МЕЩЕРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕЩЕРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец.

Не по­лу­чив сис­те­ма­тического ху­дожественного об­ра­зо­ва­ния, брал уро­ки у И.И. Ле­ви­та­на , А.М. Ко­ри­на, М.Х. Алад­жа­ло­ва, В.В. Пе­ре­плёт­чи­ко­ва. Уча­ст­во­вал в вы­став­ках Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств, ТПХВ (с 1899 года); член Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1904 года). В сво­их пей­за­жах сред­ней по­ло­сы Рос­сии Мещерин, под влия­ни­ем им­прес­сио­низ­ма , стре­мил­ся пе­ре­дать ко­ло­ри­стическое свое­об­ра­зие не­яр­кой при­ро­ды, раз­лич­ные её со­стоя­ния в раз­ные вре­ме­на го­да, су­ток («Си­рень», 1900 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва; «Осень», 1901 год, Во­ло­год­ская КГ; «Из­бы», 1901 год, ГТГ, и др.). С 1904 года ув­лёк­ся (воз­мож­но, под влия­ни­ем И.Э. Гра­ба­ря) тех­ни­кой пу­ан­ти­лиз­ма, изо­бре­тён­ной мас­те­ра­ми французского нео­им­прес­сио­низ­ма . Его ли­рические пей­за­жи, на­пи­сан­ные раз­дель­ным маз­ком («Но­ябрь. Кры­леч­ко», 1905 год, ГРМ; «Осен­няя лун­ная ночь», пас­тель, 1906-1907 годы; «Мо­роз­ный ве­чер», 1907 год, оба - ГТГ, и др.), ис­пол­не­ны внутренней те­п­ло­ты. С 1908 года, на­ря­ду с пу­ан­ти­ли­стической тех­ни­кой, пи­сал и ши­ро­ким пас­тоз­ным маз­ком («По­ля», 1911 год, ГТГ; «От­те­пель. Фев­раль», 1913 год, ча­ст­ное собра­ние, Мо­ск­ва; «Иван-да-Ма­рья», 1914 год, ГТГ; «По­лян­ка», 1914 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Ка­зань, и др.). Твор­че­ст­во Мещерина це­ни­ли А.М. Эф­рос, Гра­барь, кол­лек­цио­не­ры И.С. Ост­ро­ухов, И.А. Мо­ро­зов, В.О. Гирш­ман, И.И. Троя­нов­ский.