстер двора великой княгини Екатерины Михайловны (1856-1867 годы, до 1858 года - и. д.), член Главного правления училищ (с 1861 года). Из внуков И.С. Мещерского наиболее известны братья: Борис Васильевич [09(21).09.1818-27.02(10.03).1884 годов], тайный советник (1877 год), в звании камергера (1868 год), тверской губернский предводитель дворянства (1866-1884 годы); Александр Васильевич [14(26).04.1822-22.12.1900(04.01.1901) годов], тайный советник (1873 год), шталмейстер (1875 год), с 1838 года на военной службе, участник Даргинской экспедиции 1845 года (ранен), в 1850-1855 годах и с 1867 года в отставке, верейский уездный предводитель дворянства (1863-1869 годы), московский (1869-1876 годы) и полтавский (1883-1889 годы) губернский предводитель дворянства, почётный опекун Московского присутствия Опекунского совета Ведомства учреждений императрийцы Марии, член Совета и заведующий учебной частью Московского училища ордена Святой Екатерины и Александровского института (1890-1896 годы), основатель (1883 год) и почётный опекун Петровско-Александровского пансиона- приюта для детей обедневших дворян и сирот дворянского происхождения, автор ряда публицистических и экономических брошюр («Объяснительная записка к проекту устава поземельного банка русского земства», 1866 год; «О заповедных имениях», 1888 год), воспоминаний («Из моей старины», опубликована в 1900-1901 годах), сборник «Стихотворения» (1881 год, 3-е издание, 1890 год); Иван Васильевич [29.06(11.07).1826-06(19). 04.1906 годов], действительный статский советник (1871 год), в звании камергера (1863 год), вице-губернатор Курской губернии (1862-1864 годы), губернатор Подольской губернии (1869-1873 годы); Николай Васильевич [06(18).03.1837-1908 годов], тайный советник (1905 год), начальник Прибалтийского управления земледелия и государственных имуществ (1895-1908 годы). Их двоюродные братья: Николай Петрович [07(19).12.1829-19.01 (01.02).1901 годов], тайный советник (1880 год), гофмейстер (1880 год), гласный Московской городской думы (1866-1868 годы), помощник попечителя (1870-1874 годы) и попечитель (1874-1880 годы) Московского учебного округа, издал сборник «Из бумаг Н.М. Карамзина, хранящихся в Государственном архиве» (1898 год; Н.М. Карамзин приходился ему дедом по матери), был женат на Марии Александровне, урождённой графине Паниной [16(28).02.1836-30.09(13.10).1903 годов], издательнице материалов родового архива Паниных; В.П. Мещерский. Известны сыновья Б.В. Мещерского: Борис Борисович [15(27). 03.1850-18.06(01.07).1904 годов], тайный советник (1895 год), шталмейстер (1895 год), полтавский губернский предводитель дворянства (1889-1891 годы), губернатор Саратовской губернии (1891-1901 годы), попечитель Санкт-Петербургской и Царскосельской гимназий; Алексей Борисович [10(22).12.1854-15.01.1928 годов], действительный статский советник (1902 год), инженер путей сообщения, в 1880-х годах участвовал в строительстве морского канала в Санкт-Петербурге и портовых сооружений в Николаеве, с 1890 года служил в Министерстве финансов, член от министерства в советах управлений трёх казённых железных дорог - Балтийской, Псково-Рижской, Николаевской (1899-1917 годы), гласный Санкт-Петербургской городской думы, в начале 1918 года эмигрировал в Финляндию и в 1927 году поступил послушником в Валаамский монастырь, за месяц до смерти принял постриг с именем Сергий. Известен сын Н.П. Мещерского - Пётр Николаевич [24.05 (05.06).1869-17.11.1944 годов], полковник (1905 год), флигель-адъютант (1905 год), служил в лейб-гвардейском Гусарском полку (1891-1902, 1904-1905 годы), в Свите Его Императорского Величества (1905-1917 годы), в эмиграции во Франции, был женат на Вере Кирилловне, урождённой Струве [04(16).02.1876-17.12.1949 годов], основательнице Русского старческого дома в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем и русского кладбища при нём. Их сын - Николай Петрович [21.11(04.12).1905-18.07.1966 годов], окончил Льежский университет (1930 год) с дипломом инженера-металлурга, работал на различных французских предприятиях, с началом 2-й мировой войны под именем Николя Мессажера стал активным участником Движения Сопротивления (награждён орденом Почётного легиона, Военным крестом и Медалью освобождения), с 1946 года в чине капитана несколько лет служил в органах французской администрации в Германии и Австрии. Его сыновья: Пётр Николаевич (рождён 04.06.1948 года), видный парижский финансист, занимал руководящие посты в различных подразделениях компании «Valeo» (1976-1986 годы) и в компаниях, входивших в «Suez Group» (1986-1998 годы); с 1998 года возглавляет основанную им фирму «Industries & Finances Partenaires»; Александр Николаевич (рождён 02.03.1950 года), архитектор. Известен сын А.Б. Мещерского - Борис Алексеевич [13(25).05.1889-29.06.1957 годов], окончил Александровский лицей (1911 год), участник 1-й мировой войны (в 1917 году награждён георгиевским оружием), участник Гражданской войны 1917-1922 годов, с 1920 года в эмиграции во Франции, художник (учился в Санкт-Петербурге в художественной школе М.Д. Бернштейна и в Париже в академии П. Рансона), работал декоратором, в 1936 году переехал в США, погиб в автокатастрофе.
3-я ветвь младшей отрасли рода Мещерских произошла от внука Б.К. Мещерского Василия Ивановича Прозвитера (конец XV века), помещика Бежецкой пятины в Новгородской земле. Потомок В.И. Мещерского Прозвитера в 4-м поколении - Богдан (Фёдор) Матвеевич (? - не ранее 1649 года), дворянин московский (с 1629 года), воевода в Осташкове (1621 год), Острове (1625-1628 годы), Опочке (1628-1629 годы), Изборске (1629 год), Козельске (1643-1646 годы), Можайске (1647-1649 годы). Его двоюродный брат - Булат (Степан) Михайлович (?-1638 год), дворянин московский (с 1625 года), участник московского осадного сидения (1618 год), воевода в Бежецком Верхе (1619/20 год), объезжий (1626 год) и осадный (1633 год) голова в Москве, руководил писцовым описанием Каширского уезда (1627-1629 годы). Его двоюродный брат - Иван Афанасьевич (?-1626/27 год), дворянин московский (с 1627 года), воевода в Порхове (1609, 1611-1613, 1615-1616 годы), в 1609 году успешно оборонялся в Порхове против «воровских людей», поддерживая правительство царя Василия Шуйского, в 1610 году возглавлял отряд в походе к Ладоге, занятой шведами, в 1611-1617 годах служил в оккупированной шведскими войсками Новгородской земле, участник похода шведских войск под Псков (1615 год), объезжий голова в Москве (1624-1626 годы), воевода «на половине» в Вологде (1626/27 год). Его двоюродный брат - Никифор Яковлевич [?-27.01(06.02).1629 года], дворянин московский (с 1618 года), за отказ присягнуть шведскому королю в 1615 году посажен в тюрьму, после возвращения Новгорода Русскому государству по Столбовскому миру 1617 года освобождён, участник московского осадного сидения 1618 года, воевода в Серпухове (1618/19 год), 1-й судья Холопьего приказа (1622-1624 годы), 2-й воевода большого полка в Туле (1623/24-1626/27 годы), воевода в Галиче (1626/27-1628 годы), руководил писцовым описанием Галицкого уезда. Из сыновей И.А. Мещерского наиболее известен Михаил Иванович (?-1672 год), дворянин московский (с 1624 года), участник московского осадного сидения 1618 года, воевода на засеках в Тульском уезде (1639-1641 годы), воевода в Ядрине (1645-1647 годы), Цивильске (1651 год), участник русско-польской войны 1654-1667 годов и русско-шведской войны 1656-1658 годов (голова в государевом полку), 1-й переписчик дворцовых земель в Вотской, Обонежской и Деревской пятинах (1668 год). Потомок В.И. Мещерского Прозвитера в 11-м (по другим данным, в 13-м) поколении - Платон Степанович [08(19).11.1713-23.12.1799(03.01.1800) годов], генерал-аншеф (1784 год), участник русско-шведской войны 1741-1743 годов и Семилетней войны 1756-1763 годов, где сблизился с графом П.А. Румянцевым, член Малороссийской коллегии (с 1764 года), в 1769 году определён Румянцевым для наблюдения за порядком «в делах военных» в Малороссии на время его пребывания на театре русско-турецкой войны 1768-1774 годов, губернатор Казанской губернии (1774-1779 годы), казанский (1779-1792 годы), симбирский (1780-1781 годы), пензенский (1781-1783 годы) и вятский (1783-1792 годы) генерал-губернатор, шеф Казанского гарнизонного полка (1797 год). Известен внук П.С. Мещерского - Александр Алексеевич [07(19).03.1807-24.01(05.02).1886 годов], генерал-лейтенант (1882 год), участник Венгерского похода 1849 года, член Совета Главного управления Государственного коннозаводства, с 1882 года в отставке. Правнуки П.С. Мещерского - Николай Николаевич [30.08(11.09).1834-1893 годов], действительный статский советник (1892 год), в звании камер-юнкера, медынский уездный предводитель дворянства (1875-1892 годы). Его двоюродный брат - Пётр Платонович [11(23).09.1838-10(23).01.1909 годов], театрал, актёр-любитель и драматург, автор комедий: «Не по хорошему мил, а по милу хорош» (1883 год), «Наши за границей» (1891 год), «Любовь отца на выдумки хитра» (1895 год). Из сыновей Н.Н. Мещерского наиболее известен Павел Николаевич [01(13).08.1861-03(16).10.1906 годов], коллежский советник (1899 год), медынский уездный предводитель дворянства (1902-1905 годы). Из его внуков известен Андрей Павлович (1915-23.09.1992 годов), во время Гражданской войны 1917-1922 годов был вывезен матерью в Болгарию, собрал значительную библиотеку русской эмигрантской литературы, состоял в переписке с деятелями культуры СССР, один из видных деятелей русской культуры в Болгарии. Его двоюродный племянник - Николай Дмитриевич (рождён в 1949 году), предводитель Отделения Российского дворянского собрания в Болгарии (с 2009 года).
Потомок В.И. Мещерского Прозвитера в 11-м поколении - Александр Петрович (1801 - после 1828 годов), прапорщик (1824 год), участник восстания Черниговского полка в 1825 году, приговорён к заключению в крепость на 6 мес, после отбытия возвращён в полк, с 1828 года в отставке. Потомок В.И. Мещерского Прозвитера в 13-м поколении - Виктор Петрович [21.10(02.11).1845-1917 годов], коллежский советник, с 1869 года служил по Министерству финансов: сначала в Полтавской губернии, затем чиновником для надзора за вывозом при Либавской таможне в Курляндской губернии (1905-1917 годы). Крупный благотворитель: в Полтаве и Полтавской губернии устроил церковь, основал приют для детей, церковь-школу, городское попечительство о бедных, ночлежный приют для рабочих и бесприютных; член правления Полтавского дома трудолюбия, попечительства для народной трезвости, совета отдела попечительства о глухонемых, инвалидного дома и лазарета для раненых воинов. Позднее принимал участие в деятельности различных благотворительных учреждений в Санкт-Петербурге, в частности «Синего креста». Его сын - Дмитрий Викторович [04(16).08.1875-10.09.1933 годов], надворный советник, дипломат, российский драгоман в Кульдже (1905-1906 годы), секретарь российской миссии в Тяньцзине (1905-1906 годы), вице-консул в Куаньчэнцзы (ныне Чанчунь) (1907-1909 годы), консул в Гирине (1911-1914 годы), генеральный консул в Кашгаре (1915-1917 годы), с 1919 года в Варшаве, исполнял обязанности генерального консула до заключения Рижского мирного договора 1921 года, автор работ о Китае.
Происхождение некоторых известных князей Мещерских остаётся невыясненным. Среди них: Пётр [05(15).07.1679 - после 1742 годов], сенатор (1733 год), после воцарения императрийцы Елизаветы Петровны (1741 год) сослан в Сибирь в Берёзов; Фёдор Васильевич [08(18).11.1698-14(25).07.1756 годов], генерал-поручик (1755 год), комендант в Риге (1742-1747 годы), обер-комендант Петропавловской крепости (1747-1756 годы), сенатор (с 1748 года), член Военной коллегии (с 1755 года); Степан Михайлович (1698-1775 годы), адмирал (1764 год), на службе с 1717 года, капитан над Кронштадтским портом (1755-1762 годы), член Адмиралтейств-коллегии (апрель - май 1762 года), главный командир Кронштадтского порта (1762-1764 годы), с 1764 года в отставке; Сергей Никитич [1729-16(28).03.1804 годов], статский советник (1783 год), экономии директор Орловского наместничества (1779-1781 годы), поручик правителя Ярославского (1781-1786 годы) и Калужского (1786-1789 годы) наместничеств; Алексей Степанович (1736 - не ранее 1794 годов), генерал-поручик (1786 год), участник Семилетней войны 1756-1763 годов, сенатор (1786-1793/94 годы); Иван Иванович (умер в 1813 или 1817 годах), генерал от инфантерии (1800 год), участник русско-шведской войны 1788-1790 годов (в 1789 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), обер-комендант в Тобольске (1793 год), шеф Тобольского гарнизонного полка (1797-1800 годы).
Род князей Мещерских внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Пензенской, Полтавской, Рязанской, Санкт-Петербургской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Черниговской губерний.
Наряду с родом князей Мещерских существовало несколько нетитулованных дворянских, а также и недворянских родов Мещерских (их родоначальники в основном происходили из духовенства).