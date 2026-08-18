МЕЩАНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

МЕЩАНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - в Рос­сии в XIX - начале XX веков од­на из не­при­ви­ле­ги­ро­ван­ных форм ча­ст­но­го лич­но­го зем­ле­вла­де­ния.

Мещанское землевладение скла­ды­ва­лось по­сле ука­за императора Алек­сан­д­ра I от 12(24).12.1801 года, раз­ре­шив­ше­го ме­ща­нам , куп­цам и государственным кре­сть­я­нам при­об­ре­тать не­на­се­лён­ные зем­ли. К 1877 году ме­ща­не вла­де­ли свыше 2 миллионов га зем­ли (2,1% все­го лич­но­го зем­ле­вла­де­ния в Ев­ропейской Рос­сии), к 1905 - 4,1 миллиона га зем­ли (4%). Мещанское землевладение по­лу­чи­ло наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние в юго-западных рай­онах Рос­сии, в бе­ло­рус­ских, а так­же Ви­лен­ской и Ко­вен­ской гу­бер­ни­ях. Средний раз­мер вла­де­ний - 36 га в 1877 году, 48,4 га в 1905 году, 46,1 га в 1915 году. Аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во ме­щан-зем­ле­вла­дель­цев (свыше 94%) в конце XIX века бы­ли мел­ки­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми, им при­над­ле­жа­ло 40% всех ме­щан­ских зе­мель. Столь­ко же зем­ли на­хо­ди­лось в соб­ст­вен­но­сти сред­них зем­ле­вла­дель­цев, ко­то­рые со­став­ля­ли 5% от об­ще­го чис­ла вла­дель­цев (вла­де­ния рас­по­ла­га­лись пре­имущественно на Юге Рос­сии ме­ж­ду ре­ка­ми Дон и Вол­га). Круп­ное мещанское зеслевладение дос­ти­га­ло 20% площади ме­щан­ских зе­мель.

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