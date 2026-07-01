МЕЩЕРА
МЕЩЕРА - древний финно-угорский народ, живший в пределах Мещёрской низменности.
Некоторые исследователи рассматривают мещеру как особую группу мордвы. Археологические материалы позволяют считать мещеру особой группой волжских финнов.
Наиболее раннее упоминание о мещере, относящееся к началу XV века, содержится в одном из списков Толковой Палеи. Мещера вместе с муромой и мордвой названа в поздних летописных сводах XV-XVI веков среди народов, живших в Поочье. В актовых источниках XIV-XVI веков известны волость Мещерка, селение Мещера, а также Городец-Мещерский (современный город Касимов), названия которых восходят к этнониму «мещера».
Археологические памятники I-го тысячелетия в пределах Мещёрской низменности, за редким исключением, не исследованы. Для раннего Средневековья известно 8 памятников: грунтовые могильники и курганы XI-XII веков в бассейнах притоков Оки (Цны, Гуся, Колпи) и курганы XII-XIII веков на реке Гусь и у города Касимов. Трупоположения в неглубоких ямах; в некоторых курганах встречаются костяки, скорченные на боку, что свидетельствует о возможном мордовском влиянии. Зафиксированы погребения в колодах или гробах, использование луба и бересты в качестве подстилки. Нередки случаи разведения огня во время или после совершения захоронений, что можно рассматривать как ритуальный пережиток трупосожжения. Отличительной чертой погребений мещеры в сравнении с обрядностью других финских народов Поочья является практически полное отсутствие орудий и бытовых предметов. Характерны металлические украшения: калачевидные пластинчатые серьги с цилиндрическими привесками, нагрудные подвески с арочными фестончатыми выступами, гривны с конусовидными и завязанными концами, цилиндрические и ромбовидные привески. Есть раковины каури, в более позднее время распространённые в женском уборе мордвы и черемисов (марийцев). Незначительное количество, разбросанность, небольшая численность погребений указывают на очень малую плотность населения мещеры. Постепенную аккультурацию мещеры отражает появление древне-русских украшений, нательных крестиков, круговой керамики. Некоторые украшения мещеры известны в древне-русских курганах Москворечья.
Конечная ассимиляция мещеры была связана с массовым освоением русскими Мещёрской низменности, которое началось, по археологическим данным, не ранее XIII века, в период исчезновения курганного обряда. Наследие мещеры некоторые исследователи видят в характерном цокающем говоре и отдельных элементах традиционной материальной культуры населения Мещёрской низменности, зафиксированных в начале XX века.