МЕЩАНСКАЯ ДРАМА
МЕЩАНСКАЯ ДРАМА - жанр драматургии XVIII века.
Мещанская драма воспроизводила серьёзные, исполненные драматизма конфликты морального и социально-бытового характера из жизни представителей третьего сословия, которые изображались как поборники добродетели и гуманности. Это отличало мещанскую драму от жанров классицистической драматургии - трагедии с её аристократическими героями и комедии, где жизнь третьего сословия представала в виде комических случайностей и недоразумений. Мещанская драма зародилась в Великобритании (Дж. Лилло, Э. Мур); наиболее известные образцы жанра - «Мисс Сара Сампсон» (1755 год) и «Эмилия Галотти» (1772 год) Г.Э. Лессинга; «Побочный сын» (1757 год) и «Отец семейства» (1758 год) Д. Дидро; «Евгения» П. Бомарше (1767 год) - подготовили появление в XIX веке социально-психологической драмы. Остротой социальной проблематики отличается драматургия Л.С. Мерсье, который, развивая традиции мещанской драмы, пытался создать реалистическую драму героического характера. К мещанской драме обращались также Я.М.Р. Ленц, Г.Л. Вагнер и другие. В своих теоретических работах создатели мещанской драмы выступали против выспренности и самодовлеющей декламационности, характерных для классицизма, за естественность, разговорность интонаций и простоту стиля: «Беседы о "Побочном сыне"» (1757 год) и «Рассуждение о драматической поэзии» (1758 год) Дидро, «Очерк о серьёзном драматическом жанре» Бомарше (1767 год), «Гамбургская драматургия» (тома 1-2, 1767-1769) Лессинга, «О театре, или Новый опыт о драматическом искусстве» Мерсье (1773 год) и др.
На рубеже XVIII-XIX веков западно-европейская мещанская драма теряет социально-критический пафос. Поэтизируя филантропию, бытовую добродетель и наполняясь мелодраматической риторикой, мещанская драма превращается в чисто развлекательный жанр для широкой «низовой» публики (А.В. Иффланд, А. фон Коцебу и др.).
В России к мещанской драме близки пьесы М.М. Хераскова («Друг несчастных», 1774 год) и М.И. Веревкина («Точь-в-точь», 1774 год, опубликована в 1785 году), во многом подготовившие русский сентиментализм. Мещанскую драму создали В.И. Лукин («Мот, любовию исправленный», 1765 год) и П.А. Плавильщиков («Бобыль», 1792 год; «Сиделец», 1807 год), тематикой и бытовым колоритом своих пьес предвосхитившие творчество А.Н. Островского.