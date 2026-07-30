МЕЩАНСКАЯ ДРАМА

МЕЩАНСКАЯ ДРАМА - жанр дра­ма­тур­гии XVIII века.

Мещанская драма вос­про­из­во­дила серь­ёз­ные, ис­пол­нен­ные дра­ма­тиз­ма кон­флик­ты мо­раль­но­го и со­ци­аль­но-бы­то­во­го ха­рак­те­ра из жиз­ни пред­ста­ви­те­лей третье­го со­сло­вия, ко­то­рые изо­бра­жа­лись как по­бор­ни­ки доб­ро­де­те­ли и гу­ман­но­сти. Это отличало мещанскую драму от жан­ров клас­си­ци­стической дра­ма­тур­гии - тра­ге­дии с её ари­сто­кра­тическими ге­роя­ми и ко­ме­дии, где жизнь третье­го со­сло­вия пред­ста­ва­ла в ви­де ко­мических слу­чай­но­стей и не­до­ра­зу­ме­ний. Мещанская драма за­ро­ди­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Дж. Лил­ло, Э. Мур); наи­бо­лее из­вест­ные об­раз­цы жан­ра - «Мисс Са­ра Самп­сон» (1755 год) и «Эми­лия Га­лот­ти» (1772 год) Г.Э. Лес­син­га ; «По­боч­ный сын» (1757 год) и «Отец се­мей­ст­ва» (1758 год) Д. Дид­ро; «Ев­ге­ния» П. Бо­мар­ше (1767 год) - под­го­то­ви­ли по­явле­ние в XIX веке со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической дра­мы. Ост­ро­той со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки от­ли­ча­ет­ся дра­ма­тур­гия Л.С. Мер­сье, ко­то­рый, раз­ви­вая тра­ди­ции мещанской драмы, пы­тал­ся соз­дать реа­ли­стическую дра­му ге­ро­ического ха­рак­те­ра. К мещанской драме об­ра­ща­лись также Я.М.Р. Ленц, Г.Л. Ваг­нер и другие. В сво­их тео­ре­тических ра­бо­тах соз­да­те­ли мещанской драмы вы­сту­па­ли про­тив выс­прен­но­сти и са­мо­дов­лею­щей дек­ла­ма­ци­он­но­сти, ха­рак­тер­ных для клас­си­циз­ма, за ес­те­ст­вен­ность, раз­го­вор­ность ин­то­на­ций и про­сто­ту сти­ля: «Бе­се­ды о "По­боч­ном сы­не"» (1757 год) и «Рас­су­ж­де­ние о дра­ма­ти­че­ской по­эзии» (1758 год) Дид­ро, «Очерк о серь­ёз­ном дра­ма­ти­че­ском жан­ре» Бо­мар­ше (1767 год), «Гам­бург­ская дра­ма­тур­гия» (тома 1-2, 1767-1769) Лес­син­га, «О те­ат­ре, или Но­вый опыт о дра­ма­ти­че­ском ис­кус­ст­ве» Мер­сье (1773 год) и др.

На ру­бе­же XVIII-XIX веков западно-ев­ропейская мещанская драма те­ря­ет со­ци­аль­но-кри­тический па­фос. По­эти­зи­руя фи­лан­тро­пию, бы­то­вую доб­ро­де­тель и на­пол­ня­ясь ме­ло­дра­ма­тической ри­то­ри­кой, мещанская драма пре­вра­ща­ет­ся в чис­то раз­вле­ка­тель­ный жанр для ши­ро­кой «ни­зо­вой» пуб­ли­ки (А.В. Ифф­ланд, А. фон Ко­це­бу и др.).

В Рос­сии к мещанской драме близ­ки пье­сы М.М. Хе­ра­ско­ва («Друг не­сча­ст­ных», 1774 год) и М.И. Ве­рев­ки­на («Точь-в-точь», 1774 год, опубликована в 1785 году), во мно­гом под­го­то­вив­шие русский сен­ти­мен­та­лизм. Мещанскую драму со­здали В.И. Лу­кин («Мот, лю­бо­вию ис­прав­лен­ный», 1765 год) и П.А. Пла­виль­щи­ков («Бо­быль», 1792 год; «Си­де­лец», 1807 год), те­ма­ти­кой и бы­то­вым ко­ло­ри­том сво­их пьес пред­вос­хи­тив­шие твор­че­ст­во А.Н. Ост­ров­ско­го.

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